Ежегодно от загрязнения воздуха умирают 7 млн человек, - ООН

Загрязнение воздуха уносит больше жизней, чем войны, курение и туберкулез.

Об этом в Twitter сообщает ООН, передает Цензор.НЕТ.

"Каждый год загрязнение воздуха уносит 7 млн жизней - больше, чем войны, курение и туберкулез. Где бы вы ни жили, загрязнение воздуха сокращает ваши дни. В США примерно на 4 мес. В РФ примерно на 9 мес. В Индии на 1,5 года.", - говорится в сообщении.

Главная причина - сжигание ископаемого топлива, добавили в ООН.

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