Ситуация с воздухом в Киеве полностью нормализовалась
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Глава Управления экологии КГГА Александр Возный сообщил, что ситуация с воздухом в Киеве полностью нормализовалась.
Об этом он сообщил на странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Друзья, рад поделиться хорошей новостью! Датчики мониторинга показывают, что состояние воздуха в Киеве нормализовалось. Опасность прошла, поэтому предыдущие рекомендации отменяются.
Следите за сообщениями от городских властей и берегите себя", - отметил он.
Ранее сообщалось, что в столице "наблюдается незначительное задымление", связанное с изменением погоды, в частности, направлением ветра, и качество воздуха соответствует нормам. В то же время, просят не открывать окна и не выходить из дома без необходимости.
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