Розвідка оприлюднила імена 406 росіян, які бомбардують українські міста
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Кожен українець повинен знати їхні імена! Головне управління розвідки України здобуло список військовослужбовців 559 бомбардувального авіаційного полку (військова частина 75392) м. Морозовськ.
Зі списком 406 росіян з бомбардуального полку, серед яких льотчики, штурмани, техніки різних рангів та військових звань ви можете ознайомитись тут.
"Вони бомбардують українські міста та цивільне населення. Моліть Бога, "лєтуни", щоб і вам катапульту у літаку ваше керівництво вам відключило, як вашим колегам! Начувайтесь!", - попереджають ворога розвідники України.
Топ коментарі
+9 Dima30
показати весь коментар19.03.2022 13:56
+5 Гептимирон
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+4 PREDATOR PREDATOR
показати весь коментар19.03.2022 13:47
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-Уменя был приказ стрелять.
-Приказ стрелять был, но не было приказа растраивать! -Ответил ему судья.
Нам нужны конкретные лица.
С вывалившимися языками.