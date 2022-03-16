300 млрд російських доларів вже зарезервовані для України, - радник президента Устенко

300 млрд доларів Центробанку РФ вже зарезервовані для України.

Про це заявив радник Президента Олег Устенко під час телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"У попередньому році ми з вами заробили майже 200 млрд доларів нашого валового внутрішнього продукту — це 2 з половиною роки життя країни. Але є 300 млрд доларів, які вже зарезервовані для нас, — це кошти від Центрального банку Росії, які перебувають на рахунках за межами Росії і які будуть надходити до нас. Це кошти, які додатково надходитимуть у фонд, які будуть надходити від заарештованого майна російської так званої еліти.., яке далі буде продаватися на ринку", — сказав Устенко.

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За його словами, схеми продажу вже розробляються.

"Щодо частини цього майна будуть випущені так звані боргові зобов’язання, бонди... Наприклад, якщо ідеться про футбольний клуб, відомий у Англії, права на який заарештовані, то можна його зараз не продавати. Можна випустити цінні папери, бонди — придбати їх, а вже потім продати цей клуб і повернути кошти бондами. Але кошти від проданих бондів зайдуть у фонд, який формується для відновлення України", — зауважив радник Президента.