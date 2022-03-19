Переговори з Росією можуть затягнутися на кілька тижнів, - ОП
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Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що переговори з Росією через війну можуть затягнутися на кілька тижнів. При цьому він додав, що є ознаки того, що позиція Москви стала більш адекватною.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Bloomberg.
Подоляк заявив, що ключові питання під час переговорів включають гарантії безпеки, припинення вогню, виведення російських військ і "політичне вирішення спірних територій".
"Цей процес може затягнутися" з огляду на кількість взаємовиключних позицій. Є деякі поступки, на які ми точно не підемо. Ми не можемо віддати жодної території", - заявив він.
Топ коментарі
+39 ladyar
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+32 Юрий Панда
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показати весь коментар19.03.2022 09:21
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/Аль Капоне/
Не теряйте времени, немедленно укрепляйте ВСУ и ТРО.
Нам тут Подоляк з Арестовічєм розпиналися, що вони не зрадники й ні про що погане не домовлялися. А все це або чернетки рускіх, або їхні ж провокації. Добре, рашистам я, звісно не вірю. Це логічно. Але що робити із самими Подоляком і Арєстовічєм, які ж розказують, що у них ах, які падвіжкі в переговорах, хоча путлєр ні одним пунктом не поступився, а значить "падвіжкі" можуть бути лише з нашого боку. І паралельно вони ж розганяють ошалілу антинатівську пропаганду, готуючи нас до виконання п.1 ультиматуму пуйла. Але при цьому - ні-ні, ми на жодні поступки не йдем. Виходить, що таки йдете хоча б в одному мега принциповому питанні. І це ж не тільки цих два пропагандисти. А слова Зеленського, а його слуг і навть уже Стефанчука... Але ж інше точно, кажуть, ні-ні.
Добре, русні я не вірю, цим двом також. Може є хтось безсторонній? Є - президент Туреччини Ердоган. От йому якось вірю. І його прессекретарю вірю, бо там мендельо-нікіфорових не тримають. А від Ердогана нам відомо, що путін йому зовсім недавно відповів: жодних пом'якшень, далі ті самі 6 ультиматумів, які є визнанням повної й безумовної капітуляції. І не раші, яка програє війну та наробила злочинів геноциду, а нас.
1. Нейтральний статус.
2. Роззброєння України.
3. "Денацифікація".
4. Статус рускої мови.
5. Визнання Криму рашистським.
6. Визнання незалежними динири-линири в межах областей.
Пан Ібрагім Калин сповістив, що проблеми виникли й повне відторгнення України та світу по двох останніх пунктах, а з рештою є певнеий прогрес, хоча й поки рано говорити, про повну згоду щодо того, що угода ось-ось буде підписана.
Це вже сказав представник нейтральної сторони. То нехай Подоляк чи Арєстовічь завтра вийде й прямо скаже: представник Ердогана бреше. Я хочу це почути.