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Глава "Роскосмосу" Рогозін: Росію можуть відключити від GPS

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

навігатор

Скандальний глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін заявив, що США розглядає можливість відключити Росію від GPS. Натомість Рогозін запропонував використати російський аналог.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на  РИА Новости.

"Чи знаєте ви, що сьогодні в рамках санкцій Сполучені Штати розглядають можливість відключення Російської Федерації від GPS. Знаєте про це? Не знаєте. А я можу вам сказати, що розглядається таке питання", – сказав Рогозін.

Також він додав, що "напружуватися" та "паритися" з цього приводу не потрібно, адже Росія має свою супутникову систему навігації — ГЛОНАСС, до якої під'єднано кожен смартфон.

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Російська система ГЛОНАСС розроблялася ще на початку 2000 років. Її керівники ставали фігурантами кримінальних переслідувань. Тепер, якщо міжнародну систему справді заблокують, усі росіяни будуть змушені користуватися сумнівним аналогом.

GPS - супутникова система навігації, що забезпечує вимірювання відстані, часу та визначає місце перебування у всесвітній системі координат WGS 84.

Раніше українські прокурори оголосили про підозру голові Російського космічного агентства Дмитру Рогозіну. Розслідування стосується зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України, а також пособництва у веденні агресивної війни (ч. 3 ст. 110 та ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК).
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Топ коментарі
+32
и мох с северной стороны деревьев тоже существует
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19.03.2022 13:50
+20
Полностью поддерживаю Рогозина! Ему надо проявить инициативу и самостоятельно избавится от GPS! А заоодно и от остальных западных технологий! Они очень вредят скрепному православию в рубище и лаптях!
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19.03.2022 13:48
+14
ПОНОС у вас,а не ГЛОНАСС,кацапы безмозглі.
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19.03.2022 13:48
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так ведь Джи-пи-ес аналогов - нет

крім батуту
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19.03.2022 13:46 Відповісти
и мох с северной стороны деревьев тоже существует
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19.03.2022 13:50 Відповісти
А ще є робот Федя.
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19.03.2022 13:47 Відповісти
Чому їх до цих пір не відключили?
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19.03.2022 13:48 Відповісти
Полностью поддерживаю Рогозина! Ему надо проявить инициативу и самостоятельно избавится от GPS! А заоодно и от остальных западных технологий! Они очень вредят скрепному православию в рубище и лаптях!
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19.03.2022 13:48 Відповісти
Посмотри в морду лица Рогозина. Ты где там видишь следы общения с цивилизацией? Оно до недавна ходило в проголодь и гавкало на путинскую власть, но ему дали селёдки как персонажу с ,, собачьего серца,, и оно стало служить недоцарю. А сейчас у него есть ИМЯ!!! Он СКАНДАЛЬНЫЙ!!! Он даже пытается что то о космосе говорить, хотя по морде видно, что он понятия не имеет где это.
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19.03.2022 14:46 Відповісти
ПОНОС у вас,а не ГЛОНАСС,кацапы безмозглі.
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19.03.2022 13:48 Відповісти
Пропонує підключитись до навігації в безднах океану
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19.03.2022 13:49 Відповісти





Компас Адрианова. Ноль (север) обозначен толстой чертой в правой части, остальные стороны света обозначены буквами. Нижняя шкала - в градусах по часовой стрелке, верхняя шкала - в сотнях тысячных против часовой стрелки
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19.03.2022 13:49 Відповісти
Исчо наклон ягеля может подсказать направление на юх
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19.03.2022 14:21 Відповісти
Им тоже нужно уметь пользоватся)))
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19.03.2022 15:16 Відповісти
Давно пора...И от всего отключить!
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19.03.2022 13:52 Відповісти
и назвать ее гордо - СУоСАНИН...
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19.03.2022 13:53 Відповісти
Сусанины ещё не перевелись в РФ ? они будут вас водить по болотам
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19.03.2022 13:59 Відповісти
Оригінальна назва опери Глінки - "Жизнь за царя". Так що, "Вєрной дорогой ідьотє, товаріщі"!
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19.03.2022 14:05 Відповісти
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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19.03.2022 14:06 Відповісти
А что, можно так отключить рашистам GPS? И почему американцы нигде об этом не говорят?

Кажется мне, что это мудило боится, что за ними следят через GPS и потому призывает всех не пользоваться им.
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19.03.2022 14:11 Відповісти
Вы хотели что бы вас не отключили ?От всего нужно отключить что только можно
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19.03.2022 14:11 Відповісти
Как отключить GPS в отдельно взятом регионе для отдельной группы пользователей?
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19.03.2022 14:15 Відповісти
Один из вариантов - на запрос из области координат РФ отвечать: "пнх"
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19.03.2022 14:24 Відповісти
Сайт ban- dera.com помогает ложить сайты орков - пользуемся пожалуйста, лучше с компа, жрет трафик
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19.03.2022 14:23 Відповісти
Для перевозки ягеля из тундры на московию Джпиэс не нужен... А больше там скоро возить будет нечего...
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19.03.2022 14:25 Відповісти
Відключити мордор від усього,що можна.
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19.03.2022 14:25 Відповісти
Правильно пишут, лучшее название "Иван Сусанин"
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19.03.2022 14:29 Відповісти
- Веди нас Сусанин, веди нас, герой.
- Идите вы нах*й, я и сам здесь впервой!

- Давайте отрубим Сусанину ногу!
- Не надо, р**ята! Я вспомнил дорогу!

- Куда ты завел нас? Не видно ни зги!
- Идите вперёд! Не ***те мозги!
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19.03.2022 15:09 Відповісти
- Как, батюшка, назвал ты науку-то?
- География.
- Слышишь, еоргафия
- Да что такое! Господи боже мой! Пристали с ножом к горлу.
- И ведомо, батюшка. Да скажи ему, сделай милость, какая это наука-то, он ее и расскажет.
- Описание земли.
- А к чему бы это служило на первый случай?
- На первый случай сгодилось бы и к тому, что ежели б случилось ехать, так знаешь, куда едешь.
- Ах, мой батюшка! Да извозчики-то на что ж? Это их дело. Это-таки и наука-то не дворянская. Дворянин только скажи: повези меня туда, свезут, куда изволишь.

(Фонвизин «Недоросль» 1782)
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19.03.2022 14:33 Відповісти
вас, хворих, від воздуху треба віключити.
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19.03.2022 14:44 Відповісти
Скоро в новостях : Группа добровольцев пропала в тайге при испытании новой модели "ГЛОНАСС-навигатора от Рогозина".
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19.03.2022 15:07 Відповісти
Ага, "російский аналог", у комплекті з російским смартфоном, на лампах.
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19.03.2022 15:13 Відповісти
Не сомневаемся лаптеногий путеводитель СУСАНИН ведет вас по правильному пути...
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19.03.2022 15:13 Відповісти
не понимаю почему до сих пор не отключили
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19.03.2022 15:14 Відповісти
Що то за дУрні пишуть: "Російська система ГЛОНАСС розроблялася ще на початку 2000 років". Так РАДЯНСЬКА, а не російська. Не повторюйте дурню за кацапами! Функціонує з початку 80-х. Тоді (ло 2000-х) там працювали надпотужні (але це цілком таємно!!!) ЕОМ "Наірі". З ними спілкувались через паперові довгі смужки з дірочками. Думаю, що вони і зараз таке.
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19.03.2022 15:20 Відповісти
И подключить к батарее..
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19.03.2022 15:24 Відповісти
Тем более какой GPS в средневековье?? Компас, звёзды..... да и вообще - им не покуй??
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19.03.2022 15:25 Відповісти
Цена пачки "Беломорканала" стремительно пошла вверх.
А зачем московитам карты, если против них абсолютно весь мир ?
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19.03.2022 15:30 Відповісти
Россияне получат систему ориентации "Глонахх".
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19.03.2022 15:32 Відповісти
Рогозін: Росію можуть відключити від GPS

можуть, але не відключать. Їм потрібно знати: де ви, скільки вас.
Ну і вказати вам ціль: за кораблём.
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19.03.2022 15:48 Відповісти
По моху будете орієнтуватися. Мох з північної сторони росте завжди
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19.03.2022 16:02 Відповісти
Надо отключить, пуст компасом ползуются
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19.03.2022 17:35 Відповісти
ваш аналог- посмотрите мне в жопу
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19.03.2022 20:39 Відповісти
 
 