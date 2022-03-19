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На Запорожском направлении уничтожен российский вертолет Ка-52, - Генштаб ВСУ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские защитники на Запорожском направлении уничтожили российский вертолет Ка-52 и повредили еще один такой же летательный аппарат оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генштаб ВСУ.
"Также ликвидировано около 60 российских оккупантов и несколько единиц бронетехники врага", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что один оккупационный "супералигатор" Ка-52 сбит на Киевщине.
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+39 Тетяна Тать
показать весь комментарий19.03.2022 19:16
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показать весь комментарий19.03.2022 19:18
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Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory Ukraine! - To the Heroes glory!
А лапти так тащились от супернеубиваемого вертолета, так тащились....)))