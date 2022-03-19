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Разведка обнародовала имена 406 россиян, бомбящих украинские города

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

розвідка

Каждый украинец должен знать их имена! Главное управление разведки Украины получило список военнослужащих 559 бомбардировочного авиационного полка (воинская часть 75392) г. Морозовск.

 

Со списком 406 россиян из бомбардировочного полка, среди которых летчики, штурманы, техники разных рангов и воинских званий - вы можете ознакомиться здесь.

"Они бомбят украинские города и гражданское население. Молите Бога, "летуны", чтобы и вам катапульту в самолете ваше руководство отключило, как вашим коллегам! Берегитесь!", - предупреждают врага разведчики Украины.
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Топ комментарии
+9
Коли казали ,що "яка різниця" дорого обійдеться для України... то вони риготали з "Армія.Мова.Віра."Програма ,зокрема і ракетна яку проміняли на "золоті" дороги які зараз зруйновано.
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19.03.2022 13:56
+5
Как-то, после того как рухнула Берлинская стена, судили одного солдата, который расстреливали людей пытавшихся перебраться из восточного Берлина в западный.
-Уменя был приказ стрелять.
-Приказ стрелять был, но не было приказа растраивать! -Ответил ему судья.
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19.03.2022 13:54
+4
Так немає чим.Потрібен отрк Грім,програму якого,сьогоднішні зелені стратеги заморозили.
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19.03.2022 13:47
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« я конечно мог не выполнить задание и сбросить бомбы в поле, но проявил слабость» перед спокусою пезкарно вбити людей ! Кара буде
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19.03.2022 13:41 Ответить
Будэ... Когда выложат домашние адреса этих хероев. Думаю наркозависимых в тех городах, как и во всей раше много. Поэтому я лично перекину энную сумму на счет за фото головы члена семьи такого истребителя. ИДЕЯ ХОРОШАЯ, ДОЛУЧАЙТЕСЬ.
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19.03.2022 14:36 Ответить
И что дальше? Вот если бы нанесли ракетный удар по етой части сравняв ее с землей тогда было бы дело
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19.03.2022 13:42 Ответить
Так немає чим.Потрібен отрк Грім,програму якого,сьогоднішні зелені стратеги заморозили.
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19.03.2022 13:47 Ответить
Коли казали ,що "яка різниця" дорого обійдеться для України... то вони риготали з "Армія.Мова.Віра."Програма ,зокрема і ракетна яку проміняли на "золоті" дороги які зараз зруйновано.
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19.03.2022 13:56 Ответить
Ну шо ? Збираймося... Допоможемо. А то тута за вами прийшли . Негоже баритись...
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19.03.2022 13:47 Ответить
Как-то, после того как рухнула Берлинская стена, судили одного солдата, который расстреливали людей пытавшихся перебраться из восточного Берлина в западный.
-Уменя был приказ стрелять.
-Приказ стрелять был, но не было приказа растраивать! -Ответил ему судья.
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19.03.2022 13:54 Ответить
Может этим списком, займутся соответствующие службы. А может быть и родные погибших. Ведь у этих военных преступников тоже есть дети, жены, родители..... V значит видндетта...
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19.03.2022 13:57 Ответить
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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19.03.2022 14:05 Ответить
давно вишукував цей вислів , але міг згадати прізвище. Між іншим він був філософом і ідеологом фашизму і його ******** цитувати путлєр , звісно в своїй хворій інтерпретації...
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19.03.2022 14:26 Ответить
Що наша розвідка пропонує нам їхати в рашу і там розшукувати та знищувати цих покидьків,це вся її робота,я думав ви працюєте як "Мосад",а тут багато розуму не треба дістати списки в/ч і їх оприлюднити,а зарплатня у вас такаж як в ДБР і триває війна це просто нема слів....
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19.03.2022 14:27 Ответить
Им остается только сменить свои имена и фамилии. Потому что найдем каждого, сколько б времени не заняло.
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19.03.2022 14:41 Ответить
Артилеристів та пілотів потрібно розстрілювати, однозначно, як і всяких найманців.
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19.03.2022 14:42 Ответить
Господь наш всемогущий и милосердный не поставь нам в смертный грех.Ибо за други своя ты обещал царствие Твое небесное.Ну шо мужики,сколько не оглядывайся ,а надо идти внутрь раши.
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19.03.2022 14:57 Ответить
Главное, чтобы Интерпол знал их имена.
Нам нужны конкретные лица.
С вывалившимися языками.
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19.03.2022 15:34 Ответить
На каждого военнослужащего РФ можно заводить дело о геноциде и вводить санкции против него и его родни с конфискацией всего имущества (в любой стране мира) уже сейчас.
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19.03.2022 23:41 Ответить
 
 