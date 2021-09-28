Наиболее загрязненный воздух - на востоке Украины, где сконцентрирован промышленный потенциал, - замглавы Минэкологии Стрелец

Традиционно, наиболее загрязненным воздух остается в украинских городах, где расположены крупнейшие промышленные предприятия.

Об этом рассказал заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец в эфире телеканала "Дом", передает Цензор.НЕТ.

"Я могу сказать однозначно, что наиболее техногенно нагружен воздух и более высокая фоновая концентрация все-таки в тех регионах, в которых присутствуют крупные предприятия-загрязнители. То есть промышленные области", - пояснил замминистра.

По его словам, не менее сложная ситуация с атмосферными выбросами остается в Киеве и области.

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"Мы не должны упускать из виду и Киев, и Киевскую область, потому что здесь огромное количество автотранспорта, который так или иначе привносит загрязнения в атмосферный воздух. Но, скажем так, в целом это больше касается Восточной Украины, там, где сконцентрирован промышленный потенциал", - отметил Стрелец.

Он также акцентировал, что промышленный потенциал городов наносит вред не только воздуху, но и водным ресурсам.

"Потери несет водная система, несмотря на то, что на многих предприятиях уже сегодня внедрена система замкнутого водооборотного цикла. То есть фактически вода, которая должна была походить, очищается и повторно используется. Только отбор происходит воды. Однако даже отбор воды для производства можно считать техногенной нагрузкой, так или иначе влияет на окружающую среду", - сказал замминистра.

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