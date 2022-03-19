Разведка обнародовала имена 406 россиян, бомбящих украинские города

Каждый украинец должен знать их имена! Главное управление разведки Украины получило список военнослужащих 559 бомбардировочного авиационного полка (воинская часть 75392) г. Морозовск.

Со списком 406 россиян из бомбардировочного полка, среди которых летчики, штурманы, техники разных рангов и воинских званий - вы можете ознакомиться здесь.

"Они бомбят украинские города и гражданское население. Молите Бога, "летуны", чтобы и вам катапульту в самолете ваше руководство отключило, как вашим коллегам! Берегитесь!", - предупреждают врага разведчики Украины.