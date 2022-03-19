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Окупанти намагаються здійснити підготовку до наступу в напрямку Полтави

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

генштаб,зсу

Російські окупанти намагаються продовжувати наступальну операцію проти України, яка триває з 24 лютого. Ворог готується до нападу відразу на декількох напрямках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ. Один із напрямків російських військових – Полтава.

Окрім Полтави, окупанти намагаються здійснити підготовку до наступальних дій у напрямку Тростянця, Охтирки, Прилук, Києва.

"Ворог намагається здійснити підготовку до наступальних дій у напрямку на населені пункти Тростянець, Охтирка, Полтава, частиною сил – на Прилуки та Київ", – йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

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Топ коментарі
+17
Місто та область добре підготовлене до оборони, дамо гідну відсіч ! Заодно, раз і на завжди вже покінчимо з мером колаборантом Мамаєм який внесений до бази Миротворця, але ще займає посаду та намагається видавати з себе патріота.
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19.03.2022 14:53
+15
Треба ще разок на Чоронобаïвку...
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19.03.2022 14:47
+9
Как там пер Полтавы? Триколор приготовил? Его же братья наступать собираются
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19.03.2022 14:59
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ну дак що, може, треба людей евакуйовувати звідти чи що?
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19.03.2022 14:45 Відповісти
Треба ще разок на Чоронобаïвку...
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19.03.2022 14:47 Відповісти
Чоронобаïвку пора зачищать и продвигатся к Херсону, не ждать пока русня закрепится, потом их х..р выгониш
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19.03.2022 14:56 Відповісти
Місто та область добре підготовлене до оборони, дамо гідну відсіч ! Заодно, раз і на завжди вже покінчимо з мером колаборантом Мамаєм який внесений до бази Миротворця, але ще займає посаду та намагається видавати з себе патріота.
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19.03.2022 14:53 Відповісти
Абсолютно згоден, хай тільки полізуть, а то аж противно Київ/Харків/Чернігів/Дніпро.... Мочать свинособак, а ми ні.
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19.03.2022 15:11 Відповісти
надіюсь Швецію не будем просити ...Хоть вони Полтаві завжди допомагали років 15 назад подарували Полтавському КТП 20 автобусів Scania...
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19.03.2022 14:55 Відповісти
Кацапські орки ! Аби ви вже вдавилися скоріше !
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19.03.2022 14:56 Відповісти
Потім не говоріть що підступний ворог підступно підступив та накриває артою...місто вже треба евакуйовувати...
Бо на цензорі чимало наслухаються арестовичів і вже чуть не перемогли...
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19.03.2022 14:58 Відповісти
Детей хотя бы за ранее!! При чем здесь дебил. Или мало детей погибло!!!!
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20.03.2022 10:18 Відповісти
Как там пер Полтавы? Триколор приготовил? Его же братья наступать собираются
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19.03.2022 14:59 Відповісти
Рылом не вышел кремлевский ******** на исторического героя. Его место в петле на эшафоте.
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19.03.2022 15:02 Відповісти
Мамая треба повісити це мерзота і зрадник
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19.03.2022 15:23 Відповісти
Кацапами управляют дебилы. Обломавшись на 5 направлениях, пытаются создать 6-е, еще больше распыляя войска. Стратеги, мля.
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19.03.2022 15:41 Відповісти
Війна - це не лише оборона, це й напад. А де наші напади, оточення, котли ? Якщо ми проведемо гарний наступ, то ворог мусить забрати війська з під Маріуполя. Таке враження, що Зе сидить в Києві як равлик в мушлі. Київ захищений. Готуйте наступ. Війну виграє той, хто нападає.
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19.03.2022 15:47 Відповісти
100% вчора це писав
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19.03.2022 16:30 Відповісти
Наступ- це колони техніки. Тобто ти пропонуєш замість кацапських колон, щоб вони мочили наші колони. Зараз тактика ЗСУ правильна- не чіплятись за територію, а полювати за особистим составом ворога - британська спецура це вдало застосувала ще проти індонезійських повстанців після 2 світової. Спочатку треба перемолоти колони кацапів. Потім вже наступати, не раніше.
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19.03.2022 16:36 Відповісти
мы уже 3 нед только сдаем позиции
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19.03.2022 17:41 Відповісти
Це неправда. Топчемося на місці - жечб погоджуюся. Але позиції не здаємо.
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19.03.2022 18:02 Відповісти
ну если они уже сунут на Кр. рог и Полтаву...сравните графики продвижения кацапов. Только слепой не увидит что происходит....
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19.03.2022 18:10 Відповісти
Тото активизировались полёты неизвестных дронов у нас. Пусть идут, встретим сук.
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19.03.2022 15:52 Відповісти
Мамай подлежит уничтожению в топке паровоза. Как Лазо!
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19.03.2022 16:49 Відповісти
Потвезіть вчасно ППО в Полтаву. Не дайте ворогові вільно літати там
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19.03.2022 18:03 Відповісти
без паники все под контролем враг будет разбит победа будет за нами
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20.03.2022 01:02 Відповісти
 
 