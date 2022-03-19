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Новости Война в Украине
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Кэмерон (181) гуманитарная помощь (1029)

Экс-премьер-министр Великобритании Кэмерон уехал в Польшу помогать украинским беженцам. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Бывший британский премьер Дэвид Кэмерон развозит микрогрузовиком по Польше подгузники и аптечки для украинских беженцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Sky News, соответствующую фотографию Кэмерон выложил на своей странице в твиттере.

"Это будет длинная дорога", - подписал он фото, на котором сидит за рулем автомобиля.

Как отмечает издание, Дэвид Кэмерон приехал в Польшу с припасами для украинских беженцев. Он отмечает, что ездит вместе с двумя коллегами по волонтерскому проекту Chippy Larder.

Кэмерон рассказывает, что этот проект собрал достаточно пожертвований, чтобы "заполнить небольшой грузовик всем: от подгузников до гигиенических средств, теплой одежды до аптечек".

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Топ комментарии
+15
Респект Кемерону!
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19.03.2022 03:50
+14
Дякуємо за допомогу нашим людям.Смерть цапам!
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19.03.2022 02:49
+6
і це екс прем*єр міністр Великої Британії! А що роблять зараз наші екс чинуші? По погребам сидять? Щурі довбані.
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19.03.2022 06:41
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Дякуємо за допомогу нашим людям.Смерть цапам!
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19.03.2022 02:49 Ответить
Респект Кемерону!
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19.03.2022 03:50 Ответить
"Средства того же Центробанка РФ арестованы, но не конфискованы. Значит пока они не могут быть перечислены на счета Украины. А этим надо заниматься уже сегодня. И уже сегодня стоит подготавливать правовую базу для получения этих средств, которые пойдут на восстановление Украины и на компенсации ущерба. Кстати, ущерб тоже надо считать, а не озвучивать на глаз".
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19.03.2022 04:50 Ответить
Так не в последнюю очередь с этой целью и обращались в Европейский суд и Международный уголовный суд. Их решения и дадут основания для разработки механизма перечисления замороженных активов мордора
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19.03.2022 07:32 Ответить
ДЯКУЕМО!!!
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19.03.2022 06:31 Ответить
і це екс прем*єр міністр Великої Британії! А що роблять зараз наші екс чинуші? По погребам сидять? Щурі довбані.
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19.03.2022 06:41 Ответить
По погребах?!
Вони сидять по своїх віллах за кордоном або на курортах
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19.03.2022 06:59 Ответить
Ніхто не знає де "хазяїн" Волині Ігор Палиця
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19.03.2022 08:27 Ответить
Справді.
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19.03.2022 09:07 Ответить
Девід велике спасибі і низький уклін,тобі дорогий друже.
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19.03.2022 10:45 Ответить
Respect !
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19.03.2022 16:16 Ответить
 
 