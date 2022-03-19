"Он обладает функциональным иммунитетом", - Венедиктова о привлечении Путина к ответственности
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова объяснила, что Украина не может быть привлечена к ответственности Владимира Путина. Он, как президент, имеет функциональный иммунитет.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Венедиктовой изданию ВВС.
"Я думаю, что все люди в нашей стране, в Украине, и многие люди за ее пределами, в странах, которые являются нашими партнерами и поддерживают нас, понимают, что президент Путин – это главный военный преступник ХХІ века. Можем ли мы начать процесс у него есть функциональный иммунитет (украинские правоохранители не могут сообщить о подозрении президенту другой страны)", - отметила Венедиктова.
Генпрокурор добавила, что в украинских судах Путину ничего не угрожает. Однако Украина может привлечь его к ответственности в Международном уголовном суде.
Пожалуйста, подождите...
никак не поймут что ПРЕЗИДЕНТ ЭТО НАЙМ НАРОДА РАБОТА И НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ да с определенными полномочиями....которые делегирует ему Президенту народ-- НО НЕ БЕЗНАКАЗАННОСТЬЮ ВСЕВОЛИЕ ДЕЛАЙ ЧТО ХОЧУ И МНЕ ЗА ЭТО НИЧЕГО НЕ БУДЕТ... что посеяли то и пожинаем...
Де підозра Бондаренці?
Тарас Чорновіл
Не став шукати сам цитату, Борислав уже її навів у себе. Але Ліз Трасс цією дуже влучною фразою повторила те, що Зеленському вже й до неї спробували донести ряд інших західних політиків, зокрема її колеги з США та Франції. Та й я вже з десяток разів писав те саме. Ми не критикуємо владу. Так, покищо. Але єрмаки, подоляки, арєстовічі, арахамії - це не влада, це обслуга, а ще люди, запідозрені в нас і у наших союзників у зрадницьких діях. Зеленський повинен усунути зрадників, які в інтересах рф стараються пересварити нас із союзниками, принизити Україну капітулянтськими переговорами, тих, для кого представники путіна - "партнери", хто, врешті-решт, сьогодні дискредитує й самого Зеленського. Ці публічні сигнали від наших найвірніших партнерів свідчать, що там теж терпіння не безмежне. Допомога не припиниться, але може стати обмеженою, в Україні все це якоїсь миті може викликати внутрішнє збурення, чого ці своїми провокаційними заявами й добиваються.
І на останок, згадайте крилату фразу з "Хресного батька" про тих, хто перший пропонує тобі переговори з ворогом.
Повідомлення, про яке пишу, нижче в скопійованому дописі Берези:
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/Переслано з ТК Борислава Берези/
Міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс звинуватила Росію у використанні мирних переговорів з Україною як можливості для перегрупування своїх сил.
Трасс сказала, що переговори є "димовою завісою", і вона "скептично" ставиться до цілей Кремля
"Якщо країна серйозно налаштована на переговори, вона не бомбить мирних жителів без розбору в цей день. Те, що ми бачили, - це спроба створити простір для перегрупування росіян ", - заявила вона.
"Ми не бачимо жодного серйозного виведення російських військ чи будь-яких серйозних пропозицій на столі" - наголосила міністр.
За словами Трасс, "росіяни брешуть, брешуть і брешуть. Я боюся, що переговори є черговою спробою відволікти увагу і створити димову завісу".
...Китай полагался на свои собственные вакцины для борьбы с COVID-19, наряду с политикой нулевой терпимости и немедленного карантина для предотвращения распространения коронавируса. Увы, китайские вакцины, кажется, менее эффективны, чем все остальные. И поскольку карантинная стратегия Китая привела к тому, что у населения от предыдущих штаммов не выработался иммунитет, вирус теперь распространяется как лесной пожар. Как на днях сообщил The Times: «Десятки миллионов жителей китайских провинций и городов, включая Пекин, Шанхай и Шэньчжэнь, находятся в изоляции на фоне вспышки штамма омикрон. Поездки между городами запрещены, производственные линии остановлены, а торговые центры закрыты».
И что из этого? А то, что это убивает спрос и снижает цену на сырую нефть, которая достигнув $130 за баррель из-за войны в Украине, упала ниже $100. А какая страна отчаянно нуждается в высоких ценах на нефть, потому что мало что может продать миру для финансирования своей войны? Путинская Россия. Таким образом, китайская стратегия борьбы с COVID препятствует стратегии Путина в отношении цен на нефть - похоже, причиняет ему столько же вреда, сколько и то все, что делают США. Мы все по-прежнему связаны гораздо больше, чем могли себе вообразить. https://cwyc55-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/cwyc55.c97.org/ru/news/2022/3/19/459716/
а прокурорша теж має?
вас, зелених, на пів зуба отак зразу і не перекусиш.
Єднанню заважають зовсім ￼не ті, хто до початку війни попереджав про її неминучість і про нереалістичність будь-яких очікувань від діалогу з російським керівництвом.
Єднанню заважають зовсім не ті, хто закликає підтримувати політичне керівництво країни під час війни і не згадувати про розбіжність у політичних поглядах￼￼ та трагічну недооцінку небезпеки нападу. ￼￼
Єднанню заважають ті, хто вважає що у нападі на Україну винний не російський агресор, а ті депутати українського парламенту, які голосували за конституційність євроатлантичної інтеграції нашої країни.
Відповідальна влада, яка тяжіє до національного єднання, повинна очищатися від таких людей.￼
Швидко, ефективно, жорстко, безкомпромісно￼￼.
це ж вас турбує.
терористи висувають вимоги і погрожують вбивством людей.
путін теж висуває Україні вимоги і погрожує вбивстовм українських людей.
Ось така ху.ня, малята. І це не казочка, а слова генпрокурора.
Чи може імунітет, це лярди грошви *****?