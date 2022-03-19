Зеленський відзначив державними нагородами 161 військовослужбовця, з них 40 - посмертно

Президент України Володимир Зеленський відзначив 161 українського військовослужбовця державними нагородами України, з них 40 - посмертно.

Відповідний указ опублікований на сайті голови держави, інформує Цензор.НЕТ.

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі українських військовослужбовців нагороджено такими відзнаками як орден Богдана Хмельницького, "За мужність", Данила Галицького та медалі "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни".

З повним переліком нагороджених можна ознайомитись за посиланням.

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