Из отряда десантников-оккупантов под Киевом выжил только один, - Генштаб

Оккупанты почти полностью потеряли сводный отряд 331-го гвардейского парашютно-десантного ударного костромского полка, участвовавшего в боевых действиях на Киевском направлении.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 6-00 утра 20 марта, сообщает Цензор.НЕТ.

"Стало известно, что из сводного отряда 331-го гвардейского парашютно-десантного ударного костромского полка, который участвовал в боевых действиях на Киевском направлении, остался в живых один военный, и тот находится в госпитале", - сказано в сообщении.

Растет и число "отказников" в рядах оккупантов. Так, воевать у Украины отказались 130 контрактников бригады морской пехоты. Их заменяют десантниками 7-й десантно-штурмовой дивизии. Вопрос о дальнейшей службе "отказников" решает ФСБ.

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Кроме того, на временно оккупированной территории Донецкой области россияне объявили очередную волну мобилизации для пополнения 1-го армейского корпуса.

"Предельный возраст отмобилизованных поднят до 65 лет. Подобное ожидает и временно оккупированніе территории Луганской области, учитывая, что из зоны действия 2-го армейского корпуса в населенные пункты Луганск, Сорокино и Довжанское ежедневно прибывают грузовые автомобили, заполненные телами солдат", - добавляют в Генштабе.