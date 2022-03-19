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Зеленский отметил государственными наградами 161 военнослужащего, из них 40 – посмертно

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

нагорода

Президент Украины Владимир Зеленский отметил 161 украинского военнослужащего государственными наградами Украины, из них 40 - посмертно.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

За личное мужество и самоотверженные действия, выявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге украинске военнослужащие награждены такими наградами как орден Богдана Хмельницкого, "За мужество", Данила Галицкого и медали "За военную службу Украине", "Защитник Отечества" .

С полным списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.

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Автор: Анастасія Потіха
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За час війни ЗСУ ліквідували 10 членів вищого командування РФ

Противника зупинено на всіх напрямках. За останні дні ЗСУ відкинули російських окупантів від Києва приблизно на 70 км. Також ліквідовано 10 членів вищого командування рф, у тому числі п'ять генералів.

Вважається, що війну росії в Україні очолюють близько 20 генералів. Якщо ця інформація є достовірною, ЗСУ ліквідували вже половину вищого російського командування в Україні.

За словами розслідувача Христо Грозєва: «Вбивство генерал-майора на фронті - дуже рідкісна подія. Якщо подивитися на кількість генерал-майорів американської армії, які загинули від часів В'єтнамської війни до сьогодні, це двоє за 50 років». https://t.me/UkraineNow/6103
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19.03.2022 17:43 Ответить
 
 