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Новости
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Наиболее загрязненный воздух - на востоке Украины, где сконцентрирован промышленный потенциал, - замглавы Минэкологии Стрелец

Наиболее загрязненный воздух - на востоке Украины, где сконцентрирован промышленный потенциал, - замглавы Минэкологии Стрелец

Традиционно, наиболее загрязненным воздух остается в украинских городах, где расположены крупнейшие промышленные предприятия.

Об этом рассказал заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец в эфире телеканала "Дом", передает Цензор.НЕТ.

"Я могу сказать однозначно, что наиболее техногенно нагружен воздух и более высокая фоновая концентрация все-таки в тех регионах, в которых присутствуют крупные предприятия-загрязнители. То есть промышленные области", - пояснил замминистра.

По его словам, не менее сложная ситуация с атмосферными выбросами остается в Киеве и области.

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"Мы не должны упускать из виду и Киев, и Киевскую область, потому что здесь огромное количество автотранспорта, который так или иначе привносит загрязнения в атмосферный воздух. Но, скажем так, в целом это больше касается Восточной Украины, там, где сконцентрирован промышленный потенциал", - отметил Стрелец.

Он также акцентировал, что промышленный потенциал городов наносит вред не только воздуху, но и водным ресурсам.

"Потери несет водная система, несмотря на то, что на многих предприятиях уже сегодня внедрена система замкнутого водооборотного цикла. То есть фактически вода, которая должна была походить, очищается и повторно используется. Только отбор происходит воды. Однако даже отбор воды для производства можно считать техногенной нагрузкой, так или иначе влияет на окружающую среду", - сказал замминистра.

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Автор: 

воздух (173) загрязнение (256) Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов (75)


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Топ комментарии
+4
Летом зебилы провалили закон, по которому промпредприятия (ахметова, каломойше, пинчука) должны были установить новые очистительные системы. Так что 73% сами проголосовали за херовый воздух в своих городах, просто однажды сходив на выборы по-приколу
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28.09.2021 17:57
+2
А зачем вновь повторять очевидные вещи? Ясен пень, что экология в городе где есть металлургический завод, не сравниться с городком, где ничего нет. Да, и что дальше? Какие меры предпринимаются к олигархам, чтобы улучшить экологию в восточной Украине?
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28.09.2021 17:51
+1
Відкрив Америку.
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28.09.2021 17:50
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Відкрив Америку.
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28.09.2021 17:50 Ответить
Ясень пень...
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28.09.2021 18:00 Ответить
А зачем вновь повторять очевидные вещи? Ясен пень, что экология в городе где есть металлургический завод, не сравниться с городком, где ничего нет. Да, и что дальше? Какие меры предпринимаются к олигархам, чтобы улучшить экологию в восточной Украине?
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28.09.2021 17:51 Ответить
Клоуна привели во власть - и не надо вкладываться в модернизацию
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28.09.2021 17:58 Ответить
Да уж, жаль тебя лично не было например на Енакиевском металлургическом заводе году эдак в 2010, увидел бы и понюхал, почём металл там "раздают". Где были те пресловутые клоуны тогда? Совсем чёкнулись эти сивочоли сектанты
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28.09.2021 18:03 Ответить
Летом зебилы провалили закон, по которому промпредприятия (ахметова, каломойше, пинчука) должны были установить новые очистительные системы. Так что 73% сами проголосовали за херовый воздух в своих городах, просто однажды сходив на выборы по-приколу
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28.09.2021 17:57 Ответить
Надо просто перестать дышать и мир предстанет в розовых тонах. Прямо как в Кривом Роге
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28.09.2021 18:02 Ответить
И будут только кони и люди. И говорят, что животноводство загрязняет воздух больше, чем промышленность. Запретить! Только одичалые кони- пони и люди.
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28.09.2021 18:40 Ответить
С мордора надуло... Дал же Бог таких соседей...
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28.09.2021 19:05 Ответить
а чего же тогда Мариуполь называют самым желанным для жизни городом Украины?))
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28.09.2021 19:36 Ответить
 
 