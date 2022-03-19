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Зеленський відзначив державними нагородами 161 військовослужбовця, з них 40 - посмертно
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Президент України Володимир Зеленський відзначив 161 українського військовослужбовця державними нагородами України, з них 40 - посмертно.
Відповідний указ опублікований на сайті голови держави, інформує Цензор.НЕТ.
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі українських військовослужбовців нагороджено такими відзнаками як орден Богдана Хмельницького, "За мужність", Данила Галицького та медалі "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни".
З повним переліком нагороджених можна ознайомитись за посиланням.
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Противника зупинено на всіх напрямках. За останні дні ЗСУ відкинули російських окупантів від Києва приблизно на 70 км. Також ліквідовано 10 членів вищого командування рф, у тому числі п'ять генералів.
Вважається, що війну росії в Україні очолюють близько 20 генералів. Якщо ця інформація є достовірною, ЗСУ ліквідували вже половину вищого російського командування в Україні.
За словами розслідувача Христо Грозєва: «Вбивство генерал-майора на фронті - дуже рідкісна подія. Якщо подивитися на кількість генерал-майорів американської армії, які загинули від часів В'єтнамської війни до сьогодні, це двоє за 50 років». https://t.me/UkraineNow/6103