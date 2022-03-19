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Глава "Роскосмоса" Рогозин: Россию могут отключить от GPS

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

навігатор

Скандальный глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что США рассматривает возможность отключить Россию от GPS. В то же время Рогозин предложил использовать российский аналог.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

"Знаете ли вы, что сегодня в рамках санкций Соединенные Штаты рассматривают возможность отключения Российской Федерации от GPS. Знаете об этом? Не знаете. А я могу вам сказать, что рассматривается такой вопрос", – сказал Рогозин.

Также он добавил, что "напрягаться" и "париться" по этому поводу не нужно, ведь у России есть своя спутниковая система навигации — ГЛОНАСС, к которой подключен каждый смартфон.

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Российская система ГЛОНАСС разрабатывалась еще сначала 2000 годов. Ее руководители становились фигурантами уголовных преследований. Теперь, если международная система действительно заблокирована, все россияне будут вынуждены пользоваться сомнительным аналогом.

GPS - спутниковая система навигации, обеспечивающая измерение расстояния, времени и определяющая местонахождение во всемирной системе координат WGS 84.

Ранее украинские прокуроры объявили о подозрении главе Российского космического агентства Дмитрию Рогозину. Расследование касается посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также пособничества в ведении агрессивной войны (ч. 3 ст. 110 и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 УК).

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+32
и мох с северной стороны деревьев тоже существует
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19.03.2022 13:50
+20
Полностью поддерживаю Рогозина! Ему надо проявить инициативу и самостоятельно избавится от GPS! А заоодно и от остальных западных технологий! Они очень вредят скрепному православию в рубище и лаптях!
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19.03.2022 13:48
+14
ПОНОС у вас,а не ГЛОНАСС,кацапы безмозглі.
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19.03.2022 13:48
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так ведь Джи-пи-ес аналогов - нет

крім батуту
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19.03.2022 13:46 Ответить
и мох с северной стороны деревьев тоже существует
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19.03.2022 13:50 Ответить
А ще є робот Федя.
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19.03.2022 13:47 Ответить
Чому їх до цих пір не відключили?
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19.03.2022 13:48 Ответить
Полностью поддерживаю Рогозина! Ему надо проявить инициативу и самостоятельно избавится от GPS! А заоодно и от остальных западных технологий! Они очень вредят скрепному православию в рубище и лаптях!
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19.03.2022 13:48 Ответить
Посмотри в морду лица Рогозина. Ты где там видишь следы общения с цивилизацией? Оно до недавна ходило в проголодь и гавкало на путинскую власть, но ему дали селёдки как персонажу с ,, собачьего серца,, и оно стало служить недоцарю. А сейчас у него есть ИМЯ!!! Он СКАНДАЛЬНЫЙ!!! Он даже пытается что то о космосе говорить, хотя по морде видно, что он понятия не имеет где это.
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19.03.2022 14:46 Ответить
ПОНОС у вас,а не ГЛОНАСС,кацапы безмозглі.
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19.03.2022 13:48 Ответить
Пропонує підключитись до навігації в безднах океану
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19.03.2022 13:49 Ответить





Компас Адрианова. Ноль (север) обозначен толстой чертой в правой части, остальные стороны света обозначены буквами. Нижняя шкала - в градусах по часовой стрелке, верхняя шкала - в сотнях тысячных против часовой стрелки
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19.03.2022 13:49 Ответить
Исчо наклон ягеля может подсказать направление на юх
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19.03.2022 14:21 Ответить
Им тоже нужно уметь пользоватся)))
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19.03.2022 15:16 Ответить
Давно пора...И от всего отключить!
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19.03.2022 13:52 Ответить
и назвать ее гордо - СУоСАНИН...
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19.03.2022 13:53 Ответить
Сусанины ещё не перевелись в РФ ? они будут вас водить по болотам
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19.03.2022 13:59 Ответить
Оригінальна назва опери Глінки - "Жизнь за царя". Так що, "Вєрной дорогой ідьотє, товаріщі"!
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19.03.2022 14:05 Ответить
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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19.03.2022 14:06 Ответить
А что, можно так отключить рашистам GPS? И почему американцы нигде об этом не говорят?

Кажется мне, что это мудило боится, что за ними следят через GPS и потому призывает всех не пользоваться им.
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19.03.2022 14:11 Ответить
Вы хотели что бы вас не отключили ?От всего нужно отключить что только можно
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19.03.2022 14:11 Ответить
Как отключить GPS в отдельно взятом регионе для отдельной группы пользователей?
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19.03.2022 14:15 Ответить
Один из вариантов - на запрос из области координат РФ отвечать: "пнх"
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19.03.2022 14:24 Ответить
Сайт ban- dera.com помогает ложить сайты орков - пользуемся пожалуйста, лучше с компа, жрет трафик
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19.03.2022 14:23 Ответить
Для перевозки ягеля из тундры на московию Джпиэс не нужен... А больше там скоро возить будет нечего...
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19.03.2022 14:25 Ответить
Відключити мордор від усього,що можна.
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19.03.2022 14:25 Ответить
Правильно пишут, лучшее название "Иван Сусанин"
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19.03.2022 14:29 Ответить
- Веди нас Сусанин, веди нас, герой.
- Идите вы нах*й, я и сам здесь впервой!

- Давайте отрубим Сусанину ногу!
- Не надо, р**ята! Я вспомнил дорогу!

- Куда ты завел нас? Не видно ни зги!
- Идите вперёд! Не ***те мозги!
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19.03.2022 15:09 Ответить
- Как, батюшка, назвал ты науку-то?
- География.
- Слышишь, еоргафия
- Да что такое! Господи боже мой! Пристали с ножом к горлу.
- И ведомо, батюшка. Да скажи ему, сделай милость, какая это наука-то, он ее и расскажет.
- Описание земли.
- А к чему бы это служило на первый случай?
- На первый случай сгодилось бы и к тому, что ежели б случилось ехать, так знаешь, куда едешь.
- Ах, мой батюшка! Да извозчики-то на что ж? Это их дело. Это-таки и наука-то не дворянская. Дворянин только скажи: повези меня туда, свезут, куда изволишь.

(Фонвизин «Недоросль» 1782)
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19.03.2022 14:33 Ответить
вас, хворих, від воздуху треба віключити.
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19.03.2022 14:44 Ответить
Скоро в новостях : Группа добровольцев пропала в тайге при испытании новой модели "ГЛОНАСС-навигатора от Рогозина".
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19.03.2022 15:07 Ответить
Ага, "російский аналог", у комплекті з російским смартфоном, на лампах.
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19.03.2022 15:13 Ответить
Не сомневаемся лаптеногий путеводитель СУСАНИН ведет вас по правильному пути...
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19.03.2022 15:13 Ответить
не понимаю почему до сих пор не отключили
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19.03.2022 15:14 Ответить
Що то за дУрні пишуть: "Російська система ГЛОНАСС розроблялася ще на початку 2000 років". Так РАДЯНСЬКА, а не російська. Не повторюйте дурню за кацапами! Функціонує з початку 80-х. Тоді (ло 2000-х) там працювали надпотужні (але це цілком таємно!!!) ЕОМ "Наірі". З ними спілкувались через паперові довгі смужки з дірочками. Думаю, що вони і зараз таке.
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19.03.2022 15:20 Ответить
И подключить к батарее..
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19.03.2022 15:24 Ответить
Тем более какой GPS в средневековье?? Компас, звёзды..... да и вообще - им не покуй??
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19.03.2022 15:25 Ответить
Цена пачки "Беломорканала" стремительно пошла вверх.
А зачем московитам карты, если против них абсолютно весь мир ?
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19.03.2022 15:30 Ответить
Россияне получат систему ориентации "Глонахх".
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19.03.2022 15:32 Ответить
Рогозін: Росію можуть відключити від GPS

можуть, але не відключать. Їм потрібно знати: де ви, скільки вас.
Ну і вказати вам ціль: за кораблём.
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19.03.2022 15:48 Ответить
По моху будете орієнтуватися. Мох з північної сторони росте завжди
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19.03.2022 16:02 Ответить
Надо отключить, пуст компасом ползуются
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19.03.2022 17:35 Ответить
ваш аналог- посмотрите мне в жопу
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19.03.2022 20:39 Ответить
 
 