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Ежегодно от загрязнения воздуха умирают 7 млн человек, - ООН

Новости Цензор.НЕТ Общество

Ежегодно от загрязнения воздуха умирают 7 млн человек, - ООН

Загрязнение воздуха уносит больше жизней, чем войны, курение и туберкулез.

Об этом в Twitter сообщает ООН, передает Цензор.НЕТ.

"Каждый год загрязнение воздуха уносит 7 млн жизней - больше, чем войны, курение и туберкулез. Где бы вы ни жили, загрязнение воздуха сокращает ваши дни. В США примерно на 4 мес. В РФ примерно на 9 мес. В Индии на 1,5 года.", - говорится в сообщении.

Главная причина - сжигание ископаемого топлива, добавили в ООН.

Также читайте: Людям нужно носить респираторы: ситуация с воздухом в Киеве, - данные портала Iqair

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+6
О как...7 миллионов за год...а от короны 4.8 миллиона за лва года...
Та может не вакцинами надо озадачиваться...чистотой воздуха?? И деньги тратить на это...
Ведь дышат то все...и вакцинированеые...и не впкцинировпнные...
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01.09.2021 11:59
+5
Так что же получается? Я живу в Мариуполе, в котором самый грязный воздух в Украине. Плюс к этому, я курю ровно 2 пачки Синего Кэмэла в сутки, ещё плюс- я не прочь бухнуть. Ну и напоследок: мне 60 лет. Интересно, почему я до сих пор жив и чувствую себя великолепно??? Ежегодно от загрязнения воздуха умирают 7 млн человек, - ООН - Цензор.НЕТ 5843 Мне, вааще, более 40-ка лет редко дают, а как максимум- 45. Честное Благородное Слово. Ежегодно от загрязнения воздуха умирают 7 млн человек, - ООН - Цензор.НЕТ 4192
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01.09.2021 12:01
+5
И тут даже любимая отмакзка ваксеров не пройдет....типа рак и инсульт по воздуху не передаются...😀
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01.09.2021 12:02
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Ось це і є « велике розкрадання» по американськи. Хто в курсі зрозуміє про що я.
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01.09.2021 11:55 Ответить
Даже больше чем от карена вириса, ох какая страшная пандемия Ежегодно от загрязнения воздуха умирают 7 млн человек, - ООН - Цензор.НЕТ 6003
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01.09.2021 11:56 Ответить
Організм людини розрахований на 120 років життя. Отже в найгіршому випадку ви проживете 120-1,5=118,5 років.)
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01.09.2021 11:58 Ответить
Вообще то на 35 а не на 120 Щорічно від забруднення повітря вмирають 7 млн осіб, - ООН - Цензор.НЕТ 7798Убери от себя всю медицину, и убедись Щорічно від забруднення повітря вмирають 7 млн осіб, - ООН - Цензор.НЕТ 8088
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01.09.2021 12:59 Ответить
О как...7 миллионов за год...а от короны 4.8 миллиона за лва года...
Та может не вакцинами надо озадачиваться...чистотой воздуха?? И деньги тратить на это...
Ведь дышат то все...и вакцинированеые...и не впкцинировпнные...
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01.09.2021 11:59 Ответить
И тут даже любимая отмакзка ваксеров не пройдет....типа рак и инсульт по воздуху не передаются...😀
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01.09.2021 12:02 Ответить
Регулярне читання статистики ООН забирає 15 років життя. Зуб даю! )))
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01.09.2021 12:06 Ответить
Ну, еще в 2018 Грета Турнберг уже этим озадачила и где результат? И как одно другому мешает бороться и с загрязнением воздуха и с ковидом?
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01.09.2021 12:17 Ответить
Как?? Да очень просто...на все природоохранные мероприятия в бюджете Украины заложено 1.3 миллиарда гривен....а только на закупку вакцин уже потрачено 10 миллиардов...
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01.09.2021 12:30 Ответить
Ну, а я что говорю - явно же деньги на борьбу с ковидом не с природоохранных счетов брали.
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01.09.2021 13:56 Ответить
Так что же получается? Я живу в Мариуполе, в котором самый грязный воздух в Украине. Плюс к этому, я курю ровно 2 пачки Синего Кэмэла в сутки, ещё плюс- я не прочь бухнуть. Ну и напоследок: мне 60 лет. Интересно, почему я до сих пор жив и чувствую себя великолепно??? Ежегодно от загрязнения воздуха умирают 7 млн человек, - ООН - Цензор.НЕТ 5843 Мне, вааще, более 40-ка лет редко дают, а как максимум- 45. Честное Благородное Слово. Ежегодно от загрязнения воздуха умирают 7 млн человек, - ООН - Цензор.НЕТ 4192
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01.09.2021 12:01 Ответить
Віка тобі та здоров"я ,Андрійка !!!)))))
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01.09.2021 12:04 Ответить
Спасибочки! Я буду стараться... Если бешеный самокатик не убьет- надеюсь ещё пожить чутка. Щорічно від забруднення повітря вмирають 7 млн осіб, - ООН - Цензор.НЕТ 3919
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01.09.2021 12:06 Ответить
видать, влияет периодическое изменение пребывания в разных климатических условиях.
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01.09.2021 12:33 Ответить
Не знаю, честное слово. Но... у меня есть ровесники, тоже моряки... Я не совсем представляю любого из них, который бы рискнул прыгнуть на моем самокатике через бордюр, сваливая от ментов. Ни единого из них.
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01.09.2021 12:41 Ответить
Реально ,то я вже за цими підрахунками років 20 як помер !!!)))
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01.09.2021 12:05 Ответить
мы все - зомби. надо ещё уборщицу ВОЗы послушать.
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01.09.2021 12:31 Ответить
Це гени, Андрій. Будь здоровий, seaman.
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01.09.2021 12:08 Ответить
Я вже забув коли палив останній раз) роки пройшли і не тягне зовсім.
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01.09.2021 12:10 Ответить
Вот тут- есть чему позавидовать! Мои попытки бросить- совершенно бесполезны.
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01.09.2021 12:11 Ответить
я тут юоярки выкушал 30 грамм еще пиво есть, но надо идти потабачить....
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01.09.2021 12:33 Ответить
"б" наверное от слова "быдло"?
хм кхыыыхх
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01.09.2021 12:34 Ответить
Да, похоже... Моя бабушка в том же Мариуполе прожила таки до 92 лет. Маме сейчас 83, а выглядит очень даже бодро!
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01.09.2021 12:10 Ответить
Знову ж таки- все в людей спадкове. Дивлюсь на свого тестя- за 80, а тіло як в молодої людини! Вся родина його така, подібні на діда- сильний козацький ген.
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01.09.2021 12:19 Ответить
а тут один в ліс боявся ходити, щоб кліща не підхопити, десь щось кольне-негайно до лікаря. Приліг книгу почитати перед сном і помер. Отаке кіно, малята.
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01.09.2021 12:23 Ответить
Походу в Марике такой грязный воздух, что микробы и вирусы там дохнут и болеют сильнее, чем люди. Щорічно від забруднення повітря вмирають 7 млн осіб, - ООН - Цензор.НЕТ 7054
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01.09.2021 12:19 Ответить
Мне нравится эта версия! Щорічно від забруднення повітря вмирають 7 млн осіб, - ООН - Цензор.НЕТ 6347
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01.09.2021 12:32 Ответить
Был там аккурат до войны и как раз на том самом комбинате "ильича". До этого думал, такой разноцветный дым откуда попало - это художественное преувеличение, ан нет... Удивился, что там люди вообще выживают.
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01.09.2021 12:39 Ответить
Только ж ты забыл добавить, Андрей, жителям благополучных Винницы и Полтавы, наслаждающихся чистой экологией, что в Мариуполе самое большое кладбище в Европе.
Кто не знает, скажу - Старокрымское кладбище поражает своими размерами и ежегодным приростом. Это не просто кладбище - это город мертвых. Достаточно хоть раз пройтись его рядами - улицами, чтобы убедиться, что года рождения, указанные на обелисках 1950-1960-е совсем не редкость. Прирост уже начали массово давать 1970-е. А вот 40-е уже редкость.
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01.09.2021 12:51 Ответить
скажи спасибо своим предкам .
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01.09.2021 20:24 Ответить
Від забруднення 7 мільйонів, від алкоголю та куріння 11, від раку 10 мільйонів.
А борються з короною, яка ледь 2 мільйони.
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01.09.2021 12:05 Ответить
Ну так не загрязняйте воздух. Взгляните на карту полетов в Еыропе, где находится одновременно тысячи самолетов в воздухе. А о том как крупные автоконцерны загрязняют воздух почему то умалчивают. Автопроизводители лоббируют законы что каждый европеец обязан менять автомобиль каждые два года вместо ремонтировать старые. Сколько нужно затратить ресурсов и выкинуть в воздух гадости чтобы произвести новый автомобиль?
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01.09.2021 12:05 Ответить
а додается 120 млн -- Земля тяжелеет
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01.09.2021 12:06 Ответить
ААААА!!!!! дайте мне срочно вакцину от загрязнения! а лучше три!
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01.09.2021 12:28 Ответить
В РФ примерно на 9 мес.\\\\\\\\\\\\

ахаха, если миллионов, то мало... поменьше будет тварей в каломатами парашникова, которые - то днобасситы, а то - сирийцы, а то триполитанцы, просто челюсть надо отстрелить шоб ничего не базикали.
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01.09.2021 12:31 Ответить
А рождается за это время сколько ?
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01.09.2021 20:20 Ответить
 
 