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300 млрд российских долларов уже зарезервированы для Украины, – советник президента Устенко

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

300 млрд российских долларов уже зарезервированы для Украины, – советник президента Устенко

300 млрд долларов Центробанка РФ уже зарезервированы для Украины.

Об этом заявил советник Президента Олег Устенко во время телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В предыдущем году мы с вами заработали почти 200 млрд долларов нашего валового внутреннего продукта – это 2 с половиной года жизни страны. Но есть 300 млрд долларов, которые уже зарезервированы для нас, – это средства от Центрального банка России, которые находятся на счетах за пределами России и которые будут поступать к нам. Это средства, которые будут дополнительно поступать в фонд, которые будут поступать от арестованного имущества российской так называемой элиты.., которое дальше будет продаваться на рынке", — сказал Устенко.

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По его словам, схемы продаж уже разрабатываются.

"По части этого имущества будут выпущены так называемые долговые обязательства, бонды... Например, если речь идет о футбольном клубе, известном в Англии, права на который арестованы, то можно его сейчас не продавать. Можно выпустить ценные бумаги, бонды — купить их, а потом продать этот клуб и вернуть средства бондами. Но средства от проданных бондов зайдут в фонд, который формируется для восстановления Украины", — отметил советник Президента.
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Топ комментарии
+38
Потрібен наглядач з США за використанням тих грошей!
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16.03.2022 07:58
+35
Головне всяких Коломийських - Ахметовим до тих грошей не підпускати!
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16.03.2022 07:58
+13
Поки що всерйоз це питання не обговорювали.
А тут виходить радник без обов'язків і відповідальності і розповідає приємні речі.
Давайте почекаємо на офіційну інформацію. Щоб потім не розчаровуватись як з літаками.
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16.03.2022 08:00
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Головне всяких Коломийських - Ахметовим до тих грошей не підпускати!
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16.03.2022 07:58 Ответить
Потрібен наглядач з США за використанням тих грошей!
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16.03.2022 07:58 Ответить
Країна не буде такою як до 24.02.2022.
Нехай не розраховують щось у нас вкрасти.
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16.03.2022 08:01 Ответить
У 2004 та 2013 те саме казали (
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16.03.2022 08:02 Ответить
Очевидно, не всіх зачепило.
Нам потрібні масштабні реформи, а не базікання.
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16.03.2022 08:04 Ответить
Дуже смішно. Ви самі у то вірите?
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16.03.2022 08:15 Ответить
Вірю. Потрібний правильний інформаційний фон.
Але здається героя ліпитимуть лише з однієї особи.
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16.03.2022 08:30 Ответить
А какой он правильный информационный фон? Кому Вы доверите создавать этот фон?
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16.03.2022 09:19 Ответить
Будівництво арсеналів

Якщо не бачили перегляньте. Купу грошей вкрали і не можуть не з кого їх стягнути.
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16.03.2022 21:55 Ответить
Скажу..скільки " присосок" зараз з'явитися під час відбудови України.
А особливо на місцевому рівні.
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16.03.2022 08:01 Ответить
Більше того, така страшна заплачена ціна не може залашити все як було, коли міліони українців виїжджають за хлібом а деякі вибирають яким приватним літаком мають летіти, це ганьба. Нас і не приймуть в західний світ до себе якщо нічого не зміниться
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16.03.2022 08:14 Ответить
Ага,сейчас.
Вангую,этм деньги будут для нас заморожены.
Пока непоменяем воровскую власть .
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16.03.2022 08:36 Ответить
Репарацій від Мордору на 100 років..
..і по два раба для українця.Кожному.
..
Слава нації
Смерть москалям
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16.03.2022 08:00 Ответить
Нах ті раби потрібні?
Одівай їсти давай,показуй ЯК потрібно робити-працювати.
Нііі,хай краще сидять на восхваляють вЯлічіє раССії!😡
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16.03.2022 08:06 Ответить
Не дуркуй ...В аренду будеш здавати
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16.03.2022 08:24 Ответить
За даних обставин два замало буде.
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16.03.2022 08:40 Ответить
Поки що всерйоз це питання не обговорювали.
А тут виходить радник без обов'язків і відповідальності і розповідає приємні речі.
Давайте почекаємо на офіційну інформацію. Щоб потім не розчаровуватись як з літаками.
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16.03.2022 08:00 Ответить
ДУРНІ ЛАПАТНІКІ ДО КІНЦЯ СВОЇХ ЛАПАТНИХ ДНЄЙ БУДУТ ЛАПТЄМ ЩІ ХЛЄБАТЬ-ПРІ ЕТОМ ПОСТОЯННО ВИПЛАЧІВАЯ РЄПАРАЦІЇ УКРАЇНІ...
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16.03.2022 08:01 Ответить
Ваші це які !?
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16.03.2022 08:06 Ответить
Не тупи, Діма.
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16.03.2022 08:27 Ответить
Мова про Беню і ко.
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16.03.2022 08:32 Ответить
А....а.. а..а.." жидобандерівці" @?. Ну то так
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16.03.2022 08:45 Ответить
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16.03.2022 08:06 Ответить
Беня денежки любил.😁
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16.03.2022 08:37 Ответить
фейк, поки що це неможливо.
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16.03.2022 08:07 Ответить
Поки не буде реалізовано реальної антикорупційнї реформи в Україні жодної копійки вороватій шоблі.
"Прибахлятся чтоб внукам хватило" і оком не моргнуть.
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16.03.2022 08:08 Ответить
100 млрд потратить на відбудову інфраструктури.

на 100 млрд купити озброєння. літаки, пво, байрактари, протикорабельні ракетні комплекси, ракети великої дальності.

а 100 млрд роздати українцям як моральний ущерб. тому що це важко жити в умовах війни. на 40 млн українців по 2500 доларів.
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16.03.2022 08:09 Ответить
Реформи треба проводити.
Створити незалежні ЗМІ. Щоб не впарювали народові нісенітниці у мізки, як зараз це робиться більшістю ЗМІ.
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16.03.2022 08:28 Ответить
От чого дєрьмак з'явився. Скоро каламойша з'явиться в теробороні.
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16.03.2022 08:09 Ответить
Ну і нащо було оприлюднювати це,зараз всі 20 невідомих «нардепів» що повтікали в засцяних штанах, швиденько повернуться і будуть верещати,що хотять відбудовувати Україну і що вони її безмежно *******!
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16.03.2022 08:16 Ответить
треба наголосити ДЛЯ УКРАЇНИ а не для українських чиновників
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16.03.2022 08:16 Ответить
‼️‼️Лучше бы эти деньги дали Украине до войны - меньше бы людских потерь было.

а то раша Сирию разгромила , а Меркель с ****** СП2 строила , вместо того , чтобы арестовать все движимое и недвижимое майно раши за рубежом
и , кстати, и ООН зажравшийся надо гнать к чертовой матери
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16.03.2022 08:22 Ответить
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16.03.2022 08:24 Ответить
Не кажіть гоп, аби не було як злітаками...
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16.03.2022 08:24 Ответить
А збитки вже 650 млрд сказав Шмигаль((((
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16.03.2022 08:35 Ответить
Проф. Преображенский
@prof_preobr
·
1 год
МИД РФ внёс в санкционный список человека по имени Joseph Robinette Biden.

Знаете, что тут смешно?
Полное имя президента США - Joseph Robinette Biden Jr.
А Joseph Robinette Biden - это имя его отца.
Который умер 20 лет назад.
И вот так у путинских холуёв абсолютно всё.
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16.03.2022 08:40 Ответить
Касаби ..сер
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16.03.2022 08:46 Ответить
потрібно не просто резервувати, а ВЖЕ направляти їх на зброю, яка буде бити москалів!
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16.03.2022 09:51 Ответить
приїжджай до нас та допоможи
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16.03.2022 11:07 Ответить
Зеленым не хватит всех денег мира даже на одну дорогу себе на дачу.
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16.03.2022 09:53 Ответить
питання лише в тому чи видасть Захід нам ті кошти, бо літаки вже надали.....Кожен день війни - це смерті наших громадян, розвалення заводів та житла. НАТО схоже не хоче прискорення закінчення цієї війни, бо ПВО та літаки так і не надало під приводом нібито боязні третьої світової війни, а зброю проти бронетехніки надає і дивно - не боїться третьої світової війни! Складається враження, що НАТО чекає поки ми перемолемо росіян ціною своєї крові та розваленої економіки і чим довше ми будемо битися, тим більше шкоди росіянам завдамо. Захід вже давно міг ввести війська ООН, якщо НАТО не хоче вмішуватись у війну, чого вони чекають?
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16.03.2022 11:05 Ответить
 
 