В Україні 562 російські військовополонені, - Верещук

Наразі в Україні офіційно перебувають 562 полонені російські військовослужбовці, повідомила віцепрем'єр-міністр - міністр із питань тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"Наразі офіційно військовополонених РФ у нас 562 особи", - сказала вона в інтерв'ю телеканалу ТСН, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами Верещук, з усіма військовополоненими поводяться відповідно до міжнародного гуманітарного права.

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