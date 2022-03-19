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Зеленский отметил государственными наградами 161 военнослужащего, из них 40 – посмертно
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский отметил 161 украинского военнослужащего государственными наградами Украины, из них 40 - посмертно.
Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.
За личное мужество и самоотверженные действия, выявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге украинске военнослужащие награждены такими наградами как орден Богдана Хмельницкого, "За мужество", Данила Галицкого и медали "За военную службу Украине", "Защитник Отечества" .
С полным списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.
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Противника зупинено на всіх напрямках. За останні дні ЗСУ відкинули російських окупантів від Києва приблизно на 70 км. Також ліквідовано 10 членів вищого командування рф, у тому числі п'ять генералів.
Вважається, що війну росії в Україні очолюють близько 20 генералів. Якщо ця інформація є достовірною, ЗСУ ліквідували вже половину вищого російського командування в Україні.
За словами розслідувача Христо Грозєва: «Вбивство генерал-майора на фронті - дуже рідкісна подія. Якщо подивитися на кількість генерал-майорів американської армії, які загинули від часів В'єтнамської війни до сьогодні, це двоє за 50 років». https://t.me/UkraineNow/6103