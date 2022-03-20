Военные РФ калечат себя, чтобы не воевать с Украиной
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Российские военные продолжают калечиться, чтобы попасть в больницу и не воевать с Украиной.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
На перехваченных разговорах СБУ слышно, что "в путинской армии начался полный хаос. Оккупанты стреляют друг в друга, чтобы попасть в больницу. Потому что им приходится прятаться в окопах без еды, воды и оружия, ожидая собственной смерти".
"Сами себя поху#ли, бл#дь. Мы же, как зайцы, бегаем, бл#дь, по минному полю. Спим в окопах, бл#дь", – говорит оккупант, который хочет любой ценой уволиться", - говорится в сообщении.
Как отмечают в СБУ, жена захватчика советует ему "сломать себе ногу, чтобы попасть в госпиталь и не воевать: "Везде говорят – вы на учениях. Какие нах... учения? Можно и остаться там… Ногу поломай себе, и тебя отправят в госпиталь".
"Неизвестно, воспользуется ли воин таким советом. Но можем сказать одно: учитывая решимость украинских военных и народа, у захватчиков небольшой выбор: ломать себе ноги или погибнуть. Или просто сдаться в плен", - отмечают в СБУ.
Пожалуйста, подождите...
Правда, на голову.
Од неї і горе.
Хай тепер одрубують собі руки, ноги ...
Бо як прострелять - підлікують, а потім назад заберуть в їхню терористичну армію.
литва для євробачення-руський корабль-іди *****