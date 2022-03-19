Глава "Роскосмосу" Рогозін: Росію можуть відключити від GPS
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Скандальний глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін заявив, що США розглядає можливість відключити Росію від GPS. Натомість Рогозін запропонував використати російський аналог.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.
"Чи знаєте ви, що сьогодні в рамках санкцій Сполучені Штати розглядають можливість відключення Російської Федерації від GPS. Знаєте про це? Не знаєте. А я можу вам сказати, що розглядається таке питання", – сказав Рогозін.
Також він додав, що "напружуватися" та "паритися" з цього приводу не потрібно, адже Росія має свою супутникову систему навігації — ГЛОНАСС, до якої під'єднано кожен смартфон.
Російська система ГЛОНАСС розроблялася ще на початку 2000 років. Її керівники ставали фігурантами кримінальних переслідувань. Тепер, якщо міжнародну систему справді заблокують, усі росіяни будуть змушені користуватися сумнівним аналогом.
GPS - супутникова система навігації, що забезпечує вимірювання відстані, часу та визначає місце перебування у всесвітній системі координат WGS 84.
Раніше українські прокурори оголосили про підозру голові Російського космічного агентства Дмитру Рогозіну. Розслідування стосується зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України, а також пособництва у веденні агресивної війни (ч. 3 ст. 110 та ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК).
Будь ласка, зачекайте...
крім батуту
Компас Адрианова. Ноль (север) обозначен толстой чертой в правой части, остальные стороны света обозначены буквами. Нижняя шкала - в градусах по часовой стрелке, верхняя шкала - в сотнях тысячных против часовой стрелки
УоСАНИН...
Кажется мне, что это мудило боится, что за ними следят через GPS и потому призывает всех не пользоваться им.
- Идите вы нах*й, я и сам здесь впервой!
- Давайте отрубим Сусанину ногу!
- Не надо, р**ята! Я вспомнил дорогу!
- Куда ты завел нас? Не видно ни зги!
- Идите вперёд! Не ***те мозги!
- География.
- Слышишь, еоргафия
- Да что такое! Господи боже мой! Пристали с ножом к горлу.
- И ведомо, батюшка. Да скажи ему, сделай милость, какая это наука-то, он ее и расскажет.
- Описание земли.
- А к чему бы это служило на первый случай?
- На первый случай сгодилось бы и к тому, что ежели б случилось ехать, так знаешь, куда едешь.
- Ах, мой батюшка! Да извозчики-то на что ж? Это их дело. Это-таки и наука-то не дворянская. Дворянин только скажи: повези меня туда, свезут, куда изволишь.
(Фонвизин «Недоросль» 1782)
А зачем московитам карты, если против них абсолютно весь мир ?
можуть, але не відключать. Їм потрібно знати: де ви, скільки вас.
Ну і вказати вам ціль: за кораблём.