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Ситуация с воздухом в Киеве полностью нормализовалась

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине

Глава Управления экологии КГГА Александр Возный сообщил, что ситуация с воздухом в Киеве полностью нормализовалась.

Об этом он сообщил на странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Друзья, рад поделиться хорошей новостью! Датчики мониторинга показывают, что состояние воздуха в Киеве нормализовалось. Опасность прошла, поэтому предыдущие рекомендации отменяются.

Следите за сообщениями от городских властей и берегите себя", - отметил он.

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Ранее сообщалось, что в столице "наблюдается незначительное задымление", связанное с изменением погоды, в частности, направлением ветра, и качество воздуха соответствует нормам. В то же время, просят не открывать окна и не выходить из дома без необходимости.
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Коротко : запах руського миру покидає Київ над яким осів раніше .
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19.03.2022 13:37 Ответить
Русского, а не руського. Русь це Україна.
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19.03.2022 13:56 Ответить
Так звичайно автоматичне заповнення іноді в не таке викидає ) можливо із-за того що такого слова не існує з «сс» як і все просто видумка Петра першого
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19.03.2022 14:07 Ответить
Може то Дєрьмак бздонув після чергової повітряної?
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19.03.2022 13:48 Ответить
Для пепелацов нету летчиков или ссутся летать?
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19.03.2022 14:00 Ответить
 
 