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В Україні 562 російські військовополонені, - Верещук
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Наразі в Україні офіційно перебувають 562 полонені російські військовослужбовці, повідомила віцепрем'єр-міністр - міністр із питань тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
"Наразі офіційно військовополонених РФ у нас 562 особи", - сказала вона в інтерв'ю телеканалу ТСН, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
За словами Верещук, з усіма військовополоненими поводяться відповідно до міжнародного гуманітарного права.
Топ коментарі
+28 Перехватчик
показати весь коментар19.03.2022 15:38
+11 Темір
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+10 Гуренко Игорь
показати весь коментар19.03.2022 15:39
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Каждому кило еды в день, охрана, медобслуживание.... мне тут самому докторов не хватает. А кацапские пионеры-следопыты из Малмыжского тайона сюда в ближайшие 50 лет точно не попадут.
не потрiбно називати точних цифр.
не будьте придурками, бо рашистськi орки наловлять тисячi наших людей на обмiн.
навпаки, потрiбно применшувати кiлькicть полонених оркiв, говорити приблизно, якщо
конче вже потрiбно щось сказати про кiлькiсть. применшувати в рази !