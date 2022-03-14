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Новости За рубежом
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авиация (2598) Путин (29865) самолет (3346) рубль (910)

Путин дал разрешение авиакомпаниям РФ забирать находящиеся в лизинге иностранные самолеты

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Путин дал разрешение авиакомпаниям РФ забирать находящиеся в лизинге иностранные самолеты

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, которым разрешил российским авиакомпаниям эксплуатировать находящиеся в лизинге иностранные самолеты, без иностранного сертификата.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Экономическую правду", об этом пишет Reuters.

Так, санкции, введенные после вторжения РФ в Украину, позволяют лизинговым компаниям до 28 марта освободиться от контрактов с российскими авиакомпаниями.

В настоящее время в РФ эксплуатируется 1 367 самолетов, из них 739 - зарегистрированы в иностранных реестрах. Иностранным лизингодателям принадлежит 515 самолетов, а их общая стоимость оценивается в 10 млрд. дол.

По закону, российские авиакомпании будут платить арендную плату лизингодателям в рублях в течение 2022 года.

Если же иностранный лизингодатель разорвет договор, специальная правительственная комиссия должна решить, можно ли вернуть воздушное судно или принять решение о том, что самолет должен остаться в РФ.

Кейптаунская конвенция предусматривает, что в случае расторжения контракта авиакомпании обязаны возвращать самолеты лизингодателю с минимальной задержкой.

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Топ комментарии
+72
Сейчас инвестиции из рашки побегут еще быстрее.
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14.03.2022 17:46
+59
Лізінгодавці аплодують стоячи. Х@йло тупе створіння, що власне ще раз пдтвердив. Компанія, що йде з ринку, вже списала їх на збитки, бо розуміла що іміджеві втрати вартують бльше. Але, УВАГА!!!, ботоксна карла таки тепер дає їм шанс у міжнародних арбітражах отримати компенсацію. Бо є цілком законна підстава. А гроші вони отримають з того кацапського майна що є за кордоном. Ну просто шедевральне рішення.
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14.03.2022 17:58
+38
Макарон порадив французькому бізнесу не йти з паРаші. Тому данон, леруа та інші залишаються працювати.
І в нього нова фотосесія - тепер він теж небритий і без костюма.
Всі повинні подумати, що він бідний не спить, вдома не з'являється, день і ніч кризу розрулює, за ниточки смикає. Це так жалюгідно)
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14.03.2022 17:48
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Сейчас инвестиции из рашки побегут еще быстрее.
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14.03.2022 17:46 Ответить
Йому вже пофіг на все. Скоро ціну на водку скидати будуть і на продукри першої необхідності.
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14.03.2022 17:47 Ответить
Макарон порадив французькому бізнесу не йти з паРаші. Тому данон, леруа та інші залишаються працювати.
І в нього нова фотосесія - тепер він теж небритий і без костюма.
Всі повинні подумати, що він бідний не спить, вдома не з'являється, день і ніч кризу розрулює, за ниточки смикає. Це так жалюгідно)
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14.03.2022 17:48 Ответить
Макрон продажная тварина - топит за *****
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14.03.2022 18:00 Ответить
Макрон з Шольцем за першої ж можливості, будуть далі смоктати у рабсіян.
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14.03.2022 18:00 Ответить
Кроме 2х кацапских источников нигде об этом ничего нет.
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14.03.2022 18:19 Ответить
Макрон, Шольц(а раніше Меркель)-це такі друзі, при яких і ворогів не треба! З 14-го року боші і жабоїди намагалися нав'язати нам формулу Штанмайєра і задовільнити путлера за рахунок України. І якби не США вони б злили Україну, гроші для них-не пахнуть.
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16.03.2022 20:58 Ответить
Терористи вони і є терористи ! Навіть на державному рівні...Шакали !
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14.03.2022 17:49 Ответить
До первого ремонта
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14.03.2022 17:52 Ответить
В гром. авіації нема такого поняття як ремонт . Є техобслуговання .
Й воно припиняється тільки під час польоту .
Прилетів літак до гостьового а/п - техообслуговання міттєве . Повернувся до дому -- тим більш .

Й постійно , що заміняється .

Але ж ***** воно такий же інженер, як й військовий стратег . Там й в авіації такі ж самі "фахівці" як в армії . Керує якесь партійне мурло цім міністерством . Й а голови авіакомпаній теж . Вони ***** бояться більше , ніж літакопаду .
Ну ось хто з їхних наважиться сказати ***** правду , що будуть падати в 10 разів більше через такі й такі дії ?!
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14.03.2022 18:10 Ответить
**********, будуть падати, тому що "тяжелєє воздуха".
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14.03.2022 19:01 Ответить
Маладец!!!
Затягивай зашморг на ********* сильнее.
***** всех переигрывает в конкретном темпе.
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14.03.2022 17:55 Ответить
Лізінгодавці аплодують стоячи. Х@йло тупе створіння, що власне ще раз пдтвердив. Компанія, що йде з ринку, вже списала їх на збитки, бо розуміла що іміджеві втрати вартують бльше. Але, УВАГА!!!, ботоксна карла таки тепер дає їм шанс у міжнародних арбітражах отримати компенсацію. Бо є цілком законна підстава. А гроші вони отримають з того кацапського майна що є за кордоном. Ну просто шедевральне рішення.
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14.03.2022 17:58 Ответить
Згоден-це добра новина. А коли ще дупорукі росіянці почнуть ті літаки обслуговувати...
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16.03.2022 20:39 Ответить
ДНРизация рашки идёт полным ходом, никаких законов и правил больше нет. Деньги на счетах уже считай отобрали. Скоро обратят все население в крепостных и поделят между собой.
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14.03.2022 18:05 Ответить
Грабеж и марадерство это скрепы русского мира.
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14.03.2022 18:10 Ответить
Думаю , через місяц почнеться перший літакопад ! А через півроку це явища стане масовим .
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14.03.2022 18:11 Ответить
І довго вони там будуть літати без запчастин та належного тех обслуговування? Камені з неба чи літаки - що трапиться першим....
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14.03.2022 18:12 Ответить
Сладкий какой - это не ларёк купированный подломить)))Пусть мир видит ,что имеет дело с мародёрами!
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14.03.2022 18:15 Ответить
Ну когда 2-3 сотни Эйрбасов завалятся без обслуживания,
что-то начнёт проясняться.
***** хочет отучить инвесторов от мысли вкладывать, пассажиров - от мысли летать.
А в отместку Запад реквизирует вообще всё рашистское: счета, корабли,
строения и начнёт высылать московитов на историческую родину
в одних трусах.
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14.03.2022 18:19 Ответить
Ой, та давно ж пора! 😀
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14.03.2022 18:52 Ответить
І шенгенські візи та посвідки на проживання в ЄС кацапам анулювати в примусовому порядку!
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14.03.2022 19:58 Ответить
Мордор жив і живе по законам джунглів
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14.03.2022 18:21 Ответить
Юст Юль (Just Juel), посол Данії у Московії (1709-1711), залишив цікаві спогади про безнастанні пиятики у москалів:


В Апраксіна мені довелося багато пити, і жодні відмовки не допомагали; кожен заздоровний келих супроводжували пострілами. Йшла пиятика, блазні кричали і відпускали багато грубих жартів, яких в інших країнах ніколи б не довелося почути в присутності володаря, ба навіть і на гулянках простолюду. Як тільки я приїхав у Твер, комендант запросив до себе обідати. Дружина його негайно ж вийшла до нас у супроводі численного жіночого почту і, за московитським звичаєм, запропонувала поцілувати мене; потім усім нам піднесла горілки, після чого мене посадили за стіл, за яким подавали багато рибних страв. За московитським звичаєм кожну заздоровну пили іншим напоєм і з іншої посудини. Під час обіду за розпорядженням коменданта до світлиці увійшло 16 скоморохів, яких загалом у нього є аж 60. Вони почали дудіти, свистати, співати і кукати, кожен на свій лад, представляючи різноманітний спів птахів у лісі. Свистали вони так голосно, що стіна відбивала звук, і хоча усі ці люди стояли проти мене, мені здавалося, що вони водночас знаходяться і спереду, і ззаду. Вони зробили собі також кастаньєти з дерев'яних ложок з брязкальцями на кінцях і клацали ними, грали на волинках і скрипках, танцювали, забавно по-блазенськи кривлялися, згиналися і бігали назад та вперед навкарачки, не припиняючи свистати. Ставши в коло, вони вилізли один одному на плечі й виросли у вежу.
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14.03.2022 18:55 Ответить
Хе хе хе а толку?На них нужны оборудование запчасти и обслуживание.На всё это максимум пару месяцев хватит потом разбор самолётов что бы другие летали.Более того Компании за бугром ничего не потиряют оно всё застраховано.А вот русня что есть везде будет конфисковано.Более того всё равно будут платить рано или поздно.Так что это сам себе выстрелил в х@ й
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14.03.2022 19:10 Ответить
Где-то я читал у одного техника по самолётам, что в среднем шины меняются раз в месяц-два. От приоры не подходят
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14.03.2022 19:24 Ответить
Ну жулье же! Страна-жулик.
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14.03.2022 19:25 Ответить
 
 