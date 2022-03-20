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ЗСУ зруйнували плани РФ захопити великі міста, - американські аналітики

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу

Українські військові зруйнували російський план щодо захоплення влади в Україні. Військова кампанія РФ була спрямована на проведення повітряно-десантних і механізованих операцій із захоплення Києва, Харкова, Одеси та інших великих українських міст.

Такої думки дотримуються аналітики з американського Інституту з вивчення війни, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "РБК-Україна".

За даними аналітичного центру, російські війська продовжують обмежено просуватися в деяких частинах театру військових дій, але малоймовірно, що вони зможуть таким чином захопити свої цілі.

Експерти вважають, що в цій ситуації Росія могла б зробити паузу, розробити новий план дій і накопичити додаткові ресурси. Замість цього Кремль продовжує впроваджувати невеликі групи підкріплень в спробах досягти своїх цілей, але цього у нього не вийде.

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Крім того, аналітики вважають, що остаточне падіння Маріуполя навряд чи вивільнить достатньо бойової потужності Росії, щоб різко змінити результат початкової кампанії по захопленню великих міст України.

Також вони висловилися про глухий кут - стан війни, при якому кожна сторона проводить наступальні операції, які принципово не змінюють обставини.

За словами Інститут з вивчення війни, такі операції можуть бути дуже руйнівними і привести до величезних жертв.

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"Якщо війна в Україні зайде в глухий кут, російські сили продовжать бомбити і обстрілювати українські міста, спустошуючи їх і вбиваючи мирних жителів, навіть якщо українські сили будуть завдавати втрат російським військовим", - кажуть аналітики.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+23
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20.03.2022 06:14
+16
ЛАПАТНА ЖАЛЮГІДНА ТИПУ АРМІЯ ПОВНІСТЮ ПРИПИНИТЬ СВОЄ ЖАЛЮГІДНЕ ІСНУВАННЯ САМЕ В УКРАЇНІ...
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20.03.2022 06:09
+11
Носяться з цими аналітиками як дурний з ступою. Всі ці аналітики нагадують мені якихось шарлатанів, говорять дуже багато, а ось і вгадає що небудь.
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20.03.2022 06:12
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ЛАПАТНА ЖАЛЮГІДНА ТИПУ АРМІЯ ПОВНІСТЮ ПРИПИНИТЬ СВОЄ ЖАЛЮГІДНЕ ІСНУВАННЯ САМЕ В УКРАЇНІ...
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20.03.2022 06:09 Відповісти
Носяться з цими аналітиками як дурний з ступою. Всі ці аналітики нагадують мені якихось шарлатанів, говорять дуже багато, а ось і вгадає що небудь.
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20.03.2022 06:12 Відповісти
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20.03.2022 06:14 Відповісти
таких аналітиків треба ..нах....послати..я на ютюбі наслухався "єкспердів" і шо тільки не говорили,але коли рашисти получили по зубах..почали по іншому говорити..нема чого слухати..є ціль є завдання от і треба робити..а вони собі нехай базікають то їх робота ,шось говорити аби говорилося
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20.03.2022 06:30 Відповісти
Города бомбят украинцы - утверждали они
Русские невиноваты, виноват только путин - уверяли они

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20.03.2022 06:36 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1505232182956199938
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20.03.2022 06:41 Відповісти
россия продолжая бессмысленную войну продолжает наносить ущерб себе - никто не простит ей жертвы и разрушения. И мир не успокоится, пока россия не выплатит репарации за все. Если четко дать понять что все арестованное имущество олигархов, деньги за газ, золотовалютный резерв пойдет на восстановление Украины, причем при любом развитии событий, может хоть это помогло достучаться в их тупые головы.
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20.03.2022 06:42 Відповісти
Прозріння московитів??? Ото навряд!
Ті, хто почав втрачати гроші, вже перевзулися (щось белькочуть про "нєразумность вайньі") або повтікали. Решта (за винятком одиниць притомних, як то Ахєджахова чи Макарєвич) репетує не тільки про підтримку війни в Україні, але й готова підтримати подальшу агресію проти інших країнв Європи. А що вони там думають насправді, накрившися ковдрою, в ночі і не вголос - немає значення. Вони раби! "Стоять на колінах, мовчать, але ж знають, що бунтують" (с)

І навіть коли холодильник переможе телевізор, вони будуть казати, що "затянєм пояса, но пабедім фашистов, піндосов і гєйропєйцєв".

В Берліні на підтримку України вийшли десятки тисяч людей (населення Німеччини близько 80млн.), а на московії по всій країні кілька тисяч (населення - більше 100млн.)

Тому не слід розраховувати, що до них можна "достучаться". Вони імперські вихованці. А єдиний шлях розвитку та виживання їхньої імперії - захоплення та спустошення нових територій.

Якось так.
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20.03.2022 07:39 Відповісти
Чергова ідіотська аналітика на кшталт "пєвєо та повітняні сили знесуть за 3 години, а Київ захоплять за 72 години"... "глухий кут" можна було б прогнозувати впевнено, якщо б окупаційна армія налічувала 1-2 мільони осіб. За 150-200к осіб окупаційного корпусу (а щодо збільшення його в рази - немає взагалі ніяких ознак) - неможливо втримати такі гігантські фронти проти вмотивованої та дедалі все оснащенішої армії ЗСУ. Тож вірогідніше остаточне виснадження окупантів на критичних ділянках та "зхлопування" цілих напрямків "наступу" з боку рашки.

Ознака саме цього сценарію та підготовки умов саме до цього з боку ЗСУ - почали надходити новини, з відео-підтвердженнями, про операції ЗСУ з якісного знищення логістичної інфраструктури (зд-шляхів) та колон забезпечення поблизу кордонів України, в "глибокому тилу" наступу окупантів...
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20.03.2022 15:43 Відповісти
 
 