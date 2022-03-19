Все оружие из КБ "Луч" передали в ВСУ. Историю с Пашинским продвигает ФСБ, - Гай
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Официальная позиция Укроборонпрома в том, что Сергей Пашинский украл ракеты КБ "Луч" и куда-то спрятал, но это не так.
Об этом в Facebook сообщил Мирослав Гай, передает Цензор.НЕТ.
"Докладываю, что это не соответствует действительности. Все ракеты и установки Корсар и Стугна, а также Вильха были переданы в ВСУ и сейчас воюют, о чем есть многочисленные рапорты, доклады и видеоподтверждения. Благодаря спасенному из складов вооружению, ВСУ и ТРО сожгли множество российской техники. Все командующие в курсе где и какие разсчеты птрк, несут боевое дежурство, как и внештатная РСЗО Вильха.
Считаю, что эту историю продвигает ФСБ, потому что иначе такие действия объяснить невозможно. Российские шокированы огромными потерями техники и пробуют зачистить центры сопротивления.
Считаю, что оценку этой истории должна дать контрразведка СБУ", - подчеркнул он.
Пожалуйста, подождите...
А где ванек Баканов, кстати?
Йой!
Вони взагалі ще існують? Хто знає ?
Бо біля нашого до війни купа автівок стояла- зара ніц нема. Випарувались.
а Тетяні Чорновіл і Пашинському потрібно набратися терпіння і мужності , щоби боротися з цими колаборантами після війни 😠
Ермака после начала войны с его русскими друзьями слышно не было, а сейчас опять вылез и качает права на переговорах.
І чим дбр займається і по чій вказівці???
син пашинського ніколи не був директором спецекспорту
він був начальником департаменту контрактів спецтехекспорту.
вибачатись за рознесення брехні будеш ?
На Тетяну Чорновол та Сергія Пашинського відкрили справу за те, що експортними версіями наших ПТРК знищують ворога
Нічого , комусь прийдеться відповісти за те , що здали Херсон і Нову Каховку !
І відкат переходу на стандарти НАТО.
І "Вагнергейт".
І справу "Марченка"
І справу "Шеремета".
І справу "Свинарчуків".
І розмінування підходів з Криму.
І багато іншого!
Ми все пам'ятаємо! І ми обов'язково спитаємо за це!
Це точна інфа? Про нібито розмінування Чонгару у 2021 ходять чутки - а він точно був замінований?
І чому там укріпрайон не було побудовано? Найнебезпечніший напрям і жодного спротиву...
Але добре видно, що там кожен 2-й в коментах - ЗЕбот.
Ботоферма Подоляка наносить шкоду державі співрозмірну з діями Портнова.
Це ж скільки людиногодин і грошей тратиться тільки на то, щоб все обріхувати !
Найнеприємніше те , що вони сидять на Банковій !
Будьмо пильними і потрібно слідкувати за кожним підозрілим покидьком , навіть
на украінських форумах !
І Люська мовчить, язика з сраки дерьмака не витягує
От, плять, владу маємо… обрали довбні піввареникові…
СЛАВА УКРАЇНІ смерть ворогам👍💪👍🥰