Окупанти намагаються здійснити підготовку до наступу в напрямку Полтави

Російські окупанти намагаються продовжувати наступальну операцію проти України, яка триває з 24 лютого. Ворог готується до нападу відразу на декількох напрямках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ. Один із напрямків російських військових – Полтава.

Окрім Полтави, окупанти намагаються здійснити підготовку до наступальних дій у напрямку Тростянця, Охтирки, Прилук, Києва.

"Ворог намагається здійснити підготовку до наступальних дій у напрямку на населені пункти Тростянець, Охтирка, Полтава, частиною сил – на Прилуки та Київ", – йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Дивіться також: "Завалили суку!" - у Полтаві затримали диверсанта, який ставив мітки. ВIДЕО