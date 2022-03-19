Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних рейсів на 20 березня
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Укрзалізниця опублікувала графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 20 березня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрзалізницю.
Київ, Дарницький вокзал:
8:00 - Інтерсіті+ Дарниця - Львів;
17:00 - Інтерсіті+ Дарниця - Львів.
Харків:
8:00 - Інтерсіті+ Харків - Львів;
11:30 - №229/230 Харків - Ужгород.
Дніпро:
20:00 - №234/233 Дніпро - Чоп.
Краматорськ:
13:00 - №267/266 Краматорськ - Львів;
16:00 - №269/268 Краматорськ - Львів.
Також додаткові рейси відправляться з Одеси до Ужгорода о 22:32, з Києва до Хелма о 19:13.
Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті Укрзалізниці.
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