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Оккупанты пытаются осуществить подготовку к наступлению в направлении Полтавы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

генштаб,зсу

Российские оккупанты пытаются продолжать наступательную операцию против Украины, которая длится с 24 февраля. Враг готовится к нападению сразу в нескольких направлениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генштаб ВСУ. Одно из направлений российских военных – Полтава.

Кроме Полтавы, оккупанты пытаются осуществить подготовку к наступательным действиям в направлении Тростянца, Ахтырки, Прилук, Киева.

"Враг пытается осуществить подготовку к наступательным действиям в направлении на населенные пункты Тростянец, Ахтырка, Полтава, частью сил – на Прилуки и Киев", – говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

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Топ комментарии
+17
Місто та область добре підготовлене до оборони, дамо гідну відсіч ! Заодно, раз і на завжди вже покінчимо з мером колаборантом Мамаєм який внесений до бази Миротворця, але ще займає посаду та намагається видавати з себе патріота.
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19.03.2022 14:53
+15
Треба ще разок на Чоронобаïвку...
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19.03.2022 14:47
+9
Как там пер Полтавы? Триколор приготовил? Его же братья наступать собираются
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19.03.2022 14:59
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ну дак що, може, треба людей евакуйовувати звідти чи що?
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19.03.2022 14:45 Ответить
Треба ще разок на Чоронобаïвку...
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19.03.2022 14:47 Ответить
Чоронобаïвку пора зачищать и продвигатся к Херсону, не ждать пока русня закрепится, потом их х..р выгониш
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19.03.2022 14:56 Ответить
Місто та область добре підготовлене до оборони, дамо гідну відсіч ! Заодно, раз і на завжди вже покінчимо з мером колаборантом Мамаєм який внесений до бази Миротворця, але ще займає посаду та намагається видавати з себе патріота.
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19.03.2022 14:53 Ответить
Абсолютно згоден, хай тільки полізуть, а то аж противно Київ/Харків/Чернігів/Дніпро.... Мочать свинособак, а ми ні.
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19.03.2022 15:11 Ответить
надіюсь Швецію не будем просити ...Хоть вони Полтаві завжди допомагали років 15 назад подарували Полтавському КТП 20 автобусів Scania...
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19.03.2022 14:55 Ответить
Кацапські орки ! Аби ви вже вдавилися скоріше !
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19.03.2022 14:56 Ответить
Потім не говоріть що підступний ворог підступно підступив та накриває артою...місто вже треба евакуйовувати...
Бо на цензорі чимало наслухаються арестовичів і вже чуть не перемогли...
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19.03.2022 14:58 Ответить
Детей хотя бы за ранее!! При чем здесь дебил. Или мало детей погибло!!!!
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20.03.2022 10:18 Ответить
Как там пер Полтавы? Триколор приготовил? Его же братья наступать собираются
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19.03.2022 14:59 Ответить
Рылом не вышел кремлевский ******** на исторического героя. Его место в петле на эшафоте.
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19.03.2022 15:02 Ответить
Мамая треба повісити це мерзота і зрадник
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19.03.2022 15:23 Ответить
Кацапами управляют дебилы. Обломавшись на 5 направлениях, пытаются создать 6-е, еще больше распыляя войска. Стратеги, мля.
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19.03.2022 15:41 Ответить
Війна - це не лише оборона, це й напад. А де наші напади, оточення, котли ? Якщо ми проведемо гарний наступ, то ворог мусить забрати війська з під Маріуполя. Таке враження, що Зе сидить в Києві як равлик в мушлі. Київ захищений. Готуйте наступ. Війну виграє той, хто нападає.
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19.03.2022 15:47 Ответить
100% вчора це писав
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19.03.2022 16:30 Ответить
Наступ- це колони техніки. Тобто ти пропонуєш замість кацапських колон, щоб вони мочили наші колони. Зараз тактика ЗСУ правильна- не чіплятись за територію, а полювати за особистим составом ворога - британська спецура це вдало застосувала ще проти індонезійських повстанців після 2 світової. Спочатку треба перемолоти колони кацапів. Потім вже наступати, не раніше.
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19.03.2022 16:36 Ответить
мы уже 3 нед только сдаем позиции
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19.03.2022 17:41 Ответить
Це неправда. Топчемося на місці - жечб погоджуюся. Але позиції не здаємо.
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19.03.2022 18:02 Ответить
ну если они уже сунут на Кр. рог и Полтаву...сравните графики продвижения кацапов. Только слепой не увидит что происходит....
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19.03.2022 18:10 Ответить
Тото активизировались полёты неизвестных дронов у нас. Пусть идут, встретим сук.
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19.03.2022 15:52 Ответить
Мамай подлежит уничтожению в топке паровоза. Как Лазо!
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19.03.2022 16:49 Ответить
Потвезіть вчасно ППО в Полтаву. Не дайте ворогові вільно літати там
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19.03.2022 18:03 Ответить
без паники все под контролем враг будет разбит победа будет за нами
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20.03.2022 01:02 Ответить
 
 