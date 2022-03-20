Речи о демилитаризации Украины не может быть, - Арестович

Украина не может быть демилитаризованным государством по примеру Швеции или Австрии.

Об этом в интервью "Крым Реалии" заявил советник главы ОП Алексей Арестович, передает Цензор.НЕТ.

"Любая страна мира, согласно уставу ООН, имеет право на самооборону, и мы в Украине очень четко понимаем, и народ, и власть, что силы для самообороны у нас должны быть самостоятельными, самодостаточными, потому что ни на кого рассчитывать нельзя. Поэтому речь не идет о том, чтобы здесь было демилитаризовано государство", - сказал он.

По словам Арестовича, идея создания в Украине такого демилитаризованного государства, по примеру Швеции или Австрии, неприемлема.

"Швеция и Австрия находятся в окружении "приличных соседей" европейцев, которые, проводят стабильную политику и не желают смены границ, а Украина – государство, которое, дважды обманули. У нас нейтральный статус был прописан в Декларации о суверенитете, а затем Будапештский меморандум, который был подписан после того, как отдали третий в мире ядерный потенциал, это огромный аргумент был в пользу военной политической мощи, мы были сверхдержавой", - добавил советник главы ОП.

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