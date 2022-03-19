Окупанти намагаються здійснити підготовку до наступу в напрямку Полтави
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Російські окупанти намагаються продовжувати наступальну операцію проти України, яка триває з 24 лютого. Ворог готується до нападу відразу на декількох напрямках.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ. Один із напрямків російських військових – Полтава.
Окрім Полтави, окупанти намагаються здійснити підготовку до наступальних дій у напрямку Тростянця, Охтирки, Прилук, Києва.
"Ворог намагається здійснити підготовку до наступальних дій у напрямку на населені пункти Тростянець, Охтирка, Полтава, частиною сил – на Прилуки та Київ", – йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
Топ коментарі
+17 Виталий Смирнов cf047e2b
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+15 Харьков Сумской
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+9 Frol Fedoroff
показати весь коментар19.03.2022 14:59
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Будь ласка, зачекайте...
Бо на цензорі чимало наслухаються арестовичів і вже чуть не перемогли...