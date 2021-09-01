Ежегодно от загрязнения воздуха умирают 7 млн человек, - ООН
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Загрязнение воздуха уносит больше жизней, чем войны, курение и туберкулез.
Об этом в Twitter сообщает ООН, передает Цензор.НЕТ.
"Каждый год загрязнение воздуха уносит 7 млн жизней - больше, чем войны, курение и туберкулез. Где бы вы ни жили, загрязнение воздуха сокращает ваши дни. В США примерно на 4 мес. В РФ примерно на 9 мес. В Индии на 1,5 года.", - говорится в сообщении.
Главная причина - сжигание ископаемого топлива, добавили в ООН.
Топ комментарии
+6 Привет
показать весь комментарий01.09.2021 11:59
+5 Андрей Нешевченко
показать весь комментарий01.09.2021 12:01
+5 Привет
показать весь комментарий01.09.2021 12:02
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Та может не вакцинами надо озадачиваться...чистотой воздуха?? И деньги тратить на это...
Ведь дышат то все...и вакцинированеые...и не впкцинировпнные...
хм кхыыыхх
Кто не знает, скажу - Старокрымское кладбище поражает своими размерами и ежегодным приростом. Это не просто кладбище - это город мертвых. Достаточно хоть раз пройтись его рядами - улицами, чтобы убедиться, что года рождения, указанные на обелисках 1950-1960-е совсем не редкость. Прирост уже начали массово давать 1970-е. А вот 40-е уже редкость.
А борються з короною, яка ледь 2 мільйони.
ахаха, если миллионов, то мало... поменьше будет тварей в каломатами парашникова, которые - то днобасситы, а то - сирийцы, а то триполитанцы, просто челюсть надо отстрелить шоб ничего не базикали.