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В Україні 562 російські військовополонені, - Верещук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

полон

Наразі в Україні офіційно перебувають 562 полонені російські військовослужбовці, повідомила віцепрем'єр-міністр - міністр із питань тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"Наразі офіційно військовополонених РФ у нас 562 особи", - сказала вона в інтерв'ю телеканалу ТСН, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами Верещук, з усіма військовополоненими поводяться відповідно до міжнародного гуманітарного права.

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Топ коментарі
+28
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19.03.2022 15:38
+11
А де ще 1500??? Було ж то начебто 2000, знов щось хімічать?!
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19.03.2022 15:43
+10
Отакої лише 500 офіційних, а казали, що більше 2000. А решта хто - нелегали?
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19.03.2022 15:39
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Цеж які витрати харчів.
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19.03.2022 15:37 Відповісти
А де ще 500 поділося?
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19.03.2022 15:38 Відповісти
чвкашники, дировці....
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19.03.2022 15:40 Відповісти
остальные пятьсот были опытными бойцами ЧВК, и им удалось устроить побег, в ходе которого и были ликвидированы.
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19.03.2022 15:57 Відповісти
Так це ж чудова новина
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19.03.2022 15:59 Відповісти
а то.
Каждому кило еды в день, охрана, медобслуживание.... мне тут самому докторов не хватает. А кацапские пионеры-следопыты из Малмыжского тайона сюда в ближайшие 50 лет точно не попадут.
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19.03.2022 16:06 Відповісти
Кіло їжі в день? Та як так можна, он ООН пише про всесвітню небезпеку голоду, а ми харчі переводимо)
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19.03.2022 16:11 Відповісти
мы уже прорабатываем вопрос а в ООН, что за каждых двух не взятых в плен кацапов обязуемся кормить целый год одного египетского дехканина.
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19.03.2022 16:26 Відповісти
Про запас
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19.03.2022 16:00 Відповісти
Поселить их на военних обьектах под надежной охраной
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19.03.2022 15:38 Відповісти
ТО НЕХАЙ ВСІ ЦІ СМЕРДЮЦІ КАЦАПИ ПІСЛЯ ВІЙНИ ВІДБУДОВУЮТЬ ВСЕ ЩО ЗРУЙНУВАЛИ...
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19.03.2022 15:38 Відповісти
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19.03.2022 15:38 Відповісти
Кастрировать полностью, чтоб такие дауны и не размножались
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19.03.2022 15:38 Відповісти
От з якою метою ви розголошуєте кількість полонених?
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19.03.2022 15:38 Відповісти
Отакої лише 500 офіційних, а казали, що більше 2000. А решта хто - нелегали?
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19.03.2022 15:39 Відповісти
Uze zakapali bratskix mogilax, suecid...
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19.03.2022 15:57 Відповісти
остальных нет. Уже. Они были без военников.
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19.03.2022 15:59 Відповісти
То _ондон Геращенко писав у Телеграм. 562 це можливо саме офіційні в/с, решта - різні ПВК.
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19.03.2022 16:37 Відповісти
Так скоро з 2000 стало 562? Верещук заробляэ грошi? Наблотикалась в Рава - Руськiй?
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19.03.2022 15:39 Відповісти
Табори для полонених слід розміщувати біля наших військових об'єктів, закопувати у вирвах.
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19.03.2022 15:39 Відповісти
Не забудьте всё зафиксировать по полной программе: фото, видео, документальные показания, из каких частей и что собой представляют эти части и подобное и выставляйте на сайты на всеобщее обозрение. Чтобы потом не было этих кукареков о "заблудились-потерялись-ушли в отпуск" и "их там нет"
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19.03.2022 15:40 Відповісти
ніштяк.. решта необлікованих - підуть копати ЛЮДЯМ горОди допоки не здохнуть..)
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19.03.2022 15:40 Відповісти
верещучці нема чим займатись, залишилось тільки полонених рахувать?
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19.03.2022 15:41 Відповісти
З однієї сторони мало, з іншої сторони багато.
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19.03.2022 15:43 Відповісти
А де ще 1500??? Було ж то начебто 2000, знов щось хімічать?!
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19.03.2022 15:43 Відповісти
Продолжайте верить нашим ********.
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19.03.2022 16:34 Відповісти
завтра должно стать 20
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19.03.2022 15:43 Відповісти
Може ви ще скажете що втрати 498 чоловік як у кацапів???
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19.03.2022 15:44 Відповісти
всіх на розмінування полів
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19.03.2022 15:45 Відповісти
Первая жертва, когда приходит война- правда
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19.03.2022 15:54 Відповісти
Обещали каждому по два раба. Я первый записался!
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19.03.2022 15:57 Відповісти
А де інші полонені? Казали їх більше тисячі.... Може розстріляли? Чи обміняли ввтіхаря на таксистів?
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19.03.2022 15:59 Відповісти
1500 походу все таки съели?
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19.03.2022 16:01 Відповісти
Останнім часом немає повідомлень про полонених. З чого б це? )))
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19.03.2022 16:09 Відповісти
"з усіма військовополоненими поводяться відповідно до міжнародного гуманітарного права" - менше мене всього турбує як з ними поводяться.... коли буде парад з тою кацапською нечистю? хочу бачити їх сук звязаними ходою по Хрещатику.
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19.03.2022 16:34 Відповісти
сподіваюсь,це ті,котрі не визнані достатньо здоровими,адже зазвичай лікар повинен засвідчити,що особа достатьньо здорова задля страти і всіх інших вже поховали.
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19.03.2022 16:46 Відповісти
Вообще то говорили что пленных кацапов почти 3000 и где то половина из них это срочники - например пару дней назад такую цифру озвучивал спикер/советник скрепочника люська арестович - теперь меньше 600 обменов вроде не было,за исключением 9Х1 когда обменяли мера Мелитополя...где остальные? Или провели обмен по тихому,или мыши съели,или нагло врали
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19.03.2022 17:02 Відповісти
Вы же говорили что не будете озвучивать пленных.завтра 1000 таксистов и простых украинцев на временно удерживаемых территориях будут вылавливать и вписывать им надуманные дела под различными предлогами
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19.03.2022 17:12 Відповісти

не потрiбно називати точних цифр.

не будьте придурками, бо рашистськi орки наловлять тисячi наших людей на обмiн.

навпаки, потрiбно применшувати кiлькicть полонених оркiв, говорити приблизно, якщо

конче вже потрiбно щось сказати про кiлькiсть. применшувати в рази !
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22.03.2022 18:15 Відповісти
 
 