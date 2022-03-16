300 млрд російських доларів вже зарезервовані для України, - радник президента Устенко
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
300 млрд доларів Центробанку РФ вже зарезервовані для України.
Про це заявив радник Президента Олег Устенко під час телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"У попередньому році ми з вами заробили майже 200 млрд доларів нашого валового внутрішнього продукту — це 2 з половиною роки життя країни. Але є 300 млрд доларів, які вже зарезервовані для нас, — це кошти від Центрального банку Росії, які перебувають на рахунках за межами Росії і які будуть надходити до нас. Це кошти, які додатково надходитимуть у фонд, які будуть надходити від заарештованого майна російської так званої еліти.., яке далі буде продаватися на ринку", — сказав Устенко.
За його словами, схеми продажу вже розробляються.
"Щодо частини цього майна будуть випущені так звані боргові зобов’язання, бонди... Наприклад, якщо ідеться про футбольний клуб, відомий у Англії, права на який заарештовані, то можна його зараз не продавати. Можна випустити цінні папери, бонди — придбати їх, а вже потім продати цей клуб і повернути кошти бондами. Але кошти від проданих бондів зайдуть у фонд, який формується для відновлення України", — зауважив радник Президента.
Будь ласка, зачекайте...
Нехай не розраховують щось у нас вкрасти.
Нам потрібні масштабні реформи, а не базікання.
Але здається героя ліпитимуть лише з однієї особи.
Якщо не бачили перегляньте. Купу грошей вкрали і не можуть не з кого їх стягнути.
А особливо на місцевому рівні.
Вангую,этм деньги будут для нас заморожены.
Пока непоменяем воровскую власть .
..і по два раба для українця.Кожному.
..
Слава нації
Смерть москалям
Одівай їсти давай,показуй ЯК потрібно робити-працювати.
Нііі,хай краще сидять на восхваляють вЯлічіє раССії!😡
А тут виходить радник без обов'язків і відповідальності і розповідає приємні речі.
Давайте почекаємо на офіційну інформацію. Щоб потім не розчаровуватись як з літаками.
"Прибахлятся чтоб внукам хватило" і оком не моргнуть.
на 100 млрд купити озброєння. літаки, пво, байрактари, протикорабельні ракетні комплекси, ракети великої дальності.
а 100 млрд роздати українцям як моральний ущерб. тому що це важко жити в умовах війни. на 40 млн українців по 2500 доларів.
Створити незалежні ЗМІ. Щоб не впарювали народові нісенітниці у мізки, як зараз це робиться більшістю ЗМІ.
а то раша Сирию разгромила , а Меркель с ****** СП2 строила , вместо того , чтобы арестовать все движимое и недвижимое майно раши за рубежом
и , кстати, и ООН зажравшийся надо гнать к чертовой матери
@prof_preobr
·
1 год
МИД РФ внёс в санкционный список человека по имени Joseph Robinette Biden.
Знаете, что тут смешно?
Полное имя президента США - Joseph Robinette Biden Jr.
А Joseph Robinette Biden - это имя его отца.
Который умер 20 лет назад.
И вот так у путинских холуёв абсолютно всё.