Укрзалізниця опубликовала график эвакуационных рейсов на 20 марта

Укрзалізниця опубликовала график дополнительно назначенных эвакуационных рейсов на 20 марта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрзалізницю".

Киев, Дарницкий вокзал:

8:00 – Интерсити+ Дарница – Львов;

17:00 – Интерсити+ Дарница – Львов.

Харьков:

8:00 – Интерсити+ Харьков – Львов;

11:30 - №229/230 Харьков – Ужгород.

Днепр:

20:00 - №234/233 Днепр - Чоп.

Краматорск:

13:00 - №267/266 Краматорск – Львов;

16:00 - №269/268 Краматорск – Львов.

Также дополнительные рейсы отправятся из Одессы в Ужгород в 22:32, из Киева в Хелм в 19:13.

Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте Укрзалізниці.