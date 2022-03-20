ВСУ разрушили планы РФ захватить крупные города, - американские аналитики
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские военные разрушили российский план по захвату власти в Украине. Военная кампания РФ была направлена на проведение воздушно-десантных и механизированных операций по захвату Киева, Харькова, Одессы и других крупных украинских городов.
Такого мнения придерживаются аналитики из американского Института по изучению войны, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".
По данным аналитического центра, российские войска продолжают ограниченно продвигаться в некоторых частях театра военных действий, но маловероятно, что они смогут таким образом захватить свои цели.
Эксперты считают, что в этой ситуации Россия могла бы совершить паузу, разработать новый план действий и накопить дополнительные ресурсы. Вместо этого Кремль продолжает внедрять небольшие группы подкреплений в попытках добиться своих целей, но этого у него не получится.
Кроме того, аналитики считают, что окончательное падение Мариуполя вряд ли высвободит достаточно боевой мощи России, чтобы резко изменить исход начальной кампании по захвату крупных городов Украины.
Также они высказались о тупике – состоянии войны, при котором каждая сторона проводит наступательные операции, которые принципиально не изменяют обстоятельства.
По словам Института по изучению войны, такие операции могут быть очень разрушительными и привести к огромным жертвам.
"Если война в Украине зайдет в тупик, российские силы продолжат бомбить и обстреливать украинские города, опустошая их и убивая мирных жителей, даже если украинские силы будут наносить урон российским военным", - говорят аналитики.
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Русские невиноваты, виноват только путин - уверяли они
Ті, хто почав втрачати гроші, вже перевзулися (щось белькочуть про "нєразумность вайньі") або повтікали. Решта (за винятком одиниць притомних, як то Ахєджахова чи Макарєвич) репетує не тільки про підтримку війни в Україні, але й готова підтримати подальшу агресію проти інших країнв Європи. А що вони там думають насправді, накрившися ковдрою, в ночі і не вголос - немає значення. Вони раби! "Стоять на колінах, мовчать, але ж знають, що бунтують" (с)
І навіть коли холодильник переможе телевізор, вони будуть казати, що "затянєм пояса, но пабедім фашистов, піндосов і гєйропєйцєв".
В Берліні на підтримку України вийшли десятки тисяч людей (населення Німеччини близько 80млн.), а на московії по всій країні кілька тисяч (населення - більше 100млн.)
Тому не слід розраховувати, що до них можна "достучаться". Вони імперські вихованці. А єдиний шлях розвитку та виживання їхньої імперії - захоплення та спустошення нових територій.
Якось так.
Ознака саме цього сценарію та підготовки умов саме до цього з боку ЗСУ - почали надходити новини, з відео-підтвердженнями, про операції ЗСУ з якісного знищення логістичної інфраструктури (зд-шляхів) та колон забезпечення поблизу кордонів України, в "глибокому тилу" наступу окупантів...