На Запорожском направлении уничтожен российский вертолет Ка-52, - Генштаб ВСУ

Украинские защитники на Запорожском направлении уничтожили российский вертолет Ка-52 и повредили еще один такой же летательный аппарат оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"Также ликвидировано около 60 российских оккупантов и несколько единиц бронетехники врага", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что один оккупационный "супералигатор" Ка-52 сбит на Киевщине.

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