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Агентство по авиабезопасности ЕС лишило лицензий авиаперевозчиков из России

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Агентство по авиабезопасности ЕС лишило лицензий авиаперевозчиков из России

Агентство по авиационной безопасности Европейского Союза ввело ограничения по лицензиям для перевозчиков, имеющих отношение к России.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины, комментируя новое решение EASA, передает Цензор.НЕТ.

"Агентство по авиационной безопасности Европейского Союза (EASA) ввело ограничительные меры против России в связи с военным вторжением в Украину. EASA остановило действия всех сертификатов, если владелец сертификата находится или проживает в России, или иным образом подпадает под санкции", – говорится в сообщении.

Ограничение касается лицензий авиаперевозчиков на продукцию, запчасти, приборы, лицензии на техническое авиаобслуживание и т.д. Такое решение является ответом на обращение Мининфраструктуры к ключевым международным организациям, в частности, Европейской комиссии, с требованием полной инфраструктурной блокады РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин дал разрешение авиакомпаниям РФ забирать находящиеся в лизинге иностранные самолеты

Как отмечают в ведомстве, отныне самолеты России без соответствующих сертификатов не будут иметь право осуществлять рейсы в авиапространстве ЕС. Среди компаний с приостановленными лицензиями есть крупнейшие российские авиаперевозчики - такие, как "Аэрофлот", S7, "Волга-Днепр", "Уральские авиалинии", "Азур" и т.д. EASA остановило и действие лицензии для ряда предприятий, предоставляющих техническое обслуживание авиатехники. Остановлены и сертификаты изготовленных в России воздушных судов Ту-204 и Superjet 100.

"Эти решения напрямую влияют на работу российских авиакомпаний не только в ЕС, но и во всем мире. Главный авиарегулятор Европы фактически разрывает все связи с российским авиарынком и ставит под серьезное сомнение его возможности по выполнению гарантий безопасности", – подчеркнули в Министерстве инфраструктуры.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+24
Веслами тепер гребіть
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16.03.2022 09:17
+5
Ху№_ло знову зробило собі "вистріл в ногу" .вІД БЕЗВИХОДІ.

Підписано указ про націоналізацію всіх літаків,взятих рашкою у лізинг..

ТЕПЕР 70 ВІДСОТКІВ РАШИСТСЬКИХ ЛІТАКІВ БУДУТЬ БЕЗ ЗАПЧАСТИН І ОБСЛУГОВУВАННЯ..

бУДУТЬ ЛІТАТИ,АЛЕ НЕДОВГО..і ВСЕ ЧАСТІШЕ ПАДАТИ..
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16.03.2022 09:30
+4
Почему до сих пор не выгнали Дерипаска из компании Штрабаг ?

Я всегда удивлялась беспечности Европы - компания строит автобаны и тоннели по всей Европе - а значит все чертежи у хутинской разведки есть
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16.03.2022 09:20
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Веслами тепер гребіть
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16.03.2022 09:17 Ответить
Карлсонами летайте
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16.03.2022 09:26 Ответить
А частные самолеты из раши продолжают выпускать ?

а арестовать частные самолеты кацаполигархов - СЛАБО ?
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16.03.2022 09:18 Ответить
Почему до сих пор не выгнали Дерипаска из компании Штрабаг ?

Я всегда удивлялась беспечности Европы - компания строит автобаны и тоннели по всей Европе - а значит все чертежи у хутинской разведки есть
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16.03.2022 09:20 Ответить
Баржами тягайте, бурлаки довбані
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16.03.2022 09:19 Ответить
Всьо! Нікуди лапті не полетять!
Хіба що в Туреччину турецькими авіакомпаніями. Але то тимчасово. Турки теж скоро закриють
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16.03.2022 09:22 Ответить
Ху№_ло знову зробило собі "вистріл в ногу" .вІД БЕЗВИХОДІ.

Підписано указ про націоналізацію всіх літаків,взятих рашкою у лізинг..

ТЕПЕР 70 ВІДСОТКІВ РАШИСТСЬКИХ ЛІТАКІВ БУДУТЬ БЕЗ ЗАПЧАСТИН І ОБСЛУГОВУВАННЯ..

бУДУТЬ ЛІТАТИ,АЛЕ НЕДОВГО..і ВСЕ ЧАСТІШЕ ПАДАТИ..
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16.03.2022 09:30 Ответить
Будуть ремонтувати методом канібалізму - розбирати одні на запчастини для інших.
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16.03.2022 09:52 Ответить
Нєхєр шастать!
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16.03.2022 09:41 Ответить
як співав великий російський співак
Кола Бельди:
-Самальот харашо
-А алени лючшєєєєєє
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16.03.2022 09:45 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ZJFxjTfkYq4
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16.03.2022 09:49 Ответить
 
 