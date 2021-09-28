Найбільш забруднене повітря - на сході України, де сконцентровано промисловий потенціал, - заступник голови Мінекології Стрілець

Традиційно найбільш забрудненим повітря залишається в українських містах, де розташовані найбільші промислові підприємства.

Про це розповів заступник міністра охорони навколишнього середовища та природних ресурсів Руслан Стрілець в ефірі телеканалу "Дом", передає Цензор.НЕТ.

"Я можу сказати однозначно, що більш техногенно навантажене повітря і більш висока фонова концентрація повітря все-таки в тих регіонах, в яких нявні великі підприємства-забруднювачі. Тобто промислові області", — пояснив заступник міністра.

За його словами, не менш складною ситуація із атмосферними викидами залишається у Києві та області.

"Ми не повинні випускати з поля зору і Київ, і Київську область, тому що тут величезна кількість автотранспорту, який так чи інакше привносить забруднення в атмосферне повітря. Але, скажімо так, загалом це більше стосується Східної України, там, де сконцентрований промисловий потенціал", — зауважив Стрілець.

Він також наголосив, що промисловий потенціал міст однозначно завдає шкоди не лише повітрю, а й водним ресурсам.

"Шкоди зазнає водна система, незважаючи на те, що на багатьох підприємствах вже сьогодні впроваджена система замкнутого водообігового циклу, тобто фактично вода, яка повинна була скидатися, очищається і повторно використовується. Тобто тільки добір відбувається води. Проте навіть відбір води для виробництва можна вважати техногенним навантаженням, яке так чи інакше впливає на навколишнє середовище", — зауважив заступник міністра.

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