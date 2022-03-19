Глава "Роскосмоса" Рогозин: Россию могут отключить от GPS
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Скандальный глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что США рассматривает возможность отключить Россию от GPS. В то же время Рогозин предложил использовать российский аналог.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.
"Знаете ли вы, что сегодня в рамках санкций Соединенные Штаты рассматривают возможность отключения Российской Федерации от GPS. Знаете об этом? Не знаете. А я могу вам сказать, что рассматривается такой вопрос", – сказал Рогозин.
Также он добавил, что "напрягаться" и "париться" по этому поводу не нужно, ведь у России есть своя спутниковая система навигации — ГЛОНАСС, к которой подключен каждый смартфон.
Российская система ГЛОНАСС разрабатывалась еще сначала 2000 годов. Ее руководители становились фигурантами уголовных преследований. Теперь, если международная система действительно заблокирована, все россияне будут вынуждены пользоваться сомнительным аналогом.
GPS - спутниковая система навигации, обеспечивающая измерение расстояния, времени и определяющая местонахождение во всемирной системе координат WGS 84.
Ранее украинские прокуроры объявили о подозрении главе Российского космического агентства Дмитрию Рогозину. Расследование касается посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также пособничества в ведении агрессивной войны (ч. 3 ст. 110 и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 УК).
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крім батуту
Компас Адрианова. Ноль (север) обозначен толстой чертой в правой части, остальные стороны света обозначены буквами. Нижняя шкала - в градусах по часовой стрелке, верхняя шкала - в сотнях тысячных против часовой стрелки
УоСАНИН...
Кажется мне, что это мудило боится, что за ними следят через GPS и потому призывает всех не пользоваться им.
- Идите вы нах*й, я и сам здесь впервой!
- Давайте отрубим Сусанину ногу!
- Не надо, р**ята! Я вспомнил дорогу!
- Куда ты завел нас? Не видно ни зги!
- Идите вперёд! Не ***те мозги!
- География.
- Слышишь, еоргафия
- Да что такое! Господи боже мой! Пристали с ножом к горлу.
- И ведомо, батюшка. Да скажи ему, сделай милость, какая это наука-то, он ее и расскажет.
- Описание земли.
- А к чему бы это служило на первый случай?
- На первый случай сгодилось бы и к тому, что ежели б случилось ехать, так знаешь, куда едешь.
- Ах, мой батюшка! Да извозчики-то на что ж? Это их дело. Это-таки и наука-то не дворянская. Дворянин только скажи: повези меня туда, свезут, куда изволишь.
(Фонвизин «Недоросль» 1782)
А зачем московитам карты, если против них абсолютно весь мир ?
можуть, але не відключать. Їм потрібно знати: де ви, скільки вас.
Ну і вказати вам ціль: за кораблём.