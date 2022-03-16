УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10749 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Санкції проти Росії
8 826 11
авіація (1665) Росія (47286) санкції (6860) Євросоюз (7058) Мінінфраструктури (691)

Агентство з авіаційної безпеки ЄС позбавило ліцензій авіаперевізників з Росії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Агентство з авіаційної безпеки ЄС позбавило ліцензій авіаперевізників з Росії

Агентство з авіаційної безпеки Європейського Союзу ввело обмеження щодо ліцензій для перевізників, які мають відношення до Росії.

 Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України, коментуючи нове рішення EASA, передає Цензор.НЕТ.

"Агентство з авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA) запровадило обмежувальні заходи проти Росії у зв’язку з військовим вторгненням в Україну. EASA зупинило дії всіх сертифікатів, якщо власник сертифіката знаходиться або проживає в Росії, або іншим чином підпадає під санкції", – йдеться у повідомленні.

Обмеження стосується ліцензій авіаперевізників на продукцію, запчастини, прилади, ліцензії на технічне авіаобслуговування тощо.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін дав дозвіл авіакомпаніям РФ забирати іноземні літаки, що перебувають у лізингу

Таке рішення є відповіддю на звернення Мінінфраструктури до ключових міжнародних організацій, зокрема до Європейської комісії, з вимогою повної інфраструктурної блокади РФ.

Як зазначають у відомстві, відтепер літаки РФ без відповідних сертифікатів не матимуть права здійснювати рейси в авіапросторі ЄС. Серед компаній із призупиненими ліцензіями є найбільші російські авіаперевізники – такі, як "Аерофлот", S7, "Волга-Дніпро", "Уральські авіалінії", "Азур" тощо.

EASA зупинило і дію ліцензії для низки підприємств, які надають технічне обслуговування авіатехніки. Зупинені і сертифікати виготовлених у Росії повітряних суден Ту-204 і Superjet 100.

"Ці рішення напряму впливають на роботу російських авіакомпаній не лише в ЄС, але і по всьому світу. Головний авіарегулятор Європи, фактично, розриває усі зв’язки з російським авіаринком і ставить під серйозний сумнів його можливості щодо виконання безпекових гарантій", – підкреслили у Міністерстві інфраструктури.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+24
Веслами тепер гребіть
показати весь коментар
16.03.2022 09:17
+5
Ху№_ло знову зробило собі "вистріл в ногу" .вІД БЕЗВИХОДІ.

Підписано указ про націоналізацію всіх літаків,взятих рашкою у лізинг..

ТЕПЕР 70 ВІДСОТКІВ РАШИСТСЬКИХ ЛІТАКІВ БУДУТЬ БЕЗ ЗАПЧАСТИН І ОБСЛУГОВУВАННЯ..

бУДУТЬ ЛІТАТИ,АЛЕ НЕДОВГО..і ВСЕ ЧАСТІШЕ ПАДАТИ..
показати весь коментар
16.03.2022 09:30
+4
Почему до сих пор не выгнали Дерипаска из компании Штрабаг ?

Я всегда удивлялась беспечности Европы - компания строит автобаны и тоннели по всей Европе - а значит все чертежи у хутинской разведки есть
показати весь коментар
16.03.2022 09:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Веслами тепер гребіть
показати весь коментар
16.03.2022 09:17 Відповісти
Карлсонами летайте
показати весь коментар
16.03.2022 09:26 Відповісти
А частные самолеты из раши продолжают выпускать ?

а арестовать частные самолеты кацаполигархов - СЛАБО ?
показати весь коментар
16.03.2022 09:18 Відповісти
Почему до сих пор не выгнали Дерипаска из компании Штрабаг ?

Я всегда удивлялась беспечности Европы - компания строит автобаны и тоннели по всей Европе - а значит все чертежи у хутинской разведки есть
показати весь коментар
16.03.2022 09:20 Відповісти
Баржами тягайте, бурлаки довбані
показати весь коментар
16.03.2022 09:19 Відповісти
Всьо! Нікуди лапті не полетять!
Хіба що в Туреччину турецькими авіакомпаніями. Але то тимчасово. Турки теж скоро закриють
показати весь коментар
16.03.2022 09:22 Відповісти
Ху№_ло знову зробило собі "вистріл в ногу" .вІД БЕЗВИХОДІ.

Підписано указ про націоналізацію всіх літаків,взятих рашкою у лізинг..

ТЕПЕР 70 ВІДСОТКІВ РАШИСТСЬКИХ ЛІТАКІВ БУДУТЬ БЕЗ ЗАПЧАСТИН І ОБСЛУГОВУВАННЯ..

бУДУТЬ ЛІТАТИ,АЛЕ НЕДОВГО..і ВСЕ ЧАСТІШЕ ПАДАТИ..
показати весь коментар
16.03.2022 09:30 Відповісти
Будуть ремонтувати методом канібалізму - розбирати одні на запчастини для інших.
показати весь коментар
16.03.2022 09:52 Відповісти
Нєхєр шастать!
показати весь коментар
16.03.2022 09:41 Відповісти
як співав великий російський співак
Кола Бельди:
-Самальот харашо
-А алени лючшєєєєєє
показати весь коментар
16.03.2022 09:45 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ZJFxjTfkYq4
показати весь коментар
16.03.2022 09:49 Відповісти
 
 