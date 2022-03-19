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Розвідка оприлюднила імена 406 росіян, які бомбардують українські міста

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

розвідка

Кожен українець повинен знати їхні імена! Головне управління розвідки України здобуло список військовослужбовців 559 бомбардувального авіаційного полку (військова частина 75392) м. Морозовськ.

 

Зі списком 406 росіян з бомбардуального полку, серед яких льотчики, штурмани, техніки різних рангів та військових звань ви можете ознайомитись тут.

"Вони бомбардують українські міста та цивільне населення.  Моліть Бога, "лєтуни", щоб і вам катапульту у літаку ваше керівництво вам відключило, як вашим колегам! Начувайтесь!", - попереджають ворога розвідники України.
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Топ коментарі
+9
Коли казали ,що "яка різниця" дорого обійдеться для України... то вони риготали з "Армія.Мова.Віра."Програма ,зокрема і ракетна яку проміняли на "золоті" дороги які зараз зруйновано.
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19.03.2022 13:56
+5
Как-то, после того как рухнула Берлинская стена, судили одного солдата, который расстреливали людей пытавшихся перебраться из восточного Берлина в западный.
-Уменя был приказ стрелять.
-Приказ стрелять был, но не было приказа растраивать! -Ответил ему судья.
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19.03.2022 13:54
+4
Так немає чим.Потрібен отрк Грім,програму якого,сьогоднішні зелені стратеги заморозили.
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19.03.2022 13:47
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« я конечно мог не выполнить задание и сбросить бомбы в поле, но проявил слабость» перед спокусою пезкарно вбити людей ! Кара буде
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19.03.2022 13:41 Відповісти
Будэ... Когда выложат домашние адреса этих хероев. Думаю наркозависимых в тех городах, как и во всей раше много. Поэтому я лично перекину энную сумму на счет за фото головы члена семьи такого истребителя. ИДЕЯ ХОРОШАЯ, ДОЛУЧАЙТЕСЬ.
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19.03.2022 14:36 Відповісти
И что дальше? Вот если бы нанесли ракетный удар по етой части сравняв ее с землей тогда было бы дело
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19.03.2022 13:42 Відповісти
Так немає чим.Потрібен отрк Грім,програму якого,сьогоднішні зелені стратеги заморозили.
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19.03.2022 13:47 Відповісти
Коли казали ,що "яка різниця" дорого обійдеться для України... то вони риготали з "Армія.Мова.Віра."Програма ,зокрема і ракетна яку проміняли на "золоті" дороги які зараз зруйновано.
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19.03.2022 13:56 Відповісти
Ну шо ? Збираймося... Допоможемо. А то тута за вами прийшли . Негоже баритись...
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19.03.2022 13:47 Відповісти
Как-то, после того как рухнула Берлинская стена, судили одного солдата, который расстреливали людей пытавшихся перебраться из восточного Берлина в западный.
-Уменя был приказ стрелять.
-Приказ стрелять был, но не было приказа растраивать! -Ответил ему судья.
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19.03.2022 13:54 Відповісти
Может этим списком, займутся соответствующие службы. А может быть и родные погибших. Ведь у этих военных преступников тоже есть дети, жены, родители..... V значит видндетта...
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19.03.2022 13:57 Відповісти
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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19.03.2022 14:05 Відповісти
давно вишукував цей вислів , але міг згадати прізвище. Між іншим він був філософом і ідеологом фашизму і його ******** цитувати путлєр , звісно в своїй хворій інтерпретації...
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19.03.2022 14:26 Відповісти
Що наша розвідка пропонує нам їхати в рашу і там розшукувати та знищувати цих покидьків,це вся її робота,я думав ви працюєте як "Мосад",а тут багато розуму не треба дістати списки в/ч і їх оприлюднити,а зарплатня у вас такаж як в ДБР і триває війна це просто нема слів....
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19.03.2022 14:27 Відповісти
Им остается только сменить свои имена и фамилии. Потому что найдем каждого, сколько б времени не заняло.
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19.03.2022 14:41 Відповісти
Артилеристів та пілотів потрібно розстрілювати, однозначно, як і всяких найманців.
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19.03.2022 14:42 Відповісти
Господь наш всемогущий и милосердный не поставь нам в смертный грех.Ибо за други своя ты обещал царствие Твое небесное.Ну шо мужики,сколько не оглядывайся ,а надо идти внутрь раши.
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19.03.2022 14:57 Відповісти
Главное, чтобы Интерпол знал их имена.
Нам нужны конкретные лица.
С вывалившимися языками.
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19.03.2022 15:34 Відповісти
На каждого военнослужащего РФ можно заводить дело о геноциде и вводить санкции против него и его родни с конфискацией всего имущества (в любой стране мира) уже сейчас.
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19.03.2022 23:41 Відповісти
 
 