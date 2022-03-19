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Все оружие из КБ "Луч" передали в ВСУ. Историю с Пашинским продвигает ФСБ, - Гай

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

пашинский,пашинський

Официальная позиция Укроборонпрома в том, что Сергей Пашинский украл ракеты КБ "Луч" и куда-то спрятал, но это не так.

Об этом в Facebook сообщил Мирослав Гай, передает Цензор.НЕТ.

"Докладываю, что это не соответствует действительности. Все ракеты и установки Корсар и Стугна, а также Вильха были переданы в ВСУ и сейчас воюют, о чем есть многочисленные рапорты, доклады и видеоподтверждения. Благодаря спасенному из складов вооружению, ВСУ и ТРО сожгли множество российской техники. Все командующие в курсе где и какие разсчеты птрк, несут боевое дежурство, как и внештатная РСЗО Вильха.

Считаю, что эту историю продвигает ФСБ, потому что иначе такие действия объяснить невозможно. Российские шокированы огромными потерями техники и пробуют зачистить центры сопротивления.

Считаю, что оценку этой истории должна дать контрразведка СБУ", - подчеркнул он.

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Топ комментарии
+82
с такими с*ками и врага не надо!!!
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19.03.2022 21:05
+69
Вважаю, що оцінку цій історії має дати контрозвідка СБУ", - наголосив він.Джерело: https://censor.net/ua/n3326878

А где ванек Баканов, кстати?
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19.03.2022 21:05
+54
Пашинський молодчина, что с под носа пятой колоны - ФСБ России, спас вооружение, которое остановило наступление орков. Совет для ДБР в это непростое время для страны запишитесь в тер. оборону и идите защищать Родину-Украину, хотя по вашим действиям у Вас другая родина - парашостан.
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19.03.2022 21:09
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с такими с*ками и врага не надо!!!
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19.03.2022 21:05 Ответить
Вважаю, що оцінку цій історії має дати контрозвідка СБУ", - наголосив він.Джерело: https://censor.net/ua/n3326878

А где ванек Баканов, кстати?
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19.03.2022 21:05 Ответить
Ага, чувачок взагалі пропав кудись після 24 лютого
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19.03.2022 21:08 Ответить
Где? Где? Как можно низкий сезон в Куршавеле пропустить
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19.03.2022 21:11 Ответить
Ну біда в хлопаки трапилась: він трусився, аж окуляри впали і розбилися. А без них - як без рук.
Йой!
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19.03.2022 21:13 Ответить
СБУ три роки займалось комерцією. Раніше начальником СБУ в Миколаївській області був підполковник тепер в кожному кабінеті полковники та підполковники, особливо дивує дівиця приблизно 30 років у званні підполковника ось вона шпійонів наловила в різних позах. А так основна їхня робота комерція усі зернові на експорт обкладали даниною.
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19.03.2022 21:23 Ответить
У московський церкві мабуть зараз молиться....
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20.03.2022 10:14 Ответить
что за нах происходит??
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19.03.2022 21:06 Ответить
Відбудеться те, що і раніше було. Влада бориться з апонентами доки народ тягне війну.
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19.03.2022 22:12 Ответить
що тобі зрозуміло? те що ******** хер ложив на посилення ЗСУ,а Пашинський його обісцяв і макнув в гівно показавши як требя працювати?
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19.03.2022 21:09 Ответить
..не спамьте падаль!!! Хай люди знають..яка мразота тиняється по країні... Тупа..безмозгла...такаж..як смердяча русня.
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19.03.2022 21:15 Ответить
..що ..падаль... Передача всіх ракет у ЗСУ цією **рожею** скандал? Склока? Звідки ти падаль вилізла? Ти..****..хотіло..щоб ті ракети були знищені..коли орки Малин обстіляли і склади пусті знищили!? Де ви суки ховаєтесь....зрадники смердячі?!
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19.03.2022 21:13 Ответить
Якщо "склоки і скандали" (на думку ФСБ) це спалена фашистська техніка - Пашинському браво і вічна шана!
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19.03.2022 21:16 Ответить
А що заважає СБУ втрутитись ?
Вони взагалі ще існують? Хто знає ?
Бо біля нашого до війни купа автівок стояла- зара ніц нема. Випарувались.
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19.03.2022 21:06 Ответить
Якщо вони не піаряться, як Подоляк і Арестович, не значить, що вони не працюють. Там професіонали свою справу знають.
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19.03.2022 22:08 Ответить
Не су .ми а агентурой Кремля.
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19.03.2022 21:07 Ответить
Весь гнилий коллектив ДБР вивезти до лісу, пристрелити і закопати.
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19.03.2022 21:08 Ответить
.
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19.03.2022 21:08 Ответить
Це той лев в двома лівими ногами? Сховали б то посміховисько
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19.03.2022 21:39 Ответить
Валерій Андрійович это вы про кого
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19.03.2022 21:08 Ответить
Тут как в футболе - в любом случае красная карточка - или за "нырок", или за нарушение!Нарушения ,судя по всему не было! Значит по законам военного времени!
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19.03.2022 21:08 Ответить
Пашинський молодчина, что с под носа пятой колоны - ФСБ России, спас вооружение, которое остановило наступление орков. Совет для ДБР в это непростое время для страны запишитесь в тер. оборону и идите защищать Родину-Украину, хотя по вашим действиям у Вас другая родина - парашостан.
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19.03.2022 21:09 Ответить
для дбр тілько одна порада,частіше оглядатись
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19.03.2022 22:09 Ответить
Украл, в землю закопал, надпись написал ..
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19.03.2022 21:10 Ответить
Нічого , скоро все з'ясується та займається у нас Портнов , Татаров і Демченко і хто в Україні іх кришує😡
а Тетяні Чорновіл і Пашинському потрібно набратися терпіння і мужності , щоби боротися з цими колаборантами після війни 😠
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19.03.2022 21:10 Ответить
Как-бы не было, чтобы после войны оставшаяся российская агентура в Офисе президента, прокуратуре, ДБР, судах опять бы начала зачищать и судить наших воинов ЗСУ, теробороны, добровольцев, партизан.
Ермака после начала войны с его русскими друзьями слышно не было, а сейчас опять вылез и качает права на переговорах.
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19.03.2022 21:18 Ответить
після війни весь квартальний натовп в суд,за підрив обороноздатності країни,а не нобелівку тому виродку хриплявому
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19.03.2022 22:10 Ответить
Де та срань баканов???
І чим дбр займається і по чій вказівці???
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19.03.2022 21:10 Ответить
..срань з початку війни не чутно і не видно... Навіть СБУшники не знають..звідки керує ця наволоч у окулярах... Лейтенант десь заблукав..)))
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19.03.2022 21:17 Ответить
В стране военное положение. Власть должна быть в руках военных. Такие действия должны жестко и показательно пресекаться. ДБР распущено, проведены расследования, бойцов мобилизовать, виновных судить. И никак иначе. Власть сопли жует как всегда. А потом плачут, что мы зраду розганяем. Мы не слепые. Мы всё видим. И после войны, народ со всех спросит. На народных танках, бтр, и с трофейным оружием.
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19.03.2022 21:13 Ответить
Дбр- філія фсб. Ми зі своїх податків утримуємо їх(мін. оклад-60 т.гр.+премії+надбавки+зажадали 30т. гр. бойових), а вони розвалюють країну!
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19.03.2022 21:25 Ответить
Не треба з Пашинського робити жертву зараз можливо і не наразі але питань до нього і синочка великого спеціаліста з оборонної поромисловості достатньо
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19.03.2022 21:15 Ответить
..може питання озвучиш? Які шкодять зараз країні.... Розкажи..що синок зробив такого... чого люди не знають? Чи ГАВКНУЛО і в буду?
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19.03.2022 21:20 Ответить
так ти ж збрехав )))

син пашинського ніколи не був директором спецекспорту

він був начальником департаменту контрактів спецтехекспорту.

вибачатись за рознесення брехні будеш ?
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19.03.2022 22:06 Ответить
Історіі з Павловським, Марченко зі стугнами? Іди за росіянським кораблем зеленофіл!
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19.03.2022 21:28 Ответить
Да, это так. Но в этом случае корсары, стугны и вильхы хорошо зажарили врага
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19.03.2022 21:21 Ответить
А за 3 года твоего тупого выбора вопросов к Укроборонпрому у тебя, конечно же, нет? Не знаешь, почему мы поставляли ПВО в Эфиопию, но ни одной единицы не сделали для себя? Такая же ситуация и с этими Стугнами. Ты в курсе ,что мы их изготавливали почему-то только на экспорт? А на ракеты мы вообще решили забить болт. Тоже Пашинский виноват? Если бы Пашинский не передал эти Стугны ВСУ, то их расфигачили бы в первые дни войны. Ты этого хотел?
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19.03.2022 21:23 Ответить
Все стоит денег, а все деньги пошли на "строительство дорог" - там красть легче.
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19.03.2022 22:06 Ответить
Пахнет чем-то гнилым, даже вникать не хочу
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19.03.2022 21:15 Ответить
Тобто агенти ФСБ в Укробонпромі. Чекаємо на реакцію Зеленського, Бакакова та Венідіктовой. Але щось мені підказує, що не буде а ні пари з вуст. Справа "Вагнера" живе і квітне
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19.03.2022 21:15 Ответить
Венедиктова занята. Она кацапским енералам пидозры розсылае днём и ночью. Так ей безопасней
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19.03.2022 21:45 Ответить
Главный пилот «Мрии»: Самолет не спасли из-за действий руководства «Антонова», есть связь с РФ
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19.03.2022 21:20 Ответить
Виходить, що ДБР прислуговує ФСБ?
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19.03.2022 21:21 Ответить
В ДБР людей назначали назначали Ермак (ГРУ), Портнов и Татаров - российские агенты.
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19.03.2022 21:23 Ответить
Шуфрича відпустили після того як він фотографував наші блокпости

На Тетяну Чорновол та Сергія Пашинського відкрили справу за те, що експортними версіями наших ПТРК знищують ворога
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19.03.2022 21:21 Ответить
Незрозумілий скандал. Навіть звичайний автомат має номер і ставиться на облік. Що говорити про ракети. Та й ніякий пашинський, тим паче, Чорновол не могли заіхати на склад озброєння і вивезти його без відвовідних накладних та команд вповноважених осіб.
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19.03.2022 21:22 Ответить
хто ж очікував, що якщо розмінувати і розблукувати переходи з Криму, то кацапи вільно пройдуть. як це так сталося... Що ж це воно пішло не так.
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19.03.2022 21:23 Ответить
И еще одно - ветераны АТО оказались безоружные и беспомощные. ТРО в Херсоне отсутствовало. Как и в Николаеве, пока туда не приехал Марченко
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19.03.2022 21:32 Ответить
На Чонгарі були пости , але іх прибрали за кілька днів до нападу на нас орків !

Нічого , комусь прийдеться відповісти за те , що здали Херсон і Нову Каховку !
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19.03.2022 21:33 Ответить
І програму "Нептун".
І відкат переходу на стандарти НАТО.
І "Вагнергейт".
І справу "Марченка"
І справу "Шеремета".
І справу "Свинарчуків".
І розмінування підходів з Криму.
І багато іншого!
Ми все пам'ятаємо! І ми обов'язково спитаємо за це!
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19.03.2022 21:35 Ответить
" але іх прибрали за кілька днів до нападу на нас орків"

Це точна інфа? Про нібито розмінування Чонгару у 2021 ходять чутки - а він точно був замінований?
І чому там укріпрайон не було побудовано? Найнебезпечніший напрям і жодного спротиву...
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19.03.2022 23:03 Ответить
СБУ три роки займалось комерцією. Раніше начальником СБУ в Миколаївській області був підполковник тепер в кожному кабінеті полковники та підполковники, особливо дивує дівиця приблизно 30 років у званні підполковника ось вона шпійонів наловила в різних позах. А так основна їхня робота комерція усі зернові на експорт обкладали даниною.
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19.03.2022 21:25 Ответить
Вони з 1991 року займаються комерцією. Старлеї в них на рав4 їздять, капітани - на лексусах. Все, що нажито непосільним трудом...
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19.03.2022 21:29 Ответить
Так це український Укроборонпром чи російське ФСБ цю історію просуває? Текст якось по-дєбільному написан!
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19.03.2022 21:27 Ответить
Повномасштабна війна по знищенню України розпочалася в квітні 2019 року, з приходом до влади кротів фССб та малоросів-колоборантів..
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19.03.2022 21:29 Ответить
Це просто лютий пздц.Виявляється НАТО уговорювало керівництво Антонова перед початком війни перегнати Ан225 в Лейпциг-ніякої реакції.А тепер Канада і Німеччина ПРОСЯТЬ КБ Антонова подавати запити на арешт АН-124 рашистів(4літаки)-ніякої реакції
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19.03.2022 21:28 Ответить
А хто там від ЗЕрмака перешкоджає КБ Антонову передати запит?
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19.03.2022 21:43 Ответить
https://twitter.com/erranta2_andrij/status/1504930146993807360
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19.03.2022 21:49 Ответить
З твіту не зовсім ясно, хто персонально.

Але добре видно, що там кожен 2-й в коментах - ЗЕбот.
Ботоферма Подоляка наносить шкоду державі співрозмірну з діями Портнова.

Це ж скільки людиногодин і грошей тратиться тільки на то, щоб все обріхувати !
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19.03.2022 22:28 Ответить
В нашій краіні дуже багато ФСБшних кротів , які намагаються знищити наших патріотів і воінів АТО , які воювали на Донбасі з 2014 року !

Найнеприємніше те , що вони сидять на Банковій !

Будьмо пильними і потрібно слідкувати за кожним підозрілим покидьком , навіть
на украінських форумах !
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19.03.2022 21:30 Ответить
Павло ШОвте Если это так , то руководство Антонова , должно быть арестовано
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19.03.2022 21:43 Ответить
ЗеКоманда в дії!
І Люська мовчить, язика з сраки дерьмака не витягує
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19.03.2022 21:55 Ответить
ЕРМАК НАШ ПРЕЗИДЕНТ!!!
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19.03.2022 22:00 Ответить
Портнов - прем'єр!
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19.03.2022 22:10 Ответить
Ну , що робити з цією "гидотою" , мабуть треба починати закидувати листи в РНБО....
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19.03.2022 22:00 Ответить
А если прочитать статью, то выходит, что руководство Укроборонпрома должно сидеть.
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19.03.2022 22:52 Ответить
Шо, мокша дырявая, подгорает?
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19.03.2022 23:03 Ответить
Давайте ще генерала Марченка знов заарештуйте, щоби ворог захопив Миколаїв…
От, плять, владу маємо… обрали довбні піввареникові…
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19.03.2022 23:11 Ответить
Генералу Марченко надо присвоить звание Героя Украины, а Зеленский этим наградил мера Мелитополя. Люди, за что!?
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19.03.2022 23:58 Ответить
ви ще шукаєте логіку в діях янелоха оманського?
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20.03.2022 00:20 Ответить
В рашистів закінчуються боєздатні частини, тому вже навіть свою агентуру випускають в бій в якості бойовиків. Скоро Єрмак і Демченко будуть з автоматами атакувати київські блокпости. Батальйон Юзіка, до бою!!! )
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20.03.2022 00:46 Ответить
Люди!!! Будь ласка відкрийте ваші очі та скажіть хто є хто!!!!!!! Ми Козацька нація що ніколи не здавались не ніколи не будуть!!!!!
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20.03.2022 03:21 Ответить
Сволота буде провокувати нас але ми, УКРАЇНСКИЙ народ, НІКОЛИ не здамося і будемо воювати поки ПЕРЕМОГА не буде за нами!!!
СЛАВА УКРАЇНІ смерть ворогам👍💪👍🥰
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20.03.2022 03:26 Ответить
барига ж він, міг і вкрасти.
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20.03.2022 07:09 Ответить
А где эта паскуда?
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20.03.2022 08:38 Ответить
Важко навіть уявити, скільки всього просувало та просуває кацапське ФСБ руками українських чиновників...
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20.03.2022 10:56 Ответить
 
 