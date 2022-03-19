На Запорізькому напрямку знищено російський вертоліт Ка-52, - Генштаб ЗСУ

Українські захисники на Запорізькому напрямку знищили російський вертоліт Ка-52 та пошкодили ще один такий же літальний апарат окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.

"Також ліквідовано близько 60 російських окупантів та декілька одиниць бронетехніки ворога", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що один окупаційний "супералігатор" Ка-52 збито на Київщині.

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