Укрзалізниця опубликовала график эвакуационных рейсов на 20 марта
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Укрзалізниця опубликовала график дополнительно назначенных эвакуационных рейсов на 20 марта.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрзалізницю".
Киев, Дарницкий вокзал:
8:00 – Интерсити+ Дарница – Львов;
17:00 – Интерсити+ Дарница – Львов.
Харьков:
8:00 – Интерсити+ Харьков – Львов;
11:30 - №229/230 Харьков – Ужгород.
Днепр:
20:00 - №234/233 Днепр - Чоп.
Краматорск:
13:00 - №267/266 Краматорск – Львов;
16:00 - №269/268 Краматорск – Львов.
Также дополнительные рейсы отправятся из Одессы в Ужгород в 22:32, из Киева в Хелм в 19:13.
Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте Укрзалізниці.
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