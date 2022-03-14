Путин дал разрешение авиакомпаниям РФ забирать находящиеся в лизинге иностранные самолеты
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, которым разрешил российским авиакомпаниям эксплуатировать находящиеся в лизинге иностранные самолеты, без иностранного сертификата.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Экономическую правду", об этом пишет Reuters.
Так, санкции, введенные после вторжения РФ в Украину, позволяют лизинговым компаниям до 28 марта освободиться от контрактов с российскими авиакомпаниями.
В настоящее время в РФ эксплуатируется 1 367 самолетов, из них 739 - зарегистрированы в иностранных реестрах. Иностранным лизингодателям принадлежит 515 самолетов, а их общая стоимость оценивается в 10 млрд. дол.
По закону, российские авиакомпании будут платить арендную плату лизингодателям в рублях в течение 2022 года.
Если же иностранный лизингодатель разорвет договор, специальная правительственная комиссия должна решить, можно ли вернуть воздушное судно или принять решение о том, что самолет должен остаться в РФ.
Кейптаунская конвенция предусматривает, что в случае расторжения контракта авиакомпании обязаны возвращать самолеты лизингодателю с минимальной задержкой.
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І в нього нова фотосесія - тепер він теж небритий і без костюма.
Всі повинні подумати, що він бідний не спить, вдома не з'являється, день і ніч кризу розрулює, за ниточки смикає. Це так жалюгідно)
Й воно припиняється тільки під час польоту .
Прилетів літак до гостьового а/п - техообслуговання міттєве . Повернувся до дому -- тим більш .
Й постійно , що заміняється .
Але ж ***** воно такий же інженер, як й військовий стратег . Там й в авіації такі ж самі "фахівці" як в армії . Керує якесь партійне мурло цім міністерством . Й а голови авіакомпаній теж . Вони ***** бояться більше , ніж літакопаду .
Ну ось хто з їхних наважиться сказати ***** правду , що будуть падати в 10 разів більше через такі й такі дії ?!
Затягивай зашморг на ********* сильнее.
***** всех переигрывает в конкретном темпе.
что-то начнёт проясняться.
***** хочет отучить инвесторов от мысли вкладывать, пассажиров - от мысли летать.
А в отместку Запад реквизирует вообще всё рашистское: счета, корабли,
строения и начнёт высылать московитов на историческую родину
в одних трусах.
В Апраксіна мені довелося багато пити, і жодні відмовки не допомагали; кожен заздоровний келих супроводжували пострілами. Йшла пиятика, блазні кричали і відпускали багато грубих жартів, яких в інших країнах ніколи б не довелося почути в присутності володаря, ба навіть і на гулянках простолюду. Як тільки я приїхав у Твер, комендант запросив до себе обідати. Дружина його негайно ж вийшла до нас у супроводі численного жіночого почту і, за московитським звичаєм, запропонувала поцілувати мене; потім усім нам піднесла горілки, після чого мене посадили за стіл, за яким подавали багато рибних страв. За московитським звичаєм кожну заздоровну пили іншим напоєм і з іншої посудини. Під час обіду за розпорядженням коменданта до світлиці увійшло 16 скоморохів, яких загалом у нього є аж 60. Вони почали дудіти, свистати, співати і кукати, кожен на свій лад, представляючи різноманітний спів птахів у лісі. Свистали вони так голосно, що стіна відбивала звук, і хоча усі ці люди стояли проти мене, мені здавалося, що вони водночас знаходяться і спереду, і ззаду. Вони зробили собі також кастаньєти з дерев'яних ложок з брязкальцями на кінцях і клацали ними, грали на волинках і скрипках, танцювали, забавно по-блазенськи кривлялися, згиналися і бігали назад та вперед навкарачки, не припиняючи свистати. Ставши в коло, вони вилізли один одному на плечі й виросли у вежу.