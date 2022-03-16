300 млрд российских долларов уже зарезервированы для Украины, – советник президента Устенко
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300 млрд долларов Центробанка РФ уже зарезервированы для Украины.
Об этом заявил советник Президента Олег Устенко во время телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В предыдущем году мы с вами заработали почти 200 млрд долларов нашего валового внутреннего продукта – это 2 с половиной года жизни страны. Но есть 300 млрд долларов, которые уже зарезервированы для нас, – это средства от Центрального банка России, которые находятся на счетах за пределами России и которые будут поступать к нам. Это средства, которые будут дополнительно поступать в фонд, которые будут поступать от арестованного имущества российской так называемой элиты.., которое дальше будет продаваться на рынке", — сказал Устенко.
По его словам, схемы продаж уже разрабатываются.
"По части этого имущества будут выпущены так называемые долговые обязательства, бонды... Например, если речь идет о футбольном клубе, известном в Англии, права на который арестованы, то можно его сейчас не продавать. Можно выпустить ценные бумаги, бонды — купить их, а потом продать этот клуб и вернуть средства бондами. Но средства от проданных бондов зайдут в фонд, который формируется для восстановления Украины", — отметил советник Президента.
Пожалуйста, подождите...
Нехай не розраховують щось у нас вкрасти.
Нам потрібні масштабні реформи, а не базікання.
Але здається героя ліпитимуть лише з однієї особи.
Якщо не бачили перегляньте. Купу грошей вкрали і не можуть не з кого їх стягнути.
А особливо на місцевому рівні.
Вангую,этм деньги будут для нас заморожены.
Пока непоменяем воровскую власть .
..і по два раба для українця.Кожному.
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Слава нації
Смерть москалям
Одівай їсти давай,показуй ЯК потрібно робити-працювати.
Нііі,хай краще сидять на восхваляють вЯлічіє раССії!😡
А тут виходить радник без обов'язків і відповідальності і розповідає приємні речі.
Давайте почекаємо на офіційну інформацію. Щоб потім не розчаровуватись як з літаками.
"Прибахлятся чтоб внукам хватило" і оком не моргнуть.
на 100 млрд купити озброєння. літаки, пво, байрактари, протикорабельні ракетні комплекси, ракети великої дальності.
а 100 млрд роздати українцям як моральний ущерб. тому що це важко жити в умовах війни. на 40 млн українців по 2500 доларів.
Створити незалежні ЗМІ. Щоб не впарювали народові нісенітниці у мізки, як зараз це робиться більшістю ЗМІ.
а то раша Сирию разгромила , а Меркель с ****** СП2 строила , вместо того , чтобы арестовать все движимое и недвижимое майно раши за рубежом
и , кстати, и ООН зажравшийся надо гнать к чертовой матери
@prof_preobr
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1 год
МИД РФ внёс в санкционный список человека по имени Joseph Robinette Biden.
Знаете, что тут смешно?
Полное имя президента США - Joseph Robinette Biden Jr.
А Joseph Robinette Biden - это имя его отца.
Который умер 20 лет назад.
И вот так у путинских холуёв абсолютно всё.