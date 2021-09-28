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Найбільш забруднене повітря - на сході України, де сконцентровано промисловий потенціал, - заступник голови Мінекології Стрілець

Найбільш забруднене повітря - на сході України, де сконцентровано промисловий потенціал, - заступник голови Мінекології Стрілець

Традиційно найбільш забрудненим повітря залишається в українських містах, де розташовані найбільші промислові підприємства.

Про це розповів заступник міністра охорони навколишнього середовища та природних ресурсів Руслан Стрілець в ефірі телеканалу "Дом", передає Цензор.НЕТ.

"Я можу сказати однозначно, що більш техногенно навантажене повітря і більш висока фонова концентрація повітря все-таки в тих регіонах, в яких нявні великі підприємства-забруднювачі. Тобто промислові області", — пояснив заступник міністра.

За його словами, не менш складною ситуація із атмосферними викидами залишається у Києві та області.

"Ми не повинні випускати з поля зору і Київ, і Київську область, тому що тут величезна кількість автотранспорту, який так чи інакше привносить забруднення в атмосферне повітря. Але, скажімо так, загалом це більше стосується Східної України, там, де сконцентрований промисловий потенціал", — зауважив Стрілець.

Він також наголосив, що промисловий потенціал міст однозначно завдає шкоди не лише повітрю, а й водним ресурсам.

"Шкоди зазнає водна система, незважаючи на те, що на багатьох підприємствах вже сьогодні впроваджена система замкнутого водообігового циклу, тобто фактично вода, яка повинна була скидатися, очищається і повторно використовується. Тобто тільки добір відбувається води. Проте навіть відбір води для виробництва можна вважати техногенним навантаженням, яке так чи інакше впливає на навколишнє середовище", — зауважив заступник міністра.

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Автор: 

повітря (165) забруднення (244) Міністерство захисту довкілля і природних ресурсів (168)


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Топ коментарі
+4
Летом зебилы провалили закон, по которому промпредприятия (ахметова, каломойше, пинчука) должны были установить новые очистительные системы. Так что 73% сами проголосовали за херовый воздух в своих городах, просто однажды сходив на выборы по-приколу
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28.09.2021 17:57
+2
А зачем вновь повторять очевидные вещи? Ясен пень, что экология в городе где есть металлургический завод, не сравниться с городком, где ничего нет. Да, и что дальше? Какие меры предпринимаются к олигархам, чтобы улучшить экологию в восточной Украине?
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28.09.2021 17:51
+1
Відкрив Америку.
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28.09.2021 17:50
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Відкрив Америку.
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28.09.2021 17:50 Відповісти
Ясень пень...
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28.09.2021 18:00 Відповісти
А зачем вновь повторять очевидные вещи? Ясен пень, что экология в городе где есть металлургический завод, не сравниться с городком, где ничего нет. Да, и что дальше? Какие меры предпринимаются к олигархам, чтобы улучшить экологию в восточной Украине?
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28.09.2021 17:51 Відповісти
Клоуна привели во власть - и не надо вкладываться в модернизацию
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28.09.2021 17:58 Відповісти
Да уж, жаль тебя лично не было например на Енакиевском металлургическом заводе году эдак в 2010, увидел бы и понюхал, почём металл там "раздают". Где были те пресловутые клоуны тогда? Совсем чёкнулись эти сивочоли сектанты
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28.09.2021 18:03 Відповісти
Летом зебилы провалили закон, по которому промпредприятия (ахметова, каломойше, пинчука) должны были установить новые очистительные системы. Так что 73% сами проголосовали за херовый воздух в своих городах, просто однажды сходив на выборы по-приколу
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28.09.2021 17:57 Відповісти
Надо просто перестать дышать и мир предстанет в розовых тонах. Прямо как в Кривом Роге
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28.09.2021 18:02 Відповісти
И будут только кони и люди. И говорят, что животноводство загрязняет воздух больше, чем промышленность. Запретить! Только одичалые кони- пони и люди.
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28.09.2021 18:40 Відповісти
С мордора надуло... Дал же Бог таких соседей...
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28.09.2021 19:05 Відповісти
а чего же тогда Мариуполь называют самым желанным для жизни городом Украины?))
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28.09.2021 19:36 Відповісти
 
 