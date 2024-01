Експрем'єр-міністр Великої Британії Кемерон поїхав до Польщі допомагати українським біженцям. ФОТО

Колишній британський прем’єр Девід Кемерон розвозить мікровантажівкою по Польщі підгузки та аптечки для українських біженців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на Sky News, відповідну фотографію Кемерон виклав на своїй сторінці у твіттері.

"Це буде довга дорога",- підписав він фото, на який сидить за кермом автомобілю.

Як зазначає видання, Девід Кемерон приїхав до Польщі з припасами для українських біженців. Він зазначає, що їздить разом із двома колегами з волонтерського проекту Chippy Larder.

Кемерон розповідає, що цей проект зібрав достатньо пожертв, щоб "заповнити невелику вантажівку всім: від підгузків до гігієнічних засобів, теплого одягу до аптечок".

I'm currently driving to Poland with two Chippy Larder colleagues to make our delivery to the Red Cross. It’s going to be a long drive, but I’ll keep you updated along the way. #StandWithUkraine️ pic.twitter.com/T0ORCT4Eek