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Військові РФ калічать себе, щоб не воювати з Україною

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

оккупант,ворог,враг,окупант

Російські військові продовжують себе калічити, аби потрапити у лікарню і не воювати з Україною.

Про це повідомляє Служба безпеки України, інформує Цензор.НЕТ.

На перехоплених розмовах СБУ чути, що "в путінській армії почався повний хаос. Окупанти стріляють один в одного, щоб потрапити у лікарню. Бо їм доводиться ховатися в окопах без їжі, води та зброї, чекаючи власної смерті".

"Сами-себя поху*ли, бл*дь. Мы же, как зайцы, бегаем, бл*дь, по минному полю. Спим в окопах, бл*дь", – говорить окупант, який хоче будь-якою ціною звільнитися", - ідеться в повідомленні.

Як зазначають в СБУ, дружина загарбника радить йому "зламати собі ногу, щоб потрапити до шпиталю й не воювати: "Везде говорят – вы на учениях. Какие нах... учения? Можно и остаться там… Ногу поломай себе, и тебя отправят в госпиталь".

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"Невідомо, чи скористається вояка такою порадою. Але можемо сказати одне: зважаючи на рішучість українських військових та народу, у загарбників невеликий вибір: ламати собі ноги чи загинути. Або ж – просто здатися в полон", - наголошують в СБУ.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+18
ЛАПАТНІКІ ВЖЕ НАРОДЖУЮТЬСЯ СКАЛІЧЕНИМИ НА ВСЮ ГОЛОВУ-А ПОТІМ ПРОПАГАНДА ЛИШЕ ПОГІРШУЄ ЇХНІЙ СТАН...
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20.03.2022 06:51
+12
Причем выстрел в голову не считается
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20.03.2022 06:52
+12
Ногу ломать себе сложно. Проще пусть на ПФМку наступают - это верняк.
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20.03.2022 07:00
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Правельно роблять.
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20.03.2022 06:51 Відповісти
ЛАПАТНІКІ ВЖЕ НАРОДЖУЮТЬСЯ СКАЛІЧЕНИМИ НА ВСЮ ГОЛОВУ-А ПОТІМ ПРОПАГАНДА ЛИШЕ ПОГІРШУЄ ЇХНІЙ СТАН...
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20.03.2022 06:51 Відповісти
Причем выстрел в голову не считается
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20.03.2022 06:52 Відповісти
А как Кравченко 2 раза или как Кирпа с синяками на морде?
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20.03.2022 07:12 Відповісти
сама, сама, сама! (с)
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20.03.2022 06:55 Відповісти
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20.03.2022 07:00 Відповісти
Рашка має бути знищена як держава, а нація-Z денацифікована.
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20.03.2022 06:58 Відповісти
Бажано,щоб сам доповз до цвинтаря,заліз у мішок і застрелився.
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20.03.2022 07:00 Відповісти
Ногу ломать себе сложно. Проще пусть на ПФМку наступают - это верняк.
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20.03.2022 07:00 Відповісти
Дуже слушна рекомендація ! Респект !!!
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20.03.2022 07:02 Відповісти
Кисть руки под трак, типа перебрал манеха
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20.03.2022 07:31 Відповісти
Мотузкою б себе зразу калічили через гілку дерева перекинуту- світ став би чистіше
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20.03.2022 07:08 Відповісти
Какая нога, что за полумеры? Ломать только голову. Чтобы все как положено - слюни до пола, каталка
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20.03.2022 07:10 Відповісти
Похождение бравого солдата Швейка
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20.03.2022 07:13 Відповісти
Зачем они себя калечат, у них и так хроническая болезнь - пустота в головах, просто нужно пойти в медпункт и взять справку. Это типичная заболеваемость у стадных животных, которые живут в заповеднике
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20.03.2022 07:54 Відповісти
В гетто, в лепрозории
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20.03.2022 08:29 Відповісти
Вони вже каліки.
Правда, на голову.

Од неї і горе.
Хай тепер одрубують собі руки, ноги ...
Бо як прострелять - підлікують, а потім назад заберуть в їхню терористичну армію.
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20.03.2022 07:57 Відповісти
Ногу поламати? Нехай звернуться до когось з українців, та хоч до мене. Там бонусами не тільки ногу їм вкорчать
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20.03.2022 08:28 Відповісти
Хай собі яйця відрізають аби не розмножувалися.......
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20.03.2022 08:32 Відповісти
Сами себя ранят или не сами, но после они назовут себя ветеранами спецоперации, все знают какой, и до конца жизни будут дружно ходить по российским школам, по всяким торжественным мероприятиям, демонстрировать камуфляж, звенеть медальками и рассказывать, как там было "на колчаковских фронтах". Их везде будут чествовать, дарить им цветы, повязывать пионерские галстуки...
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20.03.2022 21:08 Відповісти
 
 