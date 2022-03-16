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300 млрд російських доларів вже зарезервовані для України, - радник президента Устенко

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300 млрд російських доларів вже зарезервовані для України, - радник президента Устенко

300 млрд доларів Центробанку РФ вже зарезервовані для України.

Про це заявив радник Президента Олег Устенко під час телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"У попередньому році ми з вами заробили майже 200 млрд доларів нашого валового внутрішнього продукту — це 2 з половиною роки життя країни. Але є 300 млрд доларів, які вже зарезервовані для нас, — це кошти від Центрального банку Росії, які перебувають на рахунках за межами Росії і які будуть надходити до нас. Це кошти, які додатково надходитимуть у фонд, які будуть надходити від заарештованого майна російської так званої еліти.., яке далі буде продаватися на ринку", — сказав Устенко.

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За його словами, схеми продажу вже розробляються.

"Щодо частини цього майна будуть випущені так звані боргові зобов’язання, бонди... Наприклад, якщо ідеться про футбольний клуб, відомий у Англії, права на який заарештовані, то можна його зараз не продавати. Можна випустити цінні папери, бонди — придбати їх, а вже потім продати цей клуб і повернути кошти бондами. Але кошти від проданих бондів зайдуть у фонд, який формується для відновлення України", — зауважив радник Президента.
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Топ коментарі
+38
Потрібен наглядач з США за використанням тих грошей!
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16.03.2022 07:58
+35
Головне всяких Коломийських - Ахметовим до тих грошей не підпускати!
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16.03.2022 07:58
+13
Поки що всерйоз це питання не обговорювали.
А тут виходить радник без обов'язків і відповідальності і розповідає приємні речі.
Давайте почекаємо на офіційну інформацію. Щоб потім не розчаровуватись як з літаками.
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16.03.2022 08:00
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Головне всяких Коломийських - Ахметовим до тих грошей не підпускати!
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16.03.2022 07:58 Відповісти
Потрібен наглядач з США за використанням тих грошей!
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16.03.2022 07:58 Відповісти
Країна не буде такою як до 24.02.2022.
Нехай не розраховують щось у нас вкрасти.
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16.03.2022 08:01 Відповісти
У 2004 та 2013 те саме казали (
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16.03.2022 08:02 Відповісти
Очевидно, не всіх зачепило.
Нам потрібні масштабні реформи, а не базікання.
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16.03.2022 08:04 Відповісти
Дуже смішно. Ви самі у то вірите?
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16.03.2022 08:15 Відповісти
Вірю. Потрібний правильний інформаційний фон.
Але здається героя ліпитимуть лише з однієї особи.
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16.03.2022 08:30 Відповісти
А какой он правильный информационный фон? Кому Вы доверите создавать этот фон?
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16.03.2022 09:19 Відповісти
Будівництво арсеналів

Якщо не бачили перегляньте. Купу грошей вкрали і не можуть не з кого їх стягнути.
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16.03.2022 21:55 Відповісти
Скажу..скільки " присосок" зараз з'явитися під час відбудови України.
А особливо на місцевому рівні.
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16.03.2022 08:01 Відповісти
Більше того, така страшна заплачена ціна не може залашити все як було, коли міліони українців виїжджають за хлібом а деякі вибирають яким приватним літаком мають летіти, це ганьба. Нас і не приймуть в західний світ до себе якщо нічого не зміниться
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16.03.2022 08:14 Відповісти
Ага,сейчас.
Вангую,этм деньги будут для нас заморожены.
Пока непоменяем воровскую власть .
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16.03.2022 08:36 Відповісти
Репарацій від Мордору на 100 років..
..і по два раба для українця.Кожному.
..
Слава нації
Смерть москалям
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16.03.2022 08:00 Відповісти
Нах ті раби потрібні?
Одівай їсти давай,показуй ЯК потрібно робити-працювати.
Нііі,хай краще сидять на восхваляють вЯлічіє раССії!😡
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16.03.2022 08:06 Відповісти
Не дуркуй ...В аренду будеш здавати
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16.03.2022 08:24 Відповісти
За даних обставин два замало буде.
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16.03.2022 08:40 Відповісти
Поки що всерйоз це питання не обговорювали.
А тут виходить радник без обов'язків і відповідальності і розповідає приємні речі.
Давайте почекаємо на офіційну інформацію. Щоб потім не розчаровуватись як з літаками.
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16.03.2022 08:00 Відповісти
ДУРНІ ЛАПАТНІКІ ДО КІНЦЯ СВОЇХ ЛАПАТНИХ ДНЄЙ БУДУТ ЛАПТЄМ ЩІ ХЛЄБАТЬ-ПРІ ЕТОМ ПОСТОЯННО ВИПЛАЧІВАЯ РЄПАРАЦІЇ УКРАЇНІ...
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16.03.2022 08:01 Відповісти
Ваші це які !?
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16.03.2022 08:06 Відповісти
Не тупи, Діма.
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16.03.2022 08:27 Відповісти
Мова про Беню і ко.
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16.03.2022 08:32 Відповісти
А....а.. а..а.." жидобандерівці" @?. Ну то так
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16.03.2022 08:45 Відповісти
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16.03.2022 08:06 Відповісти
Беня денежки любил.😁
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16.03.2022 08:37 Відповісти
фейк, поки що це неможливо.
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16.03.2022 08:07 Відповісти
Поки не буде реалізовано реальної антикорупційнї реформи в Україні жодної копійки вороватій шоблі.
"Прибахлятся чтоб внукам хватило" і оком не моргнуть.
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16.03.2022 08:08 Відповісти
100 млрд потратить на відбудову інфраструктури.

на 100 млрд купити озброєння. літаки, пво, байрактари, протикорабельні ракетні комплекси, ракети великої дальності.

а 100 млрд роздати українцям як моральний ущерб. тому що це важко жити в умовах війни. на 40 млн українців по 2500 доларів.
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16.03.2022 08:09 Відповісти
Реформи треба проводити.
Створити незалежні ЗМІ. Щоб не впарювали народові нісенітниці у мізки, як зараз це робиться більшістю ЗМІ.
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16.03.2022 08:28 Відповісти
От чого дєрьмак з'явився. Скоро каламойша з'явиться в теробороні.
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16.03.2022 08:09 Відповісти
Ну і нащо було оприлюднювати це,зараз всі 20 невідомих «нардепів» що повтікали в засцяних штанах, швиденько повернуться і будуть верещати,що хотять відбудовувати Україну і що вони її безмежно *******!
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16.03.2022 08:16 Відповісти
треба наголосити ДЛЯ УКРАЇНИ а не для українських чиновників
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16.03.2022 08:16 Відповісти
‼️‼️Лучше бы эти деньги дали Украине до войны - меньше бы людских потерь было.

а то раша Сирию разгромила , а Меркель с ****** СП2 строила , вместо того , чтобы арестовать все движимое и недвижимое майно раши за рубежом
и , кстати, и ООН зажравшийся надо гнать к чертовой матери
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16.03.2022 08:22 Відповісти
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16.03.2022 08:24 Відповісти
Не кажіть гоп, аби не було як злітаками...
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16.03.2022 08:24 Відповісти
А збитки вже 650 млрд сказав Шмигаль((((
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16.03.2022 08:35 Відповісти
Проф. Преображенский
@prof_preobr
·
1 год
МИД РФ внёс в санкционный список человека по имени Joseph Robinette Biden.

Знаете, что тут смешно?
Полное имя президента США - Joseph Robinette Biden Jr.
А Joseph Robinette Biden - это имя его отца.
Который умер 20 лет назад.
И вот так у путинских холуёв абсолютно всё.
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16.03.2022 08:40 Відповісти
Касаби ..сер
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16.03.2022 08:46 Відповісти
потрібно не просто резервувати, а ВЖЕ направляти їх на зброю, яка буде бити москалів!
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16.03.2022 09:51 Відповісти
приїжджай до нас та допоможи
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16.03.2022 11:07 Відповісти
Зеленым не хватит всех денег мира даже на одну дорогу себе на дачу.
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16.03.2022 09:53 Відповісти
питання лише в тому чи видасть Захід нам ті кошти, бо літаки вже надали.....Кожен день війни - це смерті наших громадян, розвалення заводів та житла. НАТО схоже не хоче прискорення закінчення цієї війни, бо ПВО та літаки так і не надало під приводом нібито боязні третьої світової війни, а зброю проти бронетехніки надає і дивно - не боїться третьої світової війни! Складається враження, що НАТО чекає поки ми перемолемо росіян ціною своєї крові та розваленої економіки і чим довше ми будемо битися, тим більше шкоди росіянам завдамо. Захід вже давно міг ввести війська ООН, якщо НАТО не хоче вмішуватись у війну, чого вони чекають?
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16.03.2022 11:05 Відповісти
 
 