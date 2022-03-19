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На Запорізькому напрямку знищено російський вертоліт Ка-52, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гелікоптер,знищення

Українські захисники на Запорізькому напрямку знищили російський вертоліт Ка-52 та пошкодили ще один такий же літальний апарат окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.

"Також ліквідовано близько 60 російських окупантів та декілька одиниць бронетехніки ворога", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що один окупаційний "супералігатор" Ка-52 збито на Київщині.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ нищать вертольоти РФ під Херсоном. ФОТО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+39
не встиг на Чорнобаївку?
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19.03.2022 19:16
+26
"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory Ukraine! - To the Heroes glory!
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19.03.2022 19:16
+20
Земля бетоном.
А лапти так тащились от супернеубиваемого вертолета, так тащились....)))
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19.03.2022 19:18
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не встиг на Чорнобаївку?
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19.03.2022 19:16 Відповісти
Не дотіг... Вмер дорогою.
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19.03.2022 19:19 Відповісти
"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory Ukraine! - To the Heroes glory!
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19.03.2022 19:16 Відповісти
Шо! Опять!
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19.03.2022 19:17 Відповісти
Земля бетоном.
А лапти так тащились от супернеубиваемого вертолета, так тащились....)))
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19.03.2022 19:18 Відповісти
ДУЖЕ ГАРНА РОБОТА ГАРНИХ МАЙСТРІВ СВОЄЇ СПРАВИ...
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19.03.2022 19:18 Відповісти
а космонавт этих летающих дров улетел в стратосферу на самотяге?
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19.03.2022 19:23 Відповісти
Нет, прибыл на концерт Кабздона! 😁😂🤣
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19.03.2022 20:25 Відповісти
Набирайтесь терпіння, доведеться ще не один тиждень хєрачити орків. Адзербайджан з новою зброєю молотив відсталих армянів 45 днів
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19.03.2022 19:30 Відповісти
Дуже довго 45.. по скоріше би
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19.03.2022 19:40 Відповісти
Активна фаза АТО тривала майже рік ......
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19.03.2022 19:57 Відповісти
Падал прошлогодний снег
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19.03.2022 19:33 Відповісти
Зато Раша ТВ показывает как эти вертолеты громят наши войска,правда про сбитые молчат.
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19.03.2022 19:40 Відповісти
птичкопад. это все отравленные птицы работают.
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19.03.2022 19:40 Відповісти
Каждому кафиру по неглубокой ямке в жирной земле Украины. и дать время. И все будет АБГЕМАХТ!
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19.03.2022 19:44 Відповісти
Вертолёт К-52 "Аллигатор" 🐊 : "Рождённый ползать, летать не может!" 😁😂🤣
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19.03.2022 20:21 Відповісти
 
 