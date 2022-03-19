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война (46615) Путин (29846) Венедиктова (727)

"Он обладает функциональным иммунитетом", - Венедиктова о привлечении Путина к ответственности

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

венедіктова

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова объяснила, что Украина не может быть привлечена к ответственности Владимира Путина. Он, как президент, имеет функциональный иммунитет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Венедиктовой изданию ВВС.

"Я думаю, что все люди в нашей стране, в Украине, и многие люди за ее пределами, в странах, которые являются нашими партнерами и поддерживают нас, понимают, что президент Путин – это главный военный преступник ХХІ века. Можем ли мы начать процесс у него есть функциональный иммунитет (украинские правоохранители не могут сообщить о подозрении президенту другой страны)", - отметила Венедиктова.

Генпрокурор добавила, что в украинских судах Путину ничего не угрожает. Однако Украина может привлечь его к ответственности в Международном уголовном суде.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин будет угрожать Западу применением ядерного оружия в случае длительного сопротивления Украины, - Пентагон
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Топ комментарии
+42
Де підозра Мураєву?

Де підозра Бондаренці?
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19.03.2022 09:54
+25
що це було? хто це було? воно ще й досі на місці?
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19.03.2022 09:54
+25
Jaroslav Lisevich

Тарас Чорновіл
Не став шукати сам цитату, Борислав уже її навів у себе. Але Ліз Трасс цією дуже влучною фразою повторила те, що Зеленському вже й до неї спробували донести ряд інших західних політиків, зокрема її колеги з США та Франції. Та й я вже з десяток разів писав те саме. Ми не критикуємо владу. Так, покищо. Але єрмаки, подоляки, арєстовічі, арахамії - це не влада, це обслуга, а ще люди, запідозрені в нас і у наших союзників у зрадницьких діях. Зеленський повинен усунути зрадників, які в інтересах рф стараються пересварити нас із союзниками, принизити Україну капітулянтськими переговорами, тих, для кого представники путіна - "партнери", хто, врешті-решт, сьогодні дискредитує й самого Зеленського. Ці публічні сигнали від наших найвірніших партнерів свідчать, що там теж терпіння не безмежне. Допомога не припиниться, але може стати обмеженою, в Україні все це якоїсь миті може викликати внутрішнє збурення, чого ці своїми провокаційними заявами й добиваються.
І на останок, згадайте крилату фразу з "Хресного батька" про тих, хто перший пропонує тобі переговори з ворогом.
Повідомлення, про яке пишу, нижче в скопійованому дописі Берези:
===============
/Переслано з ТК Борислава Берези/
Міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс звинуватила Росію у використанні мирних переговорів з Україною як можливості для перегрупування своїх сил.
Трасс сказала, що переговори є "димовою завісою", і вона "скептично" ставиться до цілей Кремля
"Якщо країна серйозно налаштована на переговори, вона не бомбить мирних жителів без розбору в цей день. Те, що ми бачили, - це спроба створити простір для перегрупування росіян ", - заявила вона.
"Ми не бачимо жодного серйозного виведення російських військ чи будь-яких серйозних пропозицій на столі" - наголосила міністр.

За словами Трасс, "росіяни брешуть, брешуть і брешуть. Я боюся, що переговори є черговою спробою відволікти увагу і створити димову завісу".
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19.03.2022 09:56
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Правила форума Совет форумчан
що це було? хто це було? воно ще й досі на місці?
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19.03.2022 09:54 Ответить
Слова відсутні - тільки "тьфу , ***.ь!".
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19.03.2022 10:04 Ответить
сами себе придумывают иммунитеты отмазки защиту неприкосновенность а по сути такое же @имно из кишечника и моча из почек...и почки не вино вырабатывают оказываются Бургундское... а желчный не яичный желток а желчь.... и в чем по сути привилегии не пойму я вот обожают у нас люди сотворить себе Божков подонков мразей идолов диктаторов садистов а потом удивляются и почему войны смерти трагедии разрушения...
никак не поймут что ПРЕЗИДЕНТ ЭТО НАЙМ НАРОДА РАБОТА И НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ да с определенными полномочиями....которые делегирует ему Президенту народ-- НО НЕ БЕЗНАКАЗАННОСТЬЮ ВСЕВОЛИЕ ДЕЛАЙ ЧТО ХОЧУ И МНЕ ЗА ЭТО НИЧЕГО НЕ БУДЕТ... что посеяли то и пожинаем...
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19.03.2022 10:14 Ответить
Проблема как раз в том, что не народ пишет законы, хотя утверждаем, что законы народные. Когда вы ищете куда вам присесть, то при имеющейся возможности выбираете по удобнее и комфортнее. Так же и с законотворчеством. Никто не даст "дяде Васе" или "бабе Мане" писать законы регламентирующие деятельность высших должностных лиц. От этого всё наше недовольство и подозрение. Мне кажется, что даже высокоморальное общество не сможет решить эту проблему. Я думаю есть решение, но это футуризм и времена далеко будущего.
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19.03.2022 12:12 Ответить
Де підозра Мураєву?

Де підозра Бондаренці?
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19.03.2022 09:54 Ответить
Свої своїх не здають.
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19.03.2022 09:58 Ответить
вєнєдіктава СВАІХ не чіпає.
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19.03.2022 10:11 Ответить
А шуфричу с побитым ...бальником?
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19.03.2022 10:14 Ответить
Простите,не в курсе,а Бондаренцi за что?
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19.03.2022 10:45 Ответить
В международном суде? Угу, каким образом? ООН это петушиный уголок, способный только пронзительно кукарекать.
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19.03.2022 09:55 Ответить
В этом мире все изменчиво. Пройдет время, и не факт, что ***** его же окружение не захочет отправить на заклание этому петушку с целью отбеливания самих себя. Совсем не факт.
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19.03.2022 10:02 Ответить
Снимите по суду с него иммунитет, дура конченная. За терроризм и военные преступления
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19.03.2022 09:55 Ответить
"функціональний імунітет" - це шо за звір?
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19.03.2022 09:56 Ответить
видумка вєнєдіктавай
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19.03.2022 10:12 Ответить
Jaroslav Lisevich

Тарас Чорновіл
Не став шукати сам цитату, Борислав уже її навів у себе. Але Ліз Трасс цією дуже влучною фразою повторила те, що Зеленському вже й до неї спробували донести ряд інших західних політиків, зокрема її колеги з США та Франції. Та й я вже з десяток разів писав те саме. Ми не критикуємо владу. Так, покищо. Але єрмаки, подоляки, арєстовічі, арахамії - це не влада, це обслуга, а ще люди, запідозрені в нас і у наших союзників у зрадницьких діях. Зеленський повинен усунути зрадників, які в інтересах рф стараються пересварити нас із союзниками, принизити Україну капітулянтськими переговорами, тих, для кого представники путіна - "партнери", хто, врешті-решт, сьогодні дискредитує й самого Зеленського. Ці публічні сигнали від наших найвірніших партнерів свідчать, що там теж терпіння не безмежне. Допомога не припиниться, але може стати обмеженою, в Україні все це якоїсь миті може викликати внутрішнє збурення, чого ці своїми провокаційними заявами й добиваються.
І на останок, згадайте крилату фразу з "Хресного батька" про тих, хто перший пропонує тобі переговори з ворогом.
Повідомлення, про яке пишу, нижче в скопійованому дописі Берези:
===============
/Переслано з ТК Борислава Берези/
Міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс звинуватила Росію у використанні мирних переговорів з Україною як можливості для перегрупування своїх сил.
Трасс сказала, що переговори є "димовою завісою", і вона "скептично" ставиться до цілей Кремля
"Якщо країна серйозно налаштована на переговори, вона не бомбить мирних жителів без розбору в цей день. Те, що ми бачили, - це спроба створити простір для перегрупування росіян ", - заявила вона.
"Ми не бачимо жодного серйозного виведення російських військ чи будь-яких серйозних пропозицій на столі" - наголосила міністр.

За словами Трасс, "росіяни брешуть, брешуть і брешуть. Я боюся, що переговори є черговою спробою відволікти увагу і створити димову завісу".
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19.03.2022 09:56 Ответить
Следуя этой логике и Гитлера нельзя было трогать.
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19.03.2022 09:57 Ответить
Гітлер , хусейн , чаушеску , кадафі ... . А ці пі.ари теж були президентами ! Бєнядіктова , що вона несе ?
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19.03.2022 10:09 Ответить
Ні , просто "горбатого могила виправить". Вони майже 3 роки таке несуть , або подібне .
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19.03.2022 10:15 Ответить
А Гітлеру теж не можна було повідомлювати?
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19.03.2022 09:58 Ответить
Адика просто решили грохнуть. С ******, Клоун решил "договаривацца"
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19.03.2022 11:03 Ответить
і о побочних аспєктах:

...Китай полагался на свои собственные вакцины для борьбы с COVID-19, наряду с политикой нулевой терпимости и немедленного карантина для предотвращения распространения коронавируса. Увы, китайские вакцины, кажется, менее эффективны, чем все остальные. И поскольку карантинная стратегия Китая привела к тому, что у населения от предыдущих штаммов не выработался иммунитет, вирус теперь распространяется как лесной пожар. Как на днях сообщил The Times: «Десятки миллионов жителей китайских провинций и городов, включая Пекин, Шанхай и Шэньчжэнь, находятся в изоляции на фоне вспышки штамма омикрон. Поездки между городами запрещены, производственные линии остановлены, а торговые центры закрыты».

И что из этого? А то, что это убивает спрос и снижает цену на сырую нефть, которая достигнув $130 за баррель из-за войны в Украине, упала ниже $100. А какая страна отчаянно нуждается в высоких ценах на нефть, потому что мало что может продать миру для финансирования своей войны? Путинская Россия. Таким образом, китайская стратегия борьбы с COVID препятствует стратегии Путина в отношении цен на нефть - похоже, причиняет ему столько же вреда, сколько и то все, что делают США. Мы все по-прежнему связаны гораздо больше, чем могли себе вообразить. https://cwyc55-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/cwyc55.c97.org/ru/news/2022/3/19/459716/
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19.03.2022 09:58 Ответить
У Гітлера також був імунітет.
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19.03.2022 09:59 Ответить
і буба має такий?
а прокурорша теж має?
вас, зелених, на пів зуба отак зразу і не перекусиш.
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19.03.2022 10:00 Ответить
Коли вже це «око государево», відправлять до ростова
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19.03.2022 10:00 Ответить
Vitaliy Portnikov

Єднанню заважають зовсім ￼не ті, хто до початку війни попереджав про її неминучість і про нереалістичність будь-яких очікувань від діалогу з російським керівництвом.
Єднанню заважають зовсім не ті, хто закликає підтримувати політичне керівництво країни під час війни і не згадувати про розбіжність у політичних поглядах￼￼ та трагічну недооцінку небезпеки нападу. ￼￼
Єднанню заважають ті, хто вважає що у нападі на Україну винний не російський агресор, а ті депутати українського парламенту, які голосували за конституційність євроатлантичної інтеграції нашої країни.
Відповідальна влада, яка тяжіє до національного єднання, повинна очищатися від таких людей.￼
Швидко, ефективно, жорстко, безкомпромісно￼￼.
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19.03.2022 10:01 Ответить
Вони зараз будуть домовлятися про нову лінію розмежування.
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19.03.2022 10:12 Ответить
йде вітчизняна війна, на знищення нашого народу і держави,- пані венедиктова нічого не поплутала про якись імунітет для злочинця
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19.03.2022 10:02 Ответить
має функціональний імунітет --бункер
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19.03.2022 10:02 Ответить
то ж треба нести таку ахінею, що злочинець , котрий винен у вбивстві сотень тисяч людей по цілому світі отримав від української генпрокурорки "функціональну вакцину,для підсилення свого вбивчого імунітету"?
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19.03.2022 10:03 Ответить
100% вбивці від 100% прокурора
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19.03.2022 10:14 Ответить
побудуйте швиденько дорогу від Гостомеля до Києва - саме час.
це ж вас турбує.
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19.03.2022 10:05 Ответить
Фуйло має функціональний імунитет в кацапії, ніяк не в світі, завести на передаста справу й направити в міжнародний розшук.
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19.03.2022 10:05 Ответить
Подавайте на нього, як на терориста.

терористи висувають вимоги і погрожують вбивством людей.

путін теж висуває Україні вимоги і погрожує вбивстовм українських людей.
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19.03.2022 10:05 Ответить
Не погрожує , а вбиває !
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19.03.2022 10:11 Ответить
словоблудство як воно є.
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19.03.2022 10:07 Ответить
Я не спец в международном праве, но думаю, что привлечь Путина к ответственности, как военного преступника, можно будет только после его капитуляции.
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19.03.2022 10:11 Ответить
У тети что то с головой не то
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19.03.2022 10:11 Ответить
пусть она поговорит об этом с теми кто потерял родных с беженцами которых уже 3100000 чел пусть поедет в Мариуполь и Харьков там расскажет
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19.03.2022 10:14 Ответить
агоу!!! коза,ти що в сосну вєбалася??? який ***** імунітет?? для кого? для чого? Ти курва поїдь на передову,і там хлопцям роскажи про імунітет для путіна.Потім ти **** знайдеш причину для амністії всім зрадникам,диверсантам і полоненим. Та тебе першою треба в расход пускати.Хоч би не ********* таку *****,потвора.Гнати її з посади, і на фронт.Де ваш макс бужанський ховається,де ці всі урод з опзж,де риги,чому немає розстрілів по законах ВЧ.
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19.03.2022 10:12 Ответить
бро у неї напевно і не війна, а якась операція
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19.03.2022 10:13 Ответить
зробіть їй негайно зелений коридор до кацапії
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19.03.2022 10:12 Ответить
Так притягуйте в Міжнародному суді! І дійсно. де позови проти Бондаренко, Мураєва, Бойко, Портнова і т.д. Робіть що-небудь, досить потрясати словами повітря. Прокуратура - величезна державна інституція, яка при генпрокурорі Венедиктовій практично нічого не робить(крім того, що отримує немаленьку зарплату). Ну і "шиє" справи проти патріотів України...
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19.03.2022 10:15 Ответить
Народе, треба не прогавити цю зелену шоблу. Щось зелена наволочь дуже активувалася останнім часом.
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19.03.2022 10:16 Ответить
150% у точку.
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19.03.2022 13:55 Ответить
А у Гітлера був "функціональний імунітет"?!
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19.03.2022 10:18 Ответить
https://censor.net/ru/forum/3318445/anekdot_aktualniyi
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19.03.2022 10:18 Ответить
ніколи це зелене сміття не зрозумію.
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19.03.2022 10:20 Ответить
Уявіть, затримали спцпризначенці ху.ла, привезли в Україну. А генпрокурор каже: "ху.ла відпустити, воїнів до криміналу за порушення імунітету ху.ла", - а суд це все оформив своїм рішенням.
Ось така ху.ня, малята. І це не казочка, а слова генпрокурора.
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19.03.2022 10:20 Ответить
Хіба військові злочинці мають імунітет?
Чи може імунітет, це лярди грошви *****?
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19.03.2022 10:21 Ответить
Ну до х..ла руки поки не дотягнуться але ж в Україні дуже багато всякого підх..ловчиків, то чого за них не взялись?
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19.03.2022 10:21 Ответить
Оно само не застрелица ему нужна помощь...помогите старому беспомощному старику!
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19.03.2022 10:22 Ответить
от пули у ***** иммунитета нет!!!
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19.03.2022 10:23 Ответить
Повинні бути закони військового часу, по яким було б можна висунути йому звинувачення.
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19.03.2022 10:25 Ответить
путлєр має такий же імунітет як і гітлер
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19.03.2022 10:26 Ответить
То есть Венедиктова соблюдает конституцию рашки, а зачем тогда существует заочный суд и ССО в Украине?
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19.03.2022 10:27 Ответить
А де підозра опезежопцям?чому вони досі сидять по радах різних рівнів і фактично приймають усасть в керівництві країною,я вже мовчу про рабіновіча,шуфріча та іншу публічну нечисть,але якщо побачу цю гидоту для себе вже вирішив що треба робити,чекати коли прозріють їхні виборці точно вже не буду
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19.03.2022 10:28 Ответить
Венедіктова, а ти перевір. Там навіть Кабаєва не вірить, що у ***** ще щось функціонує.
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19.03.2022 10:45 Ответить
И почему Венедиктова продолжает Путина называть Президентом? Как и многие другие в Украине и на Западе. Им всем уже и Байден рассказал кто такой Путин. А они всё президент Путин, да президент Путин...
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19.03.2022 10:50 Ответить
Она в обойме СН.
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19.03.2022 11:04 Ответить
Потому что оно **** *************.
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19.03.2022 13:53 Ответить
Ну, хоть пожурить-то Путина можно? Вежливо, корректно... Что там законы на эту тему говорят?
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19.03.2022 11:10 Ответить
Гітлер теж мав такий імунітет?
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19.03.2022 11:17 Ответить
Зрадофілам: читайте не тільки заголовки, а й текст новин. Для для таких виродків, як кремлядський гітлерьониш передбачена відповідальність у Міжнародному кримінальному суді у Гаазі.
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19.03.2022 11:21 Ответить
Ты ********** в тот суд доставишь?
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19.03.2022 13:52 Ответить
Та крємлядське кодло саме його і віддасть, в обмін на якісь подачки. Звісно, якщо до цього самі ж його і не прикінчать.
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19.03.2022 14:07 Ответить
Ох, ребята, кончится война, из всех щелей по вылазит всякая мразь и начнет рассказывать, о своих правах и о своем главенстве, указывать, что в стране делать и не делать и возвращать всех к старому, вы еще не забыли как судили украинских патриотов и выпускали преступников, и все АП молчало.
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19.03.2022 11:31 Ответить
Ще блаат одне воно
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19.03.2022 11:39 Ответить
да ты шо чудовище, которое нарушило и разрушило всё, ещё что-то мае??
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19.03.2022 11:52 Ответить
....можна ж просто підірвати... прямо в рф, на тому клятому шабаші... накрити нахрін з кількох АГС!!! І хай повертаються у пекло!
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19.03.2022 12:22 Ответить
Эта ***** ******** на всю голову или наполовину? Значит ***** могут привлекать по своему ******* закону, а мы нет? Это ж по какому нашему закону у ******** иммунитет? ***** хер положили на международное право, значит оно на них не распространяется. Да *****, дураки и дуры керуют в стране.
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19.03.2022 13:51 Ответить
 
 