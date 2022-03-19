РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11955 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
7 719 71
война (46661) Путин (29854) Россия (91225) Турция (3229)

Сегодня главная задача - организовать встречу Зеленского и Путина, - пресс-секретарь Эрдогана.

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

путин,зеленский

Турция выступает с позиции территориальной целостности и суверенитета Украины.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Турции Ибрахим Калин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Анадолу".

"Мы держим каналы общения с обеими сторонами открытыми. Это очень важно, наши старания направлены на то, чтобы организовать прямую встречу президентов России и Украины. ... Стороны технически встречаются в Беларуси. Первая встреча после начала войны на уровне министров состоялась во время проведения Дипломатического форума в Анталии. Сегодня главная задача организовать встречу на самом высоком уровне", - сказал он.

Калин рассказал о деталях переговоров между Украиной и РФ: "Если Украина и Россия найдут понимание в таких вопросах, как нейтралитет Украины, гарантии не вступления Украины в НАТО, демилитаризации по примеру Австрии и защиты русского языка, после этого президенты стран могут обсудить вопросы политического и правового статуса Крыма и Донбасса".

Калин подчеркнул, что Турция выступает с позиции территориальной целостности и суверенитета Украины.

Он отметил, что продолжение войны прежде всего ударит по армии и экономике России, она несет серьезные потери.

"Согласие по первым 4 пунктам переговоров может быть достигнуто, но основные вопросы это требование России признать Крым и 2 народные республики на Донбассе, что неприемлемо со стороны Украины и всего мирового сообщества, признающего территориальную целостность и суверенитет Украины. Это оккупация части государства другим государством. Здесь нужны другие подходы", – добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин в разговоре с Эрдоганом озвучил список требований к Украине
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+31
это самое неприятное и опасное, что может планироваться в ближайшее время. назаглядывает он ему там в очко, по советам дерьмака.
показать весь комментарий
19.03.2022 21:54
+27
Сьогодні головне завдання - організувати зустріч ***** і Гітлера.
показать весь комментарий
19.03.2022 21:57
+21
Так Зеленский не имеет диплома психиатра ..пусть с ****** черви трупные встречаются ...
показать весь комментарий
19.03.2022 21:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
с )(уйлом насмішили
показать весь комментарий
19.03.2022 21:53 Ответить
не буде такої
хіба що влада піде на умови *****
показать весь комментарий
19.03.2022 21:57 Ответить
Не нужна эта встреча - разве харкнуть на ***** . Он на днях и сам здохнет так что не заморачивайтесь
показать весь комментарий
19.03.2022 21:58 Ответить
чому ж насмішили ?
"мирняк" на столі, а ЗЕля аж копитами бьє так хоче зустрітись !
ось вам цей "мир" у стовпчик, якщо хтось недогледів:

1. як нейтралітет України,
2. гарантії не вступу України до НАТО,
3. демілітаризації за прикладом Австрії
4. захист російської мови,

після цього президенти країн можуть обговорити питання політичного та правового статусу Криму та Донбасу".

то навіщо було розпочинати війну з такими жертвами ?
щоб до не вступу до НАТО додати ще й демілітарізацію та статус російської мови ?
показать весь комментарий
19.03.2022 22:26 Ответить
а ось вам демілітарізація до збройних сил Австрії:

особовий склад (весь !!!) - 29 тис.
резерв - 27 тис.

Танк: 54 Leopard 2 A4 (MBT Leopard)

БМП: 112 Steyr Ulan (SPz Ulan)

Бронетранспортери: 68 Steyr Pandur A1 (MTPz Pandur A1)

Бронеавтомобілі: 23 Dingo 2 (ATF Dingo 2), 150 Iveco LMV

Винищувачі: 15

Транспортники: 3
показать весь комментарий
19.03.2022 22:41 Ответить
ось так буде виглядати сама ппппатужна армія в Європі !!!!

самольоти летять бамбіть буть
показать весь комментарий
19.03.2022 22:43 Ответить
Так Зеленский не имеет диплома психиатра ..пусть с ****** черви трупные встречаются ...
показать весь комментарий
19.03.2022 21:53 Ответить
он никакого диплома не имеет
он там навстречается,ждите
показать весь комментарий
19.03.2022 21:59 Ответить
а по нас і так зелені черві повзають...
показать весь комментарий
19.03.2022 22:27 Ответить
это самое неприятное и опасное, что может планироваться в ближайшее время. назаглядывает он ему там в очко, по советам дерьмака.
показать весь комментарий
19.03.2022 21:54 Ответить
А що, Подоляк тепер і речником Ердогана підпрацьовує?
показать весь комментарий
19.03.2022 21:55 Ответить
Та ні - це просто пошесть пішла....
показать весь комментарий
19.03.2022 21:56 Ответить
турция *****
показать весь комментарий
19.03.2022 21:55 Ответить
Зачем не понятно, не будет ввх ни куда из параши выезжать.
показать весь комментарий
19.03.2022 21:56 Ответить
Не дай Бог!!!
И это хитовая фраза!!!
показать весь комментарий
19.03.2022 21:57 Ответить
poka ***** sam na kolenjah prositsa nestane - nikakova konca voiny ne bude
показать весь комментарий
19.03.2022 21:57 Ответить
Завантаж собі укр.мову. Дуже складно так читати. Хоча по-суті все правильно.
показать весь комментарий
19.03.2022 22:01 Ответить
Сьогодні головне завдання - організувати зустріч ***** і Гітлера.
показать весь комментарий
19.03.2022 21:57 Ответить
Кобзон на разогреве.
показать весь комментарий
19.03.2022 22:23 Ответить
показать весь комментарий
19.03.2022 22:40 Ответить
Я бы отправил весь Офис Президента на фронт!
Оставил бы Зелинского,и того кто пишет его монологи.
Под охраной полка Азов и бригады Холодный Яр!
Особенно того кто пишет...
показать весь комментарий
19.03.2022 21:58 Ответить
Нет смысла, ***** упоротый маньяк
показать весь комментарий
19.03.2022 21:58 Ответить
Щоби що?
показать весь комментарий
19.03.2022 21:59 Ответить
Кто вірить в зустріч куйла с зелєй? Для кого це задача №1??????? Куйло зустрінеться тільки, якщо зельц стане на коліно та буде благати пощади та підпише мир на умовах кремля. Путлеру іншого не треба, він бреше як завжди. Головне-нашим хєровим миротворцям не здати країну в лапи ворогу. Як це не розуміє Туреччина, мені зовсім дивно. На ідіотів вони недуже схожі
показать весь комментарий
19.03.2022 21:59 Ответить
а з чого ви взяли,що Туреччина заклопотана Україною ?!
показать весь комментарий
19.03.2022 22:02 Ответить
А чтого вона постійно лізе в організацію зустрічи с куйлом? Туреччина має свій резон- зробити себе в НАТО і в світі зіркою за те, що змогла врелюгувати питання війни в Україні
показать весь комментарий
19.03.2022 22:27 Ответить
Ще рано!
показать весь комментарий
19.03.2022 22:02 Ответить
Як висказалась одна Ізраільтянка з уряду. Ні в якому раззі не можна сідати за стіл переговорів З тим хто у вас стріляє і почав війну. А то мені хочеться блювати коли я бачу арахамію з подаляком на переговорах,коли вони посміхаються і жмуть руки,руки убивцям,наших дітей сімей і солдатів.
показать весь комментарий
19.03.2022 22:02 Ответить
Голда Меир. Ураженка Украины между прочим
показать весь комментарий
19.03.2022 22:42 Ответить
Так путлєр же в розшуку....як це можливо? Терорист,убивця .....
показать весь комментарий
19.03.2022 22:03 Ответить
Яка наївність ,де беруться такі довбні?
показать весь комментарий
19.03.2022 22:04 Ответить
Я не знайшов ніде відповіді на питання навіщо?
Хіба психологи кажуть, що це гра на слабо. Але знову ж таки, навіщо з ху%лом грати, воно ж кончєне. Хіба привичка з кварталу грати х№йом...
показать весь комментарий
19.03.2022 22:04 Ответить
Даже Макрон говорил, что эти вимоги неприйнятні
показать весь комментарий
19.03.2022 22:08 Ответить
А сенс тої зустрічі?
***** ще не готовий підписати капітуляцію та розмір компенсації.
показать весь комментарий
19.03.2022 22:08 Ответить
с ****** говорить , чтобы его легализовать?????
показать весь комментарий
19.03.2022 22:09 Ответить
Якщо Україна та Росія знайдуть розуміння у таких питаннях, як нейтралітет України, гарантії не вступу України до НАТО, демілітаризації за прикладом Австрії та захисту російської мови, після цього президенти країн можуть обговорити питання політичного та правового статусу Криму та Донбасу

Но ведь все эти требования ***** выставляло ещё в самый первый день войны. Не понял, а в чём оно поступилось и в чём наши переговорщики увидели возросшую конструктивность позиции россии на переговорах?
Зато медальки и ордена за артистизм получил - оно того стоило (наверное).
показать весь комментарий
19.03.2022 22:12 Ответить
От би брати турки вікдрили другий фронт на Карабасі чи в Сирії..Це була б справжня допомога.
показать весь комментарий
19.03.2022 22:12 Ответить
Брати? - а, ну так. Діти тих дівчат, що потрапили на невільничі ринки османів. Багато які яничари мали українську кров. Але виховані, як яничари, вбивали потім своїх братів люто і безсердечно.
Риторика турецької влади дуже підозріла.
показать весь комментарий
19.03.2022 22:18 Ответить
Турция выслуживается перед Америкой, вернее хочет завоевать ее благосклонность, Турки закупили у России S-400 (не знаю. что это такое. просто слышу по греческому тв) . а Америка им отказала. продаже новейших самолетов . А у греков есть такие. Ну они и пнуться изо всех сил. Еще недавно Америка их игнорировала. ну а теперь вроде и с ними разговаривает.
показать весь комментарий
19.03.2022 23:52 Ответить
Не о чём говорить с )(уйлом. Пока.
показать весь комментарий
19.03.2022 22:12 Ответить
демілітаризація? це щоб кацапам ніхто не заважав убивати українців, як вони хочуть?
Я непогано знаю історію: Османська імперія стояла у витоків розширення нікчемного московського уділу до великого "княжества масковскаго" (інколи безпосередньо, частіше через свого союзника - кримське ханство). І підопічний вийшов на власний шлях лише при петрі з утворенням своєї імперії. Яка ж потім відбила значну частину території у Османської. Не пройшло і чотирьохсот років, як знову турки граються з москвою у небезпечні для всіх ігри.
Видно героїчна оборона своєї землі нагадала туркам героїчну оборону козаків. Не знаю. Але якийсь особливий пієтет до москви, до чого це?
показать весь комментарий
19.03.2022 22:13 Ответить
Мене вже починає лякати це маніакальне бажання Зеленського зустрітись з пуйлом.
показать весь комментарий
19.03.2022 22:14 Ответить
Може в нього теж якась хвороблива манія
показать весь комментарий
19.03.2022 22:17 Ответить
Турції потрібна слабка Україна і Росія. Турція грає в свою гру, мир в Європі їй не потрібен.
показать весь комментарий
19.03.2022 22:16 Ответить
може бути
показать весь комментарий
19.03.2022 22:19 Ответить
а смисл? його (*****) і його орків треба продовжувати мочити безкомпромісно
показать весь комментарий
19.03.2022 22:16 Ответить
Нахіба
показать весь комментарий
19.03.2022 22:17 Ответить
Встреча Зеленского с тупиным легитимизирует его и освободит от ответственности за преступления - это как раз то, чего хочет путлер именно сейчас
показать весь комментарий
19.03.2022 22:20 Ответить
Не згоден. Сьогодні головне завдання - організувати зустріч Кобзона та Путіна.
показать весь комментарий
19.03.2022 22:20 Ответить
1)Нейтралітет;
2)Не вступати в НАТО;
3)Армія як в Австрії;
4)Захист російської мови-ось з цими чотирма пунктами ОП погоджується?Блін,а Австрія має таких самих йо...тих сусідів,як Україна?А нічого,що захисники російського ізика розбомбили семе компактно проживаюче російськомовне населення?Виявляється,що нейтралітет і не вступ в НАТО це не одне й те саме.Виявляється,що Україна взагалі не має права мати будь-який воєнний договір з якоюсь другою країною.А це на честь чого Україна має погодитися на такі умови?
показать весь комментарий
19.03.2022 22:21 Ответить
О чем можно вести переговоры с ублюдком, который мечтает уничтожить Украину, как государство, а украинцев, как народ??? Хватит заглядывать ***** в очко, дозаглядывались уже ...
показать весь комментарий
19.03.2022 22:21 Ответить
нет самая главная задача - организовать встречу Путина с Мотороллой. а то генералов не хватит.
показать весь комментарий
19.03.2022 22:25 Ответить
Сьогодні головне завдання усього правидного світу- допомогти Україні здолати потойбічне зло!
показать весь комментарий
19.03.2022 22:34 Ответить
Про что бы они там не договаривались, из оккупированного Юга кацапы уже не уйдут. ОРДЛо увеличилось в размерах.
показать весь комментарий
19.03.2022 22:34 Ответить
Я не уверена в том,что «пу»согласится на эту встречу..сколько бы сам Зеленский этого не хотел и призывал или мировая общественность старалась их свести..»пу»просто боится этой встречи ,он боится самого Зеленского,разговора с ним ,боится смотреть ему в глаза..Он не только боится Зеленского ,но и глубоко его ненавидит..,потому что знает ,что Зеленский «тот»человек политический лидер ,который его приговорил к смерти и не только приговорил ,но и осуществляет эту «смерть»В сущности Зеленский -есть его ПРИГОВОР.Им не о чем договариваться и они не договорятся .у них совершенно противоположные цели..По своему умственному интеллекту Зеленский превосходит деградировавший ,больной интеллект «пу»..это чувствует и сам «пу»,поэтому здоровому с психически больным практически не договориться ..
показать весь комментарий
19.03.2022 22:40 Ответить
Что за бред. Путин зеленского сожрет и не подавится.
Вопрос только в том, почему зеленский так жаждет встречи с хлом уже не первый год.
Что-то здесь не то.
показать весь комментарий
20.03.2022 01:26 Ответить
Я считаю бредом,что вы написали..Тот, кто кто то хочет сожрать ,тот ищет для этого встречу ,а не убегает от него.»пу»настолько деградировал в своём сознании и личности ,что он просто не сможет выступить против логического мышления Зеленского..В своём маниакальной и злой цели ,которую он преследует в отношении Украины и в тоже время надвигающимся фиаско ,он просто не в состоянии рационально,адекватно думать..То что он больной -всемирно известно.Поэтому он и избегает людей…,которые адекватно думают ,у которых огромное желание создать жизнь,в то время как он несёт смерть.,свободных в своих. Ыслях и целях,в то время как ему нужны рабы.пу»никогда не сможет сожрать Зеленского,уже только потому,что Зеленский его не боится ,у него нет страха ему смотреть в глаза и сказать ,что он убийца,а вот «пу «есть чего бояться -Зеленский и украинский народ приведут его на скамью подсудимых..и это будет его конец.
показать весь комментарий
20.03.2022 02:38 Ответить
Если Зеленский смог стать Главнокомандующим,то почему он так упирается стать наконец политиком? Не совсем понимаю
показать весь комментарий
19.03.2022 22:44 Ответить
не треба це пастка йому ***** це і потрібно вона ця зустіч нічого не дасть
показать весь комментарий
19.03.2022 22:44 Ответить
Україні і українцям така зустріч НЕ ПОТРІБНА.
показать весь комментарий
19.03.2022 22:48 Ответить
Дайте йому револьвер, може завалить *****
показать весь комментарий
19.03.2022 22:59 Ответить
Интересно, если свидание ЗЕчма и ***** состоится и они скрепят брак подписями (теоретически) и ЗЕчмо вернётся назад в Киев, то где его люди порвут? Сразу возле трапа самолёта? Или повесят где-нибудь на столбе по дороге к Банковой? Или же прикончат возле обосцаного петуха на входе в ОПу? Но одно знаю точно. Что бы там ЗЕчмо ни подписал, ЗСУ и тероборона не прекратит звиздолить войска кацапов! Украина понад усе! И это не лозунг
показать весь комментарий
19.03.2022 23:22 Ответить
Такая постановка вопроса звучит очень угрожающе для нас, я бы сказал критически угрожающе.
Потому что согласование пунктов разбили на два этапа - сначала согласовывают первый, потом переходят ко второму, и если уже перешли ко второму, то возвращаться к первому уже не будут, ведь он уже согласован. Это - ловушка!

В первый этап задвинули условия, которые оставляют нас по сути без защиты (наша защита - наша армия с имеющимся у нас вооружением, особенно при внеблоковом статусе!) и "денацифицируют" нас (русский - второй государственный или особый статус, т.е. наступление на украинский язык!). Если Зеленский согласится на внеблоковость и не отстоит нашу армию и вооружение - к этим вопросам никто возвратиться не даст. Как вам подход - вы сначала сложите оружие и откажитесь от государственного языка, а потом мы подумаем, отдавать ли вам оккупированные нами территории или послать вас вслед за нашим военным кораблём!

А второй этап - наш суверенитет в границах 01.01.2014. Естественно, ******** на это не пойдёт. А теперь психологически-дипломатический момент - мы согласились остаться без армии, без НАТО и без языка, переговоры заглохли на нашем суверенитете над Крымом и Донбассом, паРаша давит на наших союзников с одной стороны угрозами применения силы уже против них, а с другой - подтачивает алчных уродов (как Шольц), типа надавите на Украину и давайте вернёмся к взаимному зарабатыванию бабла, что вам до той Украины - она даже не в ЕС, там коррупция, бросьте её и всё будет по-старому!

Интересно, гений психологии Арестович и гений дипломатии Кулеба вообще понимают, что их уже почти поимели, а с ними - весь украинский народ? паРаша их разводит, как последних лохов, а спикер Эрдогана это ещё и поддержал. Зеленский и команда, ОЧНИТЕСЬ - вас уже нагнули, осталось только вставить.
показать весь комментарий
19.03.2022 23:46 Ответить
Единственное, для чего эта встреча может быть полезна-это если Зеля х*йлу отвертку в глаз вставит.
Решит очень много проблем
показать весь комментарий
19.03.2022 23:52 Ответить
Вова, не забудь надіти пояс шахіда!
показать весь комментарий
20.03.2022 00:23 Ответить
Встречу Зеленского и Путина готовит не Турция, а израильский премьер-министр Нафтали Беннетт, и имеет целью минимизацию убытков тех друзей Путина, которые в Израиле не чужие люди. К миру в Украине эта акция отношения не имеет и агрессию России в Украине не остановит.
показать весь комментарий
20.03.2022 00:50 Ответить
Нет смысла этой встречи. Максимум на что может пойти ЗЕля,это внеблоковый статус и гарантии..Все остальные требования пуйла никто не подпишет.
показать весь комментарий
20.03.2022 09:04 Ответить
Нихера, кроме позора, эта встреча не даст. С маньяками не стоит вообще разговаривать. Бесполезно.
показать весь комментарий
20.03.2022 10:28 Ответить
Якщо для того, щоб завдати в місто зустрічі ракетного удару - то українці згодні!
показать весь комментарий
20.03.2022 11:08 Ответить
НАХУА???
показать весь комментарий
20.03.2022 18:29 Ответить
 
 