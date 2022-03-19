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Кемерон (48) гуманітарна допомога (727)

Експрем'єр-міністр Великої Британії Кемерон поїхав до Польщі допомагати українським біженцям. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Колишній британський прем’єр Девід Кемерон розвозить мікровантажівкою по Польщі підгузки та аптечки для українських біженців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на Sky News, відповідну фотографію Кемерон виклав на своїй сторінці у твіттері.

"Це буде довга дорога",- підписав він фото, на який сидить за кермом автомобілю.

Як зазначає видання, Девід Кемерон приїхав до Польщі з припасами для українських біженців. Він зазначає, що їздить разом із двома колегами з волонтерського проекту Chippy Larder.

Кемерон розповідає, що цей проект зібрав достатньо пожертв, щоб "заповнити невелику вантажівку всім: від підгузків до гігієнічних засобів, теплого одягу до аптечок".

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+15
Респект Кемерону!
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19.03.2022 03:50
+14
Дякуємо за допомогу нашим людям.Смерть цапам!
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19.03.2022 02:49
+6
і це екс прем*єр міністр Великої Британії! А що роблять зараз наші екс чинуші? По погребам сидять? Щурі довбані.
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19.03.2022 06:41
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Дякуємо за допомогу нашим людям.Смерть цапам!
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19.03.2022 02:49 Відповісти
Респект Кемерону!
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19.03.2022 03:50 Відповісти
"Средства того же Центробанка РФ арестованы, но не конфискованы. Значит пока они не могут быть перечислены на счета Украины. А этим надо заниматься уже сегодня. И уже сегодня стоит подготавливать правовую базу для получения этих средств, которые пойдут на восстановление Украины и на компенсации ущерба. Кстати, ущерб тоже надо считать, а не озвучивать на глаз".
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19.03.2022 04:50 Відповісти
Так не в последнюю очередь с этой целью и обращались в Европейский суд и Международный уголовный суд. Их решения и дадут основания для разработки механизма перечисления замороженных активов мордора
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19.03.2022 07:32 Відповісти
ДЯКУЕМО!!!
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19.03.2022 06:31 Відповісти
і це екс прем*єр міністр Великої Британії! А що роблять зараз наші екс чинуші? По погребам сидять? Щурі довбані.
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19.03.2022 06:41 Відповісти
По погребах?!
Вони сидять по своїх віллах за кордоном або на курортах
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19.03.2022 06:59 Відповісти
Ніхто не знає де "хазяїн" Волині Ігор Палиця
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19.03.2022 08:27 Відповісти
Справді.
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19.03.2022 09:07 Відповісти
Девід велике спасибі і низький уклін,тобі дорогий друже.
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19.03.2022 10:45 Відповісти
Respect !
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19.03.2022 16:16 Відповісти
 
 