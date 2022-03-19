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Переговоры с Россией могут затянуться на несколько недель, - ОП

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество Война в Украине

подоляк

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что переговоры с Россией из-за войны войны могут затянуться на несколько недель. При этом он добавил, что есть признаки того, что позиция Москвы стала более адекватной.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Bloomberg.

Подоляк заявил, что ключевые вопросы в ходе переговоров включают гарантии безопасности, прекращение огня, вывод российских войск и "политическое решение спорных территорий".

"Этот процесс может затянуться", учитывая количество взаимоисключающих позиций. Есть некоторые уступки, на которые мы точно не пойдем. Мы не можем отдать ни одну территорию", - заявил он.

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Топ комментарии
+39
В задницу ваши переговоры о сдаче Украины!
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19.03.2022 09:19
+32
Не могу не вспомнить:
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19.03.2022 09:29
+28
У нас є спірні території? Це він про Кубань?
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19.03.2022 09:21
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Я,ще мав надію,на якесь припинення вогню.Але коли побачив,як арахамія,і подоляк усміхаючись подають і тиснуть руки тим,хто нас і наших солдат і сім"ї ,і дітей убиває.то мені блвать захотілося на цих *********. Одна поважна урядова Ізраїльтянка сказала: Ні вякому разі не можна сідати за стіл переговорів,з тими хто напав і вас убиває.
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19.03.2022 11:30 Ответить
«Якщо ваші друзі просять вас домовитись з ворогом, значить зрадники вже домовились, за вашою спиною!!!»
/Аль Капоне/
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19.03.2022 11:44 Ответить
Они все равно ничего не будут исполнять как и минск.
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19.03.2022 12:39 Ответить
Перестаньте играть в переговоры! С вас переговорщики, как из ... пуля. Подлый агрессор громит и убивает Украину, а вы там как дети в песочнице возюкаетесь. Там вопрос может быть один - вывод орды с Украины и репарации. Если этого нет - без остановки убивать агрессора, не ждать пока эта падла разгромит Украину, а растягивание псевдопереговоров к этому может привести!
Не теряйте времени, немедленно укрепляйте ВСУ и ТРО.
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19.03.2022 12:47 Ответить
У нас нет спорных территорий, есть временно оккупированные, о чём он?
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19.03.2022 13:17 Ответить
Тарас Чорновіл, телеграм ///
Нам тут Подоляк з Арестовічєм розпиналися, що вони не зрадники й ні про що погане не домовлялися. А все це або чернетки рускіх, або їхні ж провокації. Добре, рашистам я, звісно не вірю. Це логічно. Але що робити із самими Подоляком і Арєстовічєм, які ж розказують, що у них ах, які падвіжкі в переговорах, хоча путлєр ні одним пунктом не поступився, а значить "падвіжкі" можуть бути лише з нашого боку. І паралельно вони ж розганяють ошалілу антинатівську пропаганду, готуючи нас до виконання п.1 ультиматуму пуйла. Але при цьому - ні-ні, ми на жодні поступки не йдем. Виходить, що таки йдете хоча б в одному мега принциповому питанні. І це ж не тільки цих два пропагандисти. А слова Зеленського, а його слуг і навть уже Стефанчука... Але ж інше точно, кажуть, ні-ні.
Добре, русні я не вірю, цим двом також. Може є хтось безсторонній? Є - президент Туреччини Ердоган. От йому якось вірю. І його прессекретарю вірю, бо там мендельо-нікіфорових не тримають. А від Ердогана нам відомо, що путін йому зовсім недавно відповів: жодних пом'якшень, далі ті самі 6 ультиматумів, які є визнанням повної й безумовної капітуляції. І не раші, яка програє війну та наробила злочинів геноциду, а нас.
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19.03.2022 23:45 Ответить
А далі прес-секретар турецького президента, як умовного посередника, висвітлив ситуацію з переговорами. Перерахував ті самі 6 пунктів:
1. Нейтральний статус.
2. Роззброєння України.
3. "Денацифікація".
4. Статус рускої мови.
5. Визнання Криму рашистським.
6. Визнання незалежними динири-линири в межах областей.
Пан Ібрагім Калин сповістив, що проблеми виникли й повне відторгнення України та світу по двох останніх пунктах, а з рештою є певнеий прогрес, хоча й поки рано говорити, про повну згоду щодо того, що угода ось-ось буде підписана.

Це вже сказав представник нейтральної сторони. То нехай Подоляк чи Арєстовічь завтра вийде й прямо скаже: представник Ердогана бреше. Я хочу це почути.
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19.03.2022 23:46 Ответить
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