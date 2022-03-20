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Речи о демилитаризации Украины не может быть, - Арестович

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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Украина не может быть демилитаризованным государством по примеру Швеции или Австрии.

Об этом в интервью "Крым Реалии" заявил советник главы ОП Алексей Арестович, передает Цензор.НЕТ.

"Любая страна мира, согласно уставу ООН, имеет право на самооборону, и мы в Украине очень четко понимаем, и народ, и власть, что силы для самообороны у нас должны быть самостоятельными, самодостаточными, потому что ни на кого рассчитывать нельзя. Поэтому речь не идет о том, чтобы здесь было демилитаризовано государство", - сказал он.

По словам Арестовича, идея создания в Украине такого демилитаризованного государства, по примеру Швеции или Австрии, неприемлема.

"Швеция и Австрия находятся в окружении "приличных соседей" европейцев, которые, проводят стабильную политику и не желают смены границ, а Украина – государство, которое, дважды обманули. У нас нейтральный статус был прописан в Декларации о суверенитете, а затем Будапештский меморандум, который был подписан после того, как отдали третий в мире ядерный потенциал, это огромный аргумент был в пользу военной политической мощи, мы были сверхдержавой", - добавил советник главы ОП.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+28
Люся звиздить одне а за хвилину протилежне і навіть не почервоніє
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19.03.2022 23:57
+19
Та перестаньте друкувати висери цього самозакоханого трепача, він просто дратує всіх у кого є здоровий глузд, і російська мова йди на йух!
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19.03.2022 23:58
+18
Люся,так засРашка создала ударную группировку для нападения на Украину или нет? Что-то ты с Резниковым и Даниловым забыл тему месячной давности
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19.03.2022 23:54
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Идите ***** со своими советами боты вонючие, без вас разберутся гниды позорные предательские. ********* за бугор, сидите там и не воняйте, а то ***** застегну каждому
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20.03.2022 10:00 Ответить
Ясно-понятно вам ******???
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20.03.2022 10:03 Ответить
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