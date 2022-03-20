ВСУ разрушили планы РФ захватить крупные города, - американские аналитики

Украинские военные разрушили российский план по захвату власти в Украине. Военная кампания РФ была направлена на проведение воздушно-десантных и механизированных операций по захвату Киева, Харькова, Одессы и других крупных украинских городов.

Такого мнения придерживаются аналитики из американского Института по изучению войны, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

По данным аналитического центра, российские войска продолжают ограниченно продвигаться в некоторых частях театра военных действий, но маловероятно, что они смогут таким образом захватить свои цели.

Эксперты считают, что в этой ситуации Россия могла бы совершить паузу, разработать новый план действий и накопить дополнительные ресурсы. Вместо этого Кремль продолжает внедрять небольшие группы подкреплений в попытках добиться своих целей, но этого у него не получится.

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Кроме того, аналитики считают, что окончательное падение Мариуполя вряд ли высвободит достаточно боевой мощи России, чтобы резко изменить исход начальной кампании по захвату крупных городов Украины.

Также они высказались о тупике – состоянии войны, при котором каждая сторона проводит наступательные операции, которые принципиально не изменяют обстоятельства.

По словам Института по изучению войны, такие операции могут быть очень разрушительными и привести к огромным жертвам.

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"Если война в Украине зайдет в тупик, российские силы продолжат бомбить и обстреливать украинские города, опустошая их и убивая мирных жителей, даже если украинские силы будут наносить урон российским военным", - говорят аналитики.