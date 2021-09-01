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Щорічно від забруднення повітря вмирають 7 млн осіб, - ООН

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Щорічно від забруднення повітря вмирають 7 млн осіб, - ООН

Забруднення повітря забирає більше життів, ніж війни, куріння і туберкульоз.

Про це в Twitter повідомляє ООН, передає Цензор.НЕТ.

"Щороку забруднення повітря забирає 7 млн життів - більше, ніж війни, куріння і туберкульоз. Де б ви не жили, забруднення повітря скорочує ваші дні. У США приблизно на 4 міс. В РФ приблизно на 9 міс. В Індії — на 1,5 року", - говориться в повідомленні.

Головна причина - спалювання викопного палива, додали в ООН.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
О как...7 миллионов за год...а от короны 4.8 миллиона за лва года...
Та может не вакцинами надо озадачиваться...чистотой воздуха?? И деньги тратить на это...
Ведь дышат то все...и вакцинированеые...и не впкцинировпнные...
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01.09.2021 11:59
+5
Так что же получается? Я живу в Мариуполе, в котором самый грязный воздух в Украине. Плюс к этому, я курю ровно 2 пачки Синего Кэмэла в сутки, ещё плюс- я не прочь бухнуть. Ну и напоследок: мне 60 лет. Интересно, почему я до сих пор жив и чувствую себя великолепно??? Ежегодно от загрязнения воздуха умирают 7 млн человек, - ООН - Цензор.НЕТ 5843 Мне, вааще, более 40-ка лет редко дают, а как максимум- 45. Честное Благородное Слово. Ежегодно от загрязнения воздуха умирают 7 млн человек, - ООН - Цензор.НЕТ 4192
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01.09.2021 12:01
+5
И тут даже любимая отмакзка ваксеров не пройдет....типа рак и инсульт по воздуху не передаются...😀
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01.09.2021 12:02
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Ось це і є « велике розкрадання» по американськи. Хто в курсі зрозуміє про що я.
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01.09.2021 11:55 Відповісти
Даже больше чем от карена вириса, ох какая страшная пандемия Ежегодно от загрязнения воздуха умирают 7 млн человек, - ООН - Цензор.НЕТ 6003
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01.09.2021 11:56 Відповісти
Організм людини розрахований на 120 років життя. Отже в найгіршому випадку ви проживете 120-1,5=118,5 років.)
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01.09.2021 11:58 Відповісти
Вообще то на 35 а не на 120 Щорічно від забруднення повітря вмирають 7 млн осіб, - ООН - Цензор.НЕТ 7798Убери от себя всю медицину, и убедись Щорічно від забруднення повітря вмирають 7 млн осіб, - ООН - Цензор.НЕТ 8088
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01.09.2021 12:59 Відповісти
О как...7 миллионов за год...а от короны 4.8 миллиона за лва года...
Та может не вакцинами надо озадачиваться...чистотой воздуха?? И деньги тратить на это...
Ведь дышат то все...и вакцинированеые...и не впкцинировпнные...
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01.09.2021 11:59 Відповісти
И тут даже любимая отмакзка ваксеров не пройдет....типа рак и инсульт по воздуху не передаются...😀
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01.09.2021 12:02 Відповісти
Регулярне читання статистики ООН забирає 15 років життя. Зуб даю! )))
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01.09.2021 12:06 Відповісти
Ну, еще в 2018 Грета Турнберг уже этим озадачила и где результат? И как одно другому мешает бороться и с загрязнением воздуха и с ковидом?
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01.09.2021 12:17 Відповісти
Как?? Да очень просто...на все природоохранные мероприятия в бюджете Украины заложено 1.3 миллиарда гривен....а только на закупку вакцин уже потрачено 10 миллиардов...
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01.09.2021 12:30 Відповісти
Ну, а я что говорю - явно же деньги на борьбу с ковидом не с природоохранных счетов брали.
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01.09.2021 13:56 Відповісти
Так что же получается? Я живу в Мариуполе, в котором самый грязный воздух в Украине. Плюс к этому, я курю ровно 2 пачки Синего Кэмэла в сутки, ещё плюс- я не прочь бухнуть. Ну и напоследок: мне 60 лет. Интересно, почему я до сих пор жив и чувствую себя великолепно??? Ежегодно от загрязнения воздуха умирают 7 млн человек, - ООН - Цензор.НЕТ 5843 Мне, вааще, более 40-ка лет редко дают, а как максимум- 45. Честное Благородное Слово. Ежегодно от загрязнения воздуха умирают 7 млн человек, - ООН - Цензор.НЕТ 4192
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01.09.2021 12:01 Відповісти
Віка тобі та здоров"я ,Андрійка !!!)))))
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01.09.2021 12:04 Відповісти
Спасибочки! Я буду стараться... Если бешеный самокатик не убьет- надеюсь ещё пожить чутка. Щорічно від забруднення повітря вмирають 7 млн осіб, - ООН - Цензор.НЕТ 3919
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01.09.2021 12:06 Відповісти
видать, влияет периодическое изменение пребывания в разных климатических условиях.
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01.09.2021 12:33 Відповісти
Не знаю, честное слово. Но... у меня есть ровесники, тоже моряки... Я не совсем представляю любого из них, который бы рискнул прыгнуть на моем самокатике через бордюр, сваливая от ментов. Ни единого из них.
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01.09.2021 12:41 Відповісти
Реально ,то я вже за цими підрахунками років 20 як помер !!!)))
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01.09.2021 12:05 Відповісти
мы все - зомби. надо ещё уборщицу ВОЗы послушать.
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01.09.2021 12:31 Відповісти
Це гени, Андрій. Будь здоровий, seaman.
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01.09.2021 12:08 Відповісти
Я вже забув коли палив останній раз) роки пройшли і не тягне зовсім.
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01.09.2021 12:10 Відповісти
Вот тут- есть чему позавидовать! Мои попытки бросить- совершенно бесполезны.
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01.09.2021 12:11 Відповісти
я тут юоярки выкушал 30 грамм еще пиво есть, но надо идти потабачить....
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01.09.2021 12:33 Відповісти
"б" наверное от слова "быдло"?
хм кхыыыхх
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01.09.2021 12:34 Відповісти
Да, похоже... Моя бабушка в том же Мариуполе прожила таки до 92 лет. Маме сейчас 83, а выглядит очень даже бодро!
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01.09.2021 12:10 Відповісти
Знову ж таки- все в людей спадкове. Дивлюсь на свого тестя- за 80, а тіло як в молодої людини! Вся родина його така, подібні на діда- сильний козацький ген.
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01.09.2021 12:19 Відповісти
а тут один в ліс боявся ходити, щоб кліща не підхопити, десь щось кольне-негайно до лікаря. Приліг книгу почитати перед сном і помер. Отаке кіно, малята.
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01.09.2021 12:23 Відповісти
Походу в Марике такой грязный воздух, что микробы и вирусы там дохнут и болеют сильнее, чем люди. Щорічно від забруднення повітря вмирають 7 млн осіб, - ООН - Цензор.НЕТ 7054
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01.09.2021 12:19 Відповісти
Мне нравится эта версия! Щорічно від забруднення повітря вмирають 7 млн осіб, - ООН - Цензор.НЕТ 6347
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01.09.2021 12:32 Відповісти
Был там аккурат до войны и как раз на том самом комбинате "ильича". До этого думал, такой разноцветный дым откуда попало - это художественное преувеличение, ан нет... Удивился, что там люди вообще выживают.
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01.09.2021 12:39 Відповісти
Только ж ты забыл добавить, Андрей, жителям благополучных Винницы и Полтавы, наслаждающихся чистой экологией, что в Мариуполе самое большое кладбище в Европе.
Кто не знает, скажу - Старокрымское кладбище поражает своими размерами и ежегодным приростом. Это не просто кладбище - это город мертвых. Достаточно хоть раз пройтись его рядами - улицами, чтобы убедиться, что года рождения, указанные на обелисках 1950-1960-е совсем не редкость. Прирост уже начали массово давать 1970-е. А вот 40-е уже редкость.
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01.09.2021 12:51 Відповісти
скажи спасибо своим предкам .
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01.09.2021 20:24 Відповісти
Від забруднення 7 мільйонів, від алкоголю та куріння 11, від раку 10 мільйонів.
А борються з короною, яка ледь 2 мільйони.
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01.09.2021 12:05 Відповісти
Ну так не загрязняйте воздух. Взгляните на карту полетов в Еыропе, где находится одновременно тысячи самолетов в воздухе. А о том как крупные автоконцерны загрязняют воздух почему то умалчивают. Автопроизводители лоббируют законы что каждый европеец обязан менять автомобиль каждые два года вместо ремонтировать старые. Сколько нужно затратить ресурсов и выкинуть в воздух гадости чтобы произвести новый автомобиль?
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01.09.2021 12:05 Відповісти
а додается 120 млн -- Земля тяжелеет
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01.09.2021 12:06 Відповісти
ААААА!!!!! дайте мне срочно вакцину от загрязнения! а лучше три!
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01.09.2021 12:28 Відповісти
В РФ примерно на 9 мес.\\\\\\\\\\\\

ахаха, если миллионов, то мало... поменьше будет тварей в каломатами парашникова, которые - то днобасситы, а то - сирийцы, а то триполитанцы, просто челюсть надо отстрелить шоб ничего не базикали.
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01.09.2021 12:31 Відповісти
А рождается за это время сколько ?
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01.09.2021 20:20 Відповісти
 
 