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Сьогодні головне завдання - організувати зустріч Зеленського та Путіна, - речник Ердогана

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

путин,зеленский

Туреччина твердо виступає з позиції територіальної цілісності та суверенітету України.

Про це повідомив прессекретар президента Туреччини Ібрахім Калин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Анадолу".

"Ми тримаємо канали спілкування з обома сторонами відкритими. Це дуже важливо, наші старання спрямовані на те, щоб організувати пряму зустріч президентів Росії та України. ... Сторони на технічному рівні зустрічаються у Білорусі. Перша зустріч після початку війни на рівні міністрів відбулася під час проведення Дипломатичного форуму в Анталії. Сьогодні головне завдання організувати зустріч на найвищому рівні", - сказав він.

Калин розповів про деталі переговорів між Україною та РФ: "Якщо Україна та Росія знайдуть розуміння у таких питаннях, як нейтралітет України, гарантії не вступу України до НАТО, демілітаризації за прикладом Австрії та захисту російської мови, після цього президенти країн можуть обговорити питання політичного та правового статусу Криму та Донбасу".

Калин наголосив, що Туреччина твердо виступає з позиції територіальної цілісності та суверенітету України.

Він зазначив, що продовження війни передусім вдарить по армії та економіці Росії, вона зазнає серйозних втрат.

"Згода за першими 4 пунктами переговорів може бути досягнута, але основні питання це вимога Росії визнати Крим та 2 народні республіки на Донбасі, що є неприйнятним з боку України та всієї світової спільноти, яка визнає територіальну цілісність та суверенітет України. Це окупація частини держави іншою державою. Тут потрібні інші підходи", - додав він.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+31
это самое неприятное и опасное, что может планироваться в ближайшее время. назаглядывает он ему там в очко, по советам дерьмака.
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19.03.2022 21:54
+27
Сьогодні головне завдання - організувати зустріч ***** і Гітлера.
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19.03.2022 21:57
+21
Так Зеленский не имеет диплома психиатра ..пусть с ****** черви трупные встречаются ...
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19.03.2022 21:53
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с )(уйлом насмішили
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19.03.2022 21:53 Відповісти
не буде такої
хіба що влада піде на умови *****
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19.03.2022 21:57 Відповісти
Не нужна эта встреча - разве харкнуть на ***** . Он на днях и сам здохнет так что не заморачивайтесь
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19.03.2022 21:58 Відповісти
чому ж насмішили ?
"мирняк" на столі, а ЗЕля аж копитами бьє так хоче зустрітись !
ось вам цей "мир" у стовпчик, якщо хтось недогледів:

1. як нейтралітет України,
2. гарантії не вступу України до НАТО,
3. демілітаризації за прикладом Австрії
4. захист російської мови,

після цього президенти країн можуть обговорити питання політичного та правового статусу Криму та Донбасу".

то навіщо було розпочинати війну з такими жертвами ?
щоб до не вступу до НАТО додати ще й демілітарізацію та статус російської мови ?
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19.03.2022 22:26 Відповісти
а ось вам демілітарізація до збройних сил Австрії:

особовий склад (весь !!!) - 29 тис.
резерв - 27 тис.

Танк: 54 Leopard 2 A4 (MBT Leopard)

БМП: 112 Steyr Ulan (SPz Ulan)

Бронетранспортери: 68 Steyr Pandur A1 (MTPz Pandur A1)

Бронеавтомобілі: 23 Dingo 2 (ATF Dingo 2), 150 Iveco LMV

Винищувачі: 15

Транспортники: 3
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19.03.2022 22:41 Відповісти
ось так буде виглядати сама ппппатужна армія в Європі !!!!

самольоти летять бамбіть буть
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19.03.2022 22:43 Відповісти
Так Зеленский не имеет диплома психиатра ..пусть с ****** черви трупные встречаются ...
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19.03.2022 21:53 Відповісти
он никакого диплома не имеет
он там навстречается,ждите
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19.03.2022 21:59 Відповісти
а по нас і так зелені черві повзають...
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19.03.2022 22:27 Відповісти
это самое неприятное и опасное, что может планироваться в ближайшее время. назаглядывает он ему там в очко, по советам дерьмака.
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19.03.2022 21:54 Відповісти
А що, Подоляк тепер і речником Ердогана підпрацьовує?
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19.03.2022 21:55 Відповісти
Та ні - це просто пошесть пішла....
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19.03.2022 21:56 Відповісти
турция *****
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19.03.2022 21:55 Відповісти
Зачем не понятно, не будет ввх ни куда из параши выезжать.
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19.03.2022 21:56 Відповісти
Не дай Бог!!!
И это хитовая фраза!!!
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19.03.2022 21:57 Відповісти
poka ***** sam na kolenjah prositsa nestane - nikakova konca voiny ne bude
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19.03.2022 21:57 Відповісти
Завантаж собі укр.мову. Дуже складно так читати. Хоча по-суті все правильно.
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19.03.2022 22:01 Відповісти
Сьогодні головне завдання - організувати зустріч ***** і Гітлера.
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19.03.2022 21:57 Відповісти
Кобзон на разогреве.
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19.03.2022 22:23 Відповісти
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19.03.2022 22:40 Відповісти
Я бы отправил весь Офис Президента на фронт!
Оставил бы Зелинского,и того кто пишет его монологи.
Под охраной полка Азов и бригады Холодный Яр!
Особенно того кто пишет...
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19.03.2022 21:58 Відповісти
Нет смысла, ***** упоротый маньяк
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19.03.2022 21:58 Відповісти
Щоби що?
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19.03.2022 21:59 Відповісти
Кто вірить в зустріч куйла с зелєй? Для кого це задача №1??????? Куйло зустрінеться тільки, якщо зельц стане на коліно та буде благати пощади та підпише мир на умовах кремля. Путлеру іншого не треба, він бреше як завжди. Головне-нашим хєровим миротворцям не здати країну в лапи ворогу. Як це не розуміє Туреччина, мені зовсім дивно. На ідіотів вони недуже схожі
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19.03.2022 21:59 Відповісти
а з чого ви взяли,що Туреччина заклопотана Україною ?!
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19.03.2022 22:02 Відповісти
А чтого вона постійно лізе в організацію зустрічи с куйлом? Туреччина має свій резон- зробити себе в НАТО і в світі зіркою за те, що змогла врелюгувати питання війни в Україні
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19.03.2022 22:27 Відповісти
Ще рано!
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19.03.2022 22:02 Відповісти
Як висказалась одна Ізраільтянка з уряду. Ні в якому раззі не можна сідати за стіл переговорів З тим хто у вас стріляє і почав війну. А то мені хочеться блювати коли я бачу арахамію з подаляком на переговорах,коли вони посміхаються і жмуть руки,руки убивцям,наших дітей сімей і солдатів.
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19.03.2022 22:02 Відповісти
Голда Меир. Ураженка Украины между прочим
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19.03.2022 22:42 Відповісти
Так путлєр же в розшуку....як це можливо? Терорист,убивця .....
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19.03.2022 22:03 Відповісти
Яка наївність ,де беруться такі довбні?
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19.03.2022 22:04 Відповісти
Я не знайшов ніде відповіді на питання навіщо?
Хіба психологи кажуть, що це гра на слабо. Але знову ж таки, навіщо з ху%лом грати, воно ж кончєне. Хіба привичка з кварталу грати х№йом...
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19.03.2022 22:04 Відповісти
Даже Макрон говорил, что эти вимоги неприйнятні
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19.03.2022 22:08 Відповісти
А сенс тої зустрічі?
***** ще не готовий підписати капітуляцію та розмір компенсації.
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19.03.2022 22:08 Відповісти
с ****** говорить , чтобы его легализовать?????
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19.03.2022 22:09 Відповісти
Якщо Україна та Росія знайдуть розуміння у таких питаннях, як нейтралітет України, гарантії не вступу України до НАТО, демілітаризації за прикладом Австрії та захисту російської мови, після цього президенти країн можуть обговорити питання політичного та правового статусу Криму та Донбасу

Но ведь все эти требования ***** выставляло ещё в самый первый день войны. Не понял, а в чём оно поступилось и в чём наши переговорщики увидели возросшую конструктивность позиции россии на переговорах?
Зато медальки и ордена за артистизм получил - оно того стоило (наверное).
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19.03.2022 22:12 Відповісти
От би брати турки вікдрили другий фронт на Карабасі чи в Сирії..Це була б справжня допомога.
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19.03.2022 22:12 Відповісти
Брати? - а, ну так. Діти тих дівчат, що потрапили на невільничі ринки османів. Багато які яничари мали українську кров. Але виховані, як яничари, вбивали потім своїх братів люто і безсердечно.
Риторика турецької влади дуже підозріла.
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19.03.2022 22:18 Відповісти
Турция выслуживается перед Америкой, вернее хочет завоевать ее благосклонность, Турки закупили у России S-400 (не знаю. что это такое. просто слышу по греческому тв) . а Америка им отказала. продаже новейших самолетов . А у греков есть такие. Ну они и пнуться изо всех сил. Еще недавно Америка их игнорировала. ну а теперь вроде и с ними разговаривает.
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19.03.2022 23:52 Відповісти
Не о чём говорить с )(уйлом. Пока.
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19.03.2022 22:12 Відповісти
демілітаризація? це щоб кацапам ніхто не заважав убивати українців, як вони хочуть?
Я непогано знаю історію: Османська імперія стояла у витоків розширення нікчемного московського уділу до великого "княжества масковскаго" (інколи безпосередньо, частіше через свого союзника - кримське ханство). І підопічний вийшов на власний шлях лише при петрі з утворенням своєї імперії. Яка ж потім відбила значну частину території у Османської. Не пройшло і чотирьохсот років, як знову турки граються з москвою у небезпечні для всіх ігри.
Видно героїчна оборона своєї землі нагадала туркам героїчну оборону козаків. Не знаю. Але якийсь особливий пієтет до москви, до чого це?
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19.03.2022 22:13 Відповісти
Мене вже починає лякати це маніакальне бажання Зеленського зустрітись з пуйлом.
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19.03.2022 22:14 Відповісти
Може в нього теж якась хвороблива манія
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19.03.2022 22:17 Відповісти
Турції потрібна слабка Україна і Росія. Турція грає в свою гру, мир в Європі їй не потрібен.
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19.03.2022 22:16 Відповісти
може бути
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19.03.2022 22:19 Відповісти
а смисл? його (*****) і його орків треба продовжувати мочити безкомпромісно
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19.03.2022 22:16 Відповісти
Нахіба
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19.03.2022 22:17 Відповісти
Встреча Зеленского с тупиным легитимизирует его и освободит от ответственности за преступления - это как раз то, чего хочет путлер именно сейчас
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19.03.2022 22:20 Відповісти
Не згоден. Сьогодні головне завдання - організувати зустріч Кобзона та Путіна.
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19.03.2022 22:20 Відповісти
1)Нейтралітет;
2)Не вступати в НАТО;
3)Армія як в Австрії;
4)Захист російської мови-ось з цими чотирма пунктами ОП погоджується?Блін,а Австрія має таких самих йо...тих сусідів,як Україна?А нічого,що захисники російського ізика розбомбили семе компактно проживаюче російськомовне населення?Виявляється,що нейтралітет і не вступ в НАТО це не одне й те саме.Виявляється,що Україна взагалі не має права мати будь-який воєнний договір з якоюсь другою країною.А це на честь чого Україна має погодитися на такі умови?
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19.03.2022 22:21 Відповісти
О чем можно вести переговоры с ублюдком, который мечтает уничтожить Украину, как государство, а украинцев, как народ??? Хватит заглядывать ***** в очко, дозаглядывались уже ...
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19.03.2022 22:21 Відповісти
нет самая главная задача - организовать встречу Путина с Мотороллой. а то генералов не хватит.
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19.03.2022 22:25 Відповісти
Сьогодні головне завдання усього правидного світу- допомогти Україні здолати потойбічне зло!
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19.03.2022 22:34 Відповісти
Про что бы они там не договаривались, из оккупированного Юга кацапы уже не уйдут. ОРДЛо увеличилось в размерах.
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19.03.2022 22:34 Відповісти
Я не уверена в том,что «пу»согласится на эту встречу..сколько бы сам Зеленский этого не хотел и призывал или мировая общественность старалась их свести..»пу»просто боится этой встречи ,он боится самого Зеленского,разговора с ним ,боится смотреть ему в глаза..Он не только боится Зеленского ,но и глубоко его ненавидит..,потому что знает ,что Зеленский «тот»человек политический лидер ,который его приговорил к смерти и не только приговорил ,но и осуществляет эту «смерть»В сущности Зеленский -есть его ПРИГОВОР.Им не о чем договариваться и они не договорятся .у них совершенно противоположные цели..По своему умственному интеллекту Зеленский превосходит деградировавший ,больной интеллект «пу»..это чувствует и сам «пу»,поэтому здоровому с психически больным практически не договориться ..
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19.03.2022 22:40 Відповісти
Что за бред. Путин зеленского сожрет и не подавится.
Вопрос только в том, почему зеленский так жаждет встречи с хлом уже не первый год.
Что-то здесь не то.
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20.03.2022 01:26 Відповісти
Я считаю бредом,что вы написали..Тот, кто кто то хочет сожрать ,тот ищет для этого встречу ,а не убегает от него.»пу»настолько деградировал в своём сознании и личности ,что он просто не сможет выступить против логического мышления Зеленского..В своём маниакальной и злой цели ,которую он преследует в отношении Украины и в тоже время надвигающимся фиаско ,он просто не в состоянии рационально,адекватно думать..То что он больной -всемирно известно.Поэтому он и избегает людей…,которые адекватно думают ,у которых огромное желание создать жизнь,в то время как он несёт смерть.,свободных в своих. Ыслях и целях,в то время как ему нужны рабы.пу»никогда не сможет сожрать Зеленского,уже только потому,что Зеленский его не боится ,у него нет страха ему смотреть в глаза и сказать ,что он убийца,а вот «пу «есть чего бояться -Зеленский и украинский народ приведут его на скамью подсудимых..и это будет его конец.
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20.03.2022 02:38 Відповісти
Если Зеленский смог стать Главнокомандующим,то почему он так упирается стать наконец политиком? Не совсем понимаю
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19.03.2022 22:44 Відповісти
не треба це пастка йому ***** це і потрібно вона ця зустіч нічого не дасть
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19.03.2022 22:44 Відповісти
Україні і українцям така зустріч НЕ ПОТРІБНА.
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19.03.2022 22:48 Відповісти
Дайте йому револьвер, може завалить *****
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19.03.2022 22:59 Відповісти
Интересно, если свидание ЗЕчма и ***** состоится и они скрепят брак подписями (теоретически) и ЗЕчмо вернётся назад в Киев, то где его люди порвут? Сразу возле трапа самолёта? Или повесят где-нибудь на столбе по дороге к Банковой? Или же прикончат возле обосцаного петуха на входе в ОПу? Но одно знаю точно. Что бы там ЗЕчмо ни подписал, ЗСУ и тероборона не прекратит звиздолить войска кацапов! Украина понад усе! И это не лозунг
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19.03.2022 23:22 Відповісти
Такая постановка вопроса звучит очень угрожающе для нас, я бы сказал критически угрожающе.
Потому что согласование пунктов разбили на два этапа - сначала согласовывают первый, потом переходят ко второму, и если уже перешли ко второму, то возвращаться к первому уже не будут, ведь он уже согласован. Это - ловушка!

В первый этап задвинули условия, которые оставляют нас по сути без защиты (наша защита - наша армия с имеющимся у нас вооружением, особенно при внеблоковом статусе!) и "денацифицируют" нас (русский - второй государственный или особый статус, т.е. наступление на украинский язык!). Если Зеленский согласится на внеблоковость и не отстоит нашу армию и вооружение - к этим вопросам никто возвратиться не даст. Как вам подход - вы сначала сложите оружие и откажитесь от государственного языка, а потом мы подумаем, отдавать ли вам оккупированные нами территории или послать вас вслед за нашим военным кораблём!

А второй этап - наш суверенитет в границах 01.01.2014. Естественно, ******** на это не пойдёт. А теперь психологически-дипломатический момент - мы согласились остаться без армии, без НАТО и без языка, переговоры заглохли на нашем суверенитете над Крымом и Донбассом, паРаша давит на наших союзников с одной стороны угрозами применения силы уже против них, а с другой - подтачивает алчных уродов (как Шольц), типа надавите на Украину и давайте вернёмся к взаимному зарабатыванию бабла, что вам до той Украины - она даже не в ЕС, там коррупция, бросьте её и всё будет по-старому!

Интересно, гений психологии Арестович и гений дипломатии Кулеба вообще понимают, что их уже почти поимели, а с ними - весь украинский народ? паРаша их разводит, как последних лохов, а спикер Эрдогана это ещё и поддержал. Зеленский и команда, ОЧНИТЕСЬ - вас уже нагнули, осталось только вставить.
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19.03.2022 23:46 Відповісти
Единственное, для чего эта встреча может быть полезна-это если Зеля х*йлу отвертку в глаз вставит.
Решит очень много проблем
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19.03.2022 23:52 Відповісти
Вова, не забудь надіти пояс шахіда!
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20.03.2022 00:23 Відповісти
Встречу Зеленского и Путина готовит не Турция, а израильский премьер-министр Нафтали Беннетт, и имеет целью минимизацию убытков тех друзей Путина, которые в Израиле не чужие люди. К миру в Украине эта акция отношения не имеет и агрессию России в Украине не остановит.
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20.03.2022 00:50 Відповісти
Нет смысла этой встречи. Максимум на что может пойти ЗЕля,это внеблоковый статус и гарантии..Все остальные требования пуйла никто не подпишет.
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20.03.2022 09:04 Відповісти
Нихера, кроме позора, эта встреча не даст. С маньяками не стоит вообще разговаривать. Бесполезно.
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20.03.2022 10:28 Відповісти
Якщо для того, щоб завдати в місто зустрічі ракетного удару - то українці згодні!
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20.03.2022 11:08 Відповісти
НАХУА???
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20.03.2022 18:29 Відповісти
 
 