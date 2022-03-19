Оккупанты пытаются осуществить подготовку к наступлению в направлении Полтавы

Российские оккупанты пытаются продолжать наступательную операцию против Украины, которая длится с 24 февраля. Враг готовится к нападению сразу в нескольких направлениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генштаб ВСУ. Одно из направлений российских военных – Полтава.

Кроме Полтавы, оккупанты пытаются осуществить подготовку к наступательным действиям в направлении Тростянца, Ахтырки, Прилук, Киева.

"Враг пытается осуществить подготовку к наступательным действиям в направлении на населенные пункты Тростянец, Ахтырка, Полтава, частью сил – на Прилуки и Киев", – говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

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