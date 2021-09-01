Щорічно від забруднення повітря вмирають 7 млн осіб, - ООН

Забруднення повітря забирає більше життів, ніж війни, куріння і туберкульоз.

Про це в Twitter повідомляє ООН, передає Цензор.НЕТ.

"Щороку забруднення повітря забирає 7 млн життів - більше, ніж війни, куріння і туберкульоз. Де б ви не жили, забруднення повітря скорочує ваші дні. У США приблизно на 4 міс. В РФ приблизно на 9 міс. В Індії — на 1,5 року", - говориться в повідомленні.

Головна причина - спалювання викопного палива, додали в ООН.

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