Сьогодні головне завдання - організувати зустріч Зеленського та Путіна, - речник Ердогана
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Туреччина твердо виступає з позиції територіальної цілісності та суверенітету України.
Про це повідомив прессекретар президента Туреччини Ібрахім Калин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Анадолу".
"Ми тримаємо канали спілкування з обома сторонами відкритими. Це дуже важливо, наші старання спрямовані на те, щоб організувати пряму зустріч президентів Росії та України. ... Сторони на технічному рівні зустрічаються у Білорусі. Перша зустріч після початку війни на рівні міністрів відбулася під час проведення Дипломатичного форуму в Анталії. Сьогодні головне завдання організувати зустріч на найвищому рівні", - сказав він.
Калин розповів про деталі переговорів між Україною та РФ: "Якщо Україна та Росія знайдуть розуміння у таких питаннях, як нейтралітет України, гарантії не вступу України до НАТО, демілітаризації за прикладом Австрії та захисту російської мови, після цього президенти країн можуть обговорити питання політичного та правового статусу Криму та Донбасу".
Калин наголосив, що Туреччина твердо виступає з позиції територіальної цілісності та суверенітету України.
Він зазначив, що продовження війни передусім вдарить по армії та економіці Росії, вона зазнає серйозних втрат.
"Згода за першими 4 пунктами переговорів може бути досягнута, але основні питання це вимога Росії визнати Крим та 2 народні республіки на Донбасі, що є неприйнятним з боку України та всієї світової спільноти, яка визнає територіальну цілісність та суверенітет України. Це окупація частини держави іншою державою. Тут потрібні інші підходи", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
хіба що влада піде на умови *****
"мирняк" на столі, а ЗЕля аж копитами бьє так хоче зустрітись !
ось вам цей "мир" у стовпчик, якщо хтось недогледів:
1. як нейтралітет України,
2. гарантії не вступу України до НАТО,
3. демілітаризації за прикладом Австрії
4. захист російської мови,
після цього президенти країн можуть обговорити питання політичного та правового статусу Криму та Донбасу".
то навіщо було розпочинати війну з такими жертвами ?
щоб до не вступу до НАТО додати ще й демілітарізацію та статус російської мови ?
особовий склад (весь !!!) - 29 тис.
резерв - 27 тис.
Танк: 54 Leopard 2 A4 (MBT Leopard)
БМП: 112 Steyr Ulan (SPz Ulan)
Бронетранспортери: 68 Steyr Pandur A1 (MTPz Pandur A1)
Бронеавтомобілі: 23 Dingo 2 (ATF Dingo 2), 150 Iveco LMV
Винищувачі: 15
Транспортники: 3
самольоти летять бамбіть буть
он там навстречается,ждите
И это хитовая фраза!!!
Оставил бы Зелинского,и того кто пишет его монологи.
Под охраной полка Азов и бригады Холодный Яр!
Особенно того кто пишет...
Хіба психологи кажуть, що це гра на слабо. Але знову ж таки, навіщо з ху%лом грати, воно ж кончєне. Хіба привичка з кварталу грати х№йом...
***** ще не готовий підписати капітуляцію та розмір компенсації.
Но ведь все эти требования ***** выставляло ещё в самый первый день войны. Не понял, а в чём оно поступилось и в чём наши переговорщики увидели возросшую конструктивность позиции россии на переговорах?
Зато медальки и ордена за артистизм получил - оно того стоило (наверное).
Риторика турецької влади дуже підозріла.
Я непогано знаю історію: Османська імперія стояла у витоків розширення нікчемного московського уділу до великого "княжества масковскаго" (інколи безпосередньо, частіше через свого союзника - кримське ханство). І підопічний вийшов на власний шлях лише при петрі з утворенням своєї імперії. Яка ж потім відбила значну частину території у Османської. Не пройшло і чотирьохсот років, як знову турки граються з москвою у небезпечні для всіх ігри.
Видно героїчна оборона своєї землі нагадала туркам героїчну оборону козаків. Не знаю. Але якийсь особливий пієтет до москви, до чого це?
2)Не вступати в НАТО;
3)Армія як в Австрії;
4)Захист російської мови-ось з цими чотирма пунктами ОП погоджується?Блін,а Австрія має таких самих йо...тих сусідів,як Україна?А нічого,що захисники російського ізика розбомбили семе компактно проживаюче російськомовне населення?Виявляється,що нейтралітет і не вступ в НАТО це не одне й те саме.Виявляється,що Україна взагалі не має права мати будь-який воєнний договір з якоюсь другою країною.А це на честь чого Україна має погодитися на такі умови?
Вопрос только в том, почему зеленский так жаждет встречи с хлом уже не первый год.
Что-то здесь не то.
Потому что согласование пунктов разбили на два этапа - сначала согласовывают первый, потом переходят ко второму, и если уже перешли ко второму, то возвращаться к первому уже не будут, ведь он уже согласован. Это - ловушка!
В первый этап задвинули условия, которые оставляют нас по сути без защиты (наша защита - наша армия с имеющимся у нас вооружением, особенно при внеблоковом статусе!) и "денацифицируют" нас (русский - второй государственный или особый статус, т.е. наступление на украинский язык!). Если Зеленский согласится на внеблоковость и не отстоит нашу армию и вооружение - к этим вопросам никто возвратиться не даст. Как вам подход - вы сначала сложите оружие и откажитесь от государственного языка, а потом мы подумаем, отдавать ли вам оккупированные нами территории или послать вас вслед за нашим военным кораблём!
А второй этап - наш суверенитет в границах 01.01.2014. Естественно, ******** на это не пойдёт. А теперь психологически-дипломатический момент - мы согласились остаться без армии, без НАТО и без языка, переговоры заглохли на нашем суверенитете над Крымом и Донбассом, паРаша давит на наших союзников с одной стороны угрозами применения силы уже против них, а с другой - подтачивает алчных уродов (как Шольц), типа надавите на Украину и давайте вернёмся к взаимному зарабатыванию бабла, что вам до той Украины - она даже не в ЕС, там коррупция, бросьте её и всё будет по-старому!
Интересно, гений психологии Арестович и гений дипломатии Кулеба вообще понимают, что их уже почти поимели, а с ними - весь украинский народ? паРаша их разводит, как последних лохов, а спикер Эрдогана это ещё и поддержал. Зеленский и команда, ОЧНИТЕСЬ - вас уже нагнули, осталось только вставить.
Решит очень много проблем