Экс-премьер-министр Великобритании Кэмерон уехал в Польшу помогать украинским беженцам. ФОТО
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Бывший британский премьер Дэвид Кэмерон развозит микрогрузовиком по Польше подгузники и аптечки для украинских беженцев.
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Sky News, соответствующую фотографию Кэмерон выложил на своей странице в твиттере.
"Это будет длинная дорога", - подписал он фото, на котором сидит за рулем автомобиля.
Как отмечает издание, Дэвид Кэмерон приехал в Польшу с припасами для украинских беженцев. Он отмечает, что ездит вместе с двумя коллегами по волонтерскому проекту Chippy Larder.
Кэмерон рассказывает, что этот проект собрал достаточно пожертвований, чтобы "заполнить небольшой грузовик всем: от подгузников до гигиенических средств, теплой одежды до аптечек".
I'm currently driving to Poland with two Chippy Larder colleagues to make our delivery to the Red Cross. It’s going to be a long drive, but I’ll keep you updated along the way. #StandWithUkraine️ pic.twitter.com/T0ORCT4Eek— David Cameron (@David_Cameron) March 18, 2022
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