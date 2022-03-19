Зеленский отметил государственными наградами 161 военнослужащего, из них 40 – посмертно

Президент Украины Владимир Зеленский отметил 161 украинского военнослужащего государственными наградами Украины, из них 40 - посмертно.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

За личное мужество и самоотверженные действия, выявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге украинске военнослужащие награждены такими наградами как орден Богдана Хмельницкого, "За мужество", Данила Галицкого и медали "За военную службу Украине", "Защитник Отечества" .

С полным списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.

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