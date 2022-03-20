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Военные РФ калечат себя, чтобы не воевать с Украиной

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

оккупант,ворог,враг,окупант

Российские военные продолжают калечиться, чтобы попасть в больницу и не воевать с Украиной.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

На перехваченных разговорах СБУ слышно, что "в путинской армии начался полный хаос. Оккупанты стреляют друг в друга, чтобы попасть в больницу. Потому что им приходится прятаться в окопах без еды, воды и оружия, ожидая собственной смерти".

"Сами себя поху#ли, бл#дь. Мы же, как зайцы, бегаем, бл#дь, по минному полю. Спим в окопах, бл#дь", – говорит оккупант, который хочет любой ценой уволиться", - говорится в сообщении.

Как отмечают в СБУ, жена захватчика советует ему "сломать себе ногу, чтобы попасть в госпиталь и не воевать: "Везде говорят – вы на учениях. Какие нах... учения? Можно и остаться там… Ногу поломай себе, и тебя отправят в госпиталь".

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"Неизвестно, воспользуется ли воин таким советом. Но можем сказать одно: учитывая решимость украинских военных и народа, у захватчиков небольшой выбор: ломать себе ноги или погибнуть. Или просто сдаться в плен", - отмечают в СБУ.
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Топ комментарии
+18
ЛАПАТНІКІ ВЖЕ НАРОДЖУЮТЬСЯ СКАЛІЧЕНИМИ НА ВСЮ ГОЛОВУ-А ПОТІМ ПРОПАГАНДА ЛИШЕ ПОГІРШУЄ ЇХНІЙ СТАН...
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20.03.2022 06:51
+12
Причем выстрел в голову не считается
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20.03.2022 06:52
+12
Ногу ломать себе сложно. Проще пусть на ПФМку наступают - это верняк.
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20.03.2022 07:00
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Правельно роблять.
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20.03.2022 06:51 Ответить
ЛАПАТНІКІ ВЖЕ НАРОДЖУЮТЬСЯ СКАЛІЧЕНИМИ НА ВСЮ ГОЛОВУ-А ПОТІМ ПРОПАГАНДА ЛИШЕ ПОГІРШУЄ ЇХНІЙ СТАН...
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20.03.2022 06:51 Ответить
Причем выстрел в голову не считается
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20.03.2022 06:52 Ответить
А как Кравченко 2 раза или как Кирпа с синяками на морде?
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20.03.2022 07:12 Ответить
сама, сама, сама! (с)
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20.03.2022 06:55 Ответить
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20.03.2022 07:00 Ответить
Рашка має бути знищена як держава, а нація-Z денацифікована.
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20.03.2022 06:58 Ответить
Бажано,щоб сам доповз до цвинтаря,заліз у мішок і застрелився.
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20.03.2022 07:00 Ответить
Ногу ломать себе сложно. Проще пусть на ПФМку наступают - это верняк.
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20.03.2022 07:00 Ответить
Дуже слушна рекомендація ! Респект !!!
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20.03.2022 07:02 Ответить
Кисть руки под трак, типа перебрал манеха
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20.03.2022 07:31 Ответить
Мотузкою б себе зразу калічили через гілку дерева перекинуту- світ став би чистіше
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20.03.2022 07:08 Ответить
Какая нога, что за полумеры? Ломать только голову. Чтобы все как положено - слюни до пола, каталка
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20.03.2022 07:10 Ответить
Похождение бравого солдата Швейка
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20.03.2022 07:13 Ответить
Зачем они себя калечат, у них и так хроническая болезнь - пустота в головах, просто нужно пойти в медпункт и взять справку. Это типичная заболеваемость у стадных животных, которые живут в заповеднике
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20.03.2022 07:54 Ответить
В гетто, в лепрозории
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20.03.2022 08:29 Ответить
Вони вже каліки.
Правда, на голову.

Од неї і горе.
Хай тепер одрубують собі руки, ноги ...
Бо як прострелять - підлікують, а потім назад заберуть в їхню терористичну армію.
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20.03.2022 07:57 Ответить
Ногу поламати? Нехай звернуться до когось з українців, та хоч до мене. Там бонусами не тільки ногу їм вкорчать
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20.03.2022 08:28 Ответить
Хай собі яйця відрізають аби не розмножувалися.......
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20.03.2022 08:32 Ответить
Сами себя ранят или не сами, но после они назовут себя ветеранами спецоперации, все знают какой, и до конца жизни будут дружно ходить по российским школам, по всяким торжественным мероприятиям, демонстрировать камуфляж, звенеть медальками и рассказывать, как там было "на колчаковских фронтах". Их везде будут чествовать, дарить им цветы, повязывать пионерские галстуки...
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20.03.2022 21:08 Ответить
 
 