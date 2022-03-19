"Он обладает функциональным иммунитетом", - Венедиктова о привлечении Путина к ответственности

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова объяснила, что Украина не может быть привлечена к ответственности Владимира Путина. Он, как президент, имеет функциональный иммунитет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Венедиктовой изданию ВВС.

"Я думаю, что все люди в нашей стране, в Украине, и многие люди за ее пределами, в странах, которые являются нашими партнерами и поддерживают нас, понимают, что президент Путин – это главный военный преступник ХХІ века. Можем ли мы начать процесс у него есть функциональный иммунитет (украинские правоохранители не могут сообщить о подозрении президенту другой страны)", - отметила Венедиктова.

Генпрокурор добавила, что в украинских судах Путину ничего не угрожает. Однако Украина может привлечь его к ответственности в Международном уголовном суде.

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