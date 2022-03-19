В Украине 562 российских военнопленных, - Верещук

В настоящее время в Украине официально находятся 562 пленных российских военнослужащих, сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"Пока официально военнопленных РФ у нас 562 человека", - сказала она в интервью телеканалу ТСН, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Верещук, со всеми военнопленными обращаются в соответствии с международным гуманитарным правом.

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