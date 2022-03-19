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В Украине 562 российских военнопленных, - Верещук
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В настоящее время в Украине официально находятся 562 пленных российских военнослужащих, сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
"Пока официально военнопленных РФ у нас 562 человека", - сказала она в интервью телеканалу ТСН, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По словам Верещук, со всеми военнопленными обращаются в соответствии с международным гуманитарным правом.
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Каждому кило еды в день, охрана, медобслуживание.... мне тут самому докторов не хватает. А кацапские пионеры-следопыты из Малмыжского тайона сюда в ближайшие 50 лет точно не попадут.
не потрiбно називати точних цифр.
не будьте придурками, бо рашистськi орки наловлять тисячi наших людей на обмiн.
навпаки, потрiбно применшувати кiлькicть полонених оркiв, говорити приблизно, якщо
конче вже потрiбно щось сказати про кiлькiсть. применшувати в рази !