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Щорічно від забруднення повітря вмирають 7 млн осіб, - ООН
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Забруднення повітря забирає більше життів, ніж війни, куріння і туберкульоз.
Про це в Twitter повідомляє ООН, передає Цензор.НЕТ.
"Щороку забруднення повітря забирає 7 млн життів - більше, ніж війни, куріння і туберкульоз. Де б ви не жили, забруднення повітря скорочує ваші дні. У США приблизно на 4 міс. В РФ приблизно на 9 міс. В Індії — на 1,5 року", - говориться в повідомленні.
Головна причина - спалювання викопного палива, додали в ООН.
Топ коментарі
+6 Привет
показати весь коментар01.09.2021 11:59
+5 Андрей Нешевченко
показати весь коментар01.09.2021 12:01
+5 Привет
показати весь коментар01.09.2021 12:02
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Будь ласка, зачекайте...
Та может не вакцинами надо озадачиваться...чистотой воздуха?? И деньги тратить на это...
Ведь дышат то все...и вакцинированеые...и не впкцинировпнные...
хм кхыыыхх
Кто не знает, скажу - Старокрымское кладбище поражает своими размерами и ежегодным приростом. Это не просто кладбище - это город мертвых. Достаточно хоть раз пройтись его рядами - улицами, чтобы убедиться, что года рождения, указанные на обелисках 1950-1960-е совсем не редкость. Прирост уже начали массово давать 1970-е. А вот 40-е уже редкость.
А борються з короною, яка ледь 2 мільйони.
ахаха, если миллионов, то мало... поменьше будет тварей в каломатами парашникова, которые - то днобасситы, а то - сирийцы, а то триполитанцы, просто челюсть надо отстрелить шоб ничего не базикали.