Из отряда десантников-оккупантов под Киевом выжил только один, - Генштаб
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Оккупанты почти полностью потеряли сводный отряд 331-го гвардейского парашютно-десантного ударного костромского полка, участвовавшего в боевых действиях на Киевском направлении.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 6-00 утра 20 марта, сообщает Цензор.НЕТ.
"Стало известно, что из сводного отряда 331-го гвардейского парашютно-десантного ударного костромского полка, который участвовал в боевых действиях на Киевском направлении, остался в живых один военный, и тот находится в госпитале", - сказано в сообщении.
Растет и число "отказников" в рядах оккупантов. Так, воевать у Украины отказались 130 контрактников бригады морской пехоты. Их заменяют десантниками 7-й десантно-штурмовой дивизии. Вопрос о дальнейшей службе "отказников" решает ФСБ.
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Кроме того, на временно оккупированной территории Донецкой области россияне объявили очередную волну мобилизации для пополнения 1-го армейского корпуса.
"Предельный возраст отмобилизованных поднят до 65 лет. Подобное ожидает и временно оккупированніе территории Луганской области, учитывая, что из зоны действия 2-го армейского корпуса в населенные пункты Луганск, Сорокино и Довжанское ежедневно прибывают грузовые автомобили, заполненные телами солдат", - добавляют в Генштабе.
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хай вертається до свої раші
він і правнукам своїм теперка заповість не лізти на Україну, бо залишишся в Україні.
це ходячий (ну лежачий в шпиталі наразі) засіб психологічної зброї
- В Ньютонах.
абасрался, бросил пушку и был грязный как свинья!
Его , просто, не нашли наверху.
Однією з потужних "скрєп" путінської росії був міф про "велику вітчизняну" та унікальний "російський народ-побєдітель". Кульмінацією "побєдобесных" конвульсій в останні роки були військові паради в москві, під час яких елітні підрозділи армії рф браво марширували Красною площею, демонструючи "доблесть" та "вірність" традиціям "дєдов".
Три тижні, які минули від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну довели всьому світу, що вміти добре марширувати у парадній формі аж ніяк не означає вміти воювати. "Елітні" російські дивізії стають "елітними" добривами для українського чорнозему. Гинуть і високопоставлені російські генерали, які, не маючи змоги продемонструвати хоч якусь перемогу, особисто беруться керувати бойовими діями безпосередньо на передку. Для того, щоб хоча б доповісти бункерному "фюреру", що, принаймні, зробили все що могли.
За три тижні широкомасштабної російської агресії українські воїни знищили більше десятка вищих командирів армії агресора, у тому числі не менше шести генералів (якщо рахувати з росгвардією):
генерал-майор Магомед Тушаєв - командир 141 моторизованого полку національної гвардії рф;
генерал-майор Віталій Герасимов - перший заступник командувача 41-ї армії Центрального військового округу росії;
генерал-майор Андрій Колесніков командувач 29-ю армією Східного військового округу;
генерал-майор Андрій Суховецький - заступник командуючого 41-ї армії Центрального військового округу.
П'ятим генералом, який також поїхав на "концерт Кобзона", став Олег Мітяєв, командир 150-ї мотострілецької дивізії. Варто зазначити, що 150-та мотострілецька Ідрицько-Берлінська ордену Кутузова дивізія презентується в рф як спадкоємиця 150-ї стрілецької дивізії, яка була сформована у 1943 році і брала участь у штурмі Рейхстагу. Це її штурмовий прапор відкривав московські паради на 9 травня, як "головний символ перемоги у Великій Вітчизняній війні". Проте, вже в перші десять днів вторгнення в Україну дивізія зазнала розгромної поразки під Маріуполем.
Що тепер понесуть попереду парадних колон у москві на 9 травня? Прапор перемоги на нацизмом, який став прапором ганебної поразки?
І чи буде той парад взагалі? Після того як "внучки" влаштували масові руйнування цілих міст та винищення цивільного населення в Україні, стало остаточно зрозуміло, що їхні справжні "дєди" - нацисти.
І так само як нацисти, вони зазнають ганебних поразок в Україні.
Тому паради 9 травня в москві тепер, мабуть, вже не актуальні….
P.s. Шостим рашистським генералом, якого ліквідували 18 березня, став генерал-лейтенант Андрій Мордвічев - командувач 8-ї гвардійської загальновійськової армії Південного військового округу рф.
Стало відомо, що вчора українській армії вдалося ліквідувати двох високопоставлених командирів: це заступник керівника Чорноморського флоту з промовистим прізвищем Палій. Ця людина відповідала за ідеологічну роботу,
- розповів радник міністра.
https://24tv.ua/za-dobu-zsu-likviduvali-dvoh-rosiyskih-polkovnikiv-denisenko_n1912542
https://24tv.ua/za-dobu-zsu-likviduvali-dvoh-rosiyskih-polkovnikiv-denisenko_n1912542
https://24tv.ua/resources/photos/news/768x933_DIR/202203/1912542_15611257.jpg?202203082208
А матерям и их женам хорошего настроения,твари.
Гранату Ф-1 он повертел устало,
Затем сорвал чеку, и никого не стало.
Нас оставалось только трое
Из восемнадцати ребят
Поправка
Всего один остался я
И вояки при этом молчат и тупо дохнут как тараканы от дихлофоса.
Империи не меняются. Они лишь меняют вывеску.
"Если ваш дом ваш, на семью вашу воры напали, вы ведь пойдёте их защищать. А тут на росиюшку, на дом царя-батюшки нашего напали - так значит, сторицею мы должны защищать!"
Потом, конечно, царя скинули и никто не плакал. А внуки поставили николашку над христом.
Это, кстати, одна из многих причин, по которой я из пгмщика превратился в пастафари.