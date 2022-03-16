300 млрд российских долларов уже зарезервированы для Украины, – советник президента Устенко

300 млрд долларов Центробанка РФ уже зарезервированы для Украины.

Об этом заявил советник Президента Олег Устенко во время телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В предыдущем году мы с вами заработали почти 200 млрд долларов нашего валового внутреннего продукта – это 2 с половиной года жизни страны. Но есть 300 млрд долларов, которые уже зарезервированы для нас, – это средства от Центрального банка России, которые находятся на счетах за пределами России и которые будут поступать к нам. Это средства, которые будут дополнительно поступать в фонд, которые будут поступать от арестованного имущества российской так называемой элиты.., которое дальше будет продаваться на рынке", — сказал Устенко.

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По его словам, схемы продаж уже разрабатываются.

"По части этого имущества будут выпущены так называемые долговые обязательства, бонды... Например, если речь идет о футбольном клубе, известном в Англии, права на который арестованы, то можно его сейчас не продавать. Можно выпустить ценные бумаги, бонды — купить их, а потом продать этот клуб и вернуть средства бондами. Но средства от проданных бондов зайдут в фонд, который формируется для восстановления Украины", — отметил советник Президента.