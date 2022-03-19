РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4532 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
17 006 16
война (46661) Генштаб ВС (4262) Запорожская область (2242) вертолёт (1036)

На Запорожском направлении уничтожен российский вертолет Ка-52, - Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

гелікоптер,знищення

Украинские защитники на Запорожском направлении уничтожили российский вертолет Ка-52 и повредили еще один такой же летательный аппарат оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"Также ликвидировано около 60 российских оккупантов и несколько единиц бронетехники врага", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что один оккупационный "супералигатор" Ка-52 сбит на Киевщине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сбит вражеский вертолет в Бучанском районе Киевской области, - ОВА. ФОТО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+39
не встиг на Чорнобаївку?
показать весь комментарий
19.03.2022 19:16
+26
"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory Ukraine! - To the Heroes glory!
показать весь комментарий
19.03.2022 19:16
+20
Земля бетоном.
А лапти так тащились от супернеубиваемого вертолета, так тащились....)))
показать весь комментарий
19.03.2022 19:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
не встиг на Чорнобаївку?
показать весь комментарий
19.03.2022 19:16 Ответить
Не дотіг... Вмер дорогою.
показать весь комментарий
19.03.2022 19:19 Ответить
"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory Ukraine! - To the Heroes glory!
показать весь комментарий
19.03.2022 19:16 Ответить
Шо! Опять!
показать весь комментарий
19.03.2022 19:17 Ответить
Земля бетоном.
А лапти так тащились от супернеубиваемого вертолета, так тащились....)))
показать весь комментарий
19.03.2022 19:18 Ответить
ДУЖЕ ГАРНА РОБОТА ГАРНИХ МАЙСТРІВ СВОЄЇ СПРАВИ...
показать весь комментарий
19.03.2022 19:18 Ответить
а космонавт этих летающих дров улетел в стратосферу на самотяге?
показать весь комментарий
19.03.2022 19:23 Ответить
Нет, прибыл на концерт Кабздона! 😁😂🤣
показать весь комментарий
19.03.2022 20:25 Ответить
Набирайтесь терпіння, доведеться ще не один тиждень хєрачити орків. Адзербайджан з новою зброєю молотив відсталих армянів 45 днів
показать весь комментарий
19.03.2022 19:30 Ответить
Дуже довго 45.. по скоріше би
показать весь комментарий
19.03.2022 19:40 Ответить
Активна фаза АТО тривала майже рік ......
показать весь комментарий
19.03.2022 19:57 Ответить
Падал прошлогодний снег
показать весь комментарий
19.03.2022 19:33 Ответить
Зато Раша ТВ показывает как эти вертолеты громят наши войска,правда про сбитые молчат.
показать весь комментарий
19.03.2022 19:40 Ответить
птичкопад. это все отравленные птицы работают.
показать весь комментарий
19.03.2022 19:40 Ответить
Каждому кафиру по неглубокой ямке в жирной земле Украины. и дать время. И все будет АБГЕМАХТ!
показать весь комментарий
19.03.2022 19:44 Ответить
Вертолёт К-52 "Аллигатор" 🐊 : "Рождённый ползать, летать не может!" 😁😂🤣
показать весь комментарий
19.03.2022 20:21 Ответить
 
 