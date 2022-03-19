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Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних рейсів на 20 березня

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Укрзалізниця опублікувала графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 20 березня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрзалізницю.

Київ, Дарницький вокзал:

8:00 - Інтерсіті+ Дарниця - Львів;

17:00 - Інтерсіті+ Дарниця - Львів.

Харків:

8:00 - Інтерсіті+ Харків - Львів;

11:30 - №229/230 Харків - Ужгород.

Дніпро:

20:00 - №234/233 Дніпро - Чоп.

Краматорськ:

13:00 - №267/266 Краматорськ - Львів;

16:00 - №269/268 Краматорськ - Львів.

Також додаткові рейси відправляться з Одеси до Ужгорода о 22:32, з Києва до Хелма о 19:13.

Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті Укрзалізниці.

Автор: Роман Свиридович
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