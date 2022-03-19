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На Запорізькому напрямку знищено російський вертоліт Ка-52, - Генштаб ЗСУ
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Українські захисники на Запорізькому напрямку знищили російський вертоліт Ка-52 та пошкодили ще один такий же літальний апарат окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.
"Також ліквідовано близько 60 російських окупантів та декілька одиниць бронетехніки ворога", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що один окупаційний "супералігатор" Ка-52 збито на Київщині.
Топ коментарі
+39 Тетяна Тать
показати весь коментар19.03.2022 19:16
+26 Влас Ракита
показати весь коментар19.03.2022 19:16
+20 MrC
показати весь коментар19.03.2022 19:18
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Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory Ukraine! - To the Heroes glory!
А лапти так тащились от супернеубиваемого вертолета, так тащились....)))