ЗСУ зруйнували плани РФ захопити великі міста, - американські аналітики
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Українські військові зруйнували російський план щодо захоплення влади в Україні. Військова кампанія РФ була спрямована на проведення повітряно-десантних і механізованих операцій із захоплення Києва, Харкова, Одеси та інших великих українських міст.
Такої думки дотримуються аналітики з американського Інституту з вивчення війни, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "РБК-Україна".
За даними аналітичного центру, російські війська продовжують обмежено просуватися в деяких частинах театру військових дій, але малоймовірно, що вони зможуть таким чином захопити свої цілі.
Експерти вважають, що в цій ситуації Росія могла б зробити паузу, розробити новий план дій і накопичити додаткові ресурси. Замість цього Кремль продовжує впроваджувати невеликі групи підкріплень в спробах досягти своїх цілей, але цього у нього не вийде.
Крім того, аналітики вважають, що остаточне падіння Маріуполя навряд чи вивільнить достатньо бойової потужності Росії, щоб різко змінити результат початкової кампанії по захопленню великих міст України.
Також вони висловилися про глухий кут - стан війни, при якому кожна сторона проводить наступальні операції, які принципово не змінюють обставини.
За словами Інститут з вивчення війни, такі операції можуть бути дуже руйнівними і привести до величезних жертв.
"Якщо війна в Україні зайде в глухий кут, російські сили продовжать бомбити і обстрілювати українські міста, спустошуючи їх і вбиваючи мирних жителів, навіть якщо українські сили будуть завдавати втрат російським військовим", - кажуть аналітики.
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Русские невиноваты, виноват только путин - уверяли они
Ті, хто почав втрачати гроші, вже перевзулися (щось белькочуть про "нєразумность вайньі") або повтікали. Решта (за винятком одиниць притомних, як то Ахєджахова чи Макарєвич) репетує не тільки про підтримку війни в Україні, але й готова підтримати подальшу агресію проти інших країнв Європи. А що вони там думають насправді, накрившися ковдрою, в ночі і не вголос - немає значення. Вони раби! "Стоять на колінах, мовчать, але ж знають, що бунтують" (с)
І навіть коли холодильник переможе телевізор, вони будуть казати, що "затянєм пояса, но пабедім фашистов, піндосов і гєйропєйцєв".
В Берліні на підтримку України вийшли десятки тисяч людей (населення Німеччини близько 80млн.), а на московії по всій країні кілька тисяч (населення - більше 100млн.)
Тому не слід розраховувати, що до них можна "достучаться". Вони імперські вихованці. А єдиний шлях розвитку та виживання їхньої імперії - захоплення та спустошення нових територій.
Якось так.
Ознака саме цього сценарію та підготовки умов саме до цього з боку ЗСУ - почали надходити новини, з відео-підтвердженнями, про операції ЗСУ з якісного знищення логістичної інфраструктури (зд-шляхів) та колон забезпечення поблизу кордонів України, в "глибокому тилу" наступу окупантів...