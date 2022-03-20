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Новости Война в Украине
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Из отряда десантников-оккупантов под Киевом выжил только один, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ворог,війна,чернігівщина

Оккупанты почти полностью потеряли сводный отряд 331-го гвардейского парашютно-десантного ударного костромского полка, участвовавшего в боевых действиях на Киевском направлении.

 Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 6-00 утра 20 марта, сообщает Цензор.НЕТ.

"Стало известно, что из сводного отряда 331-го гвардейского парашютно-десантного ударного костромского полка, который участвовал в боевых действиях на Киевском направлении, остался в живых один военный, и тот находится в госпитале", - сказано в сообщении.

Растет и число "отказников" в рядах оккупантов. Так, воевать у Украины отказались 130 контрактников бригады морской пехоты. Их заменяют десантниками 7-й десантно-штурмовой дивизии. Вопрос о дальнейшей службе "отказников" решает ФСБ.

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Кроме того, на временно оккупированной территории Донецкой области россияне объявили очередную волну мобилизации для пополнения 1-го армейского корпуса.

"Предельный возраст отмобилизованных поднят до 65 лет. Подобное ожидает и временно оккупированніе территории Луганской области, учитывая, что из зоны действия 2-го армейского корпуса в населенные пункты Луганск, Сорокино и Довжанское ежедневно прибывают грузовые автомобили, заполненные телами солдат", - добавляют в Генштабе.
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Топ комментарии
+91
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20.03.2022 08:32
+56
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20.03.2022 08:34
+44
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20.03.2022 08:43
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20.03.2022 08:32 Ответить
Так може й цьому допомогти своїх наздогнати?
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20.03.2022 08:32 Ответить
категорично проти!
хай вертається до свої раші

він і правнукам своїм теперка заповість не лізти на Україну, бо залишишся в Україні.

це ходячий (ну лежачий в шпиталі наразі) засіб психологічної зброї
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20.03.2022 08:35 Ответить
не тіште себе ілюзіями. не заповість, розуму не вистачить.
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20.03.2022 08:47 Ответить
Ой, пані Тетяно, "сумлеваюсь я, однако"(с). Якби там у макітрі були мізки...
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20.03.2022 08:48 Ответить
Москалів до Раю не пускають!
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20.03.2022 08:32 Ответить
Воїни ЗСУ - це ******* втілення наших прадавніх богів !!!
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20.03.2022 08:33 Ответить
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20.03.2022 08:34 Ответить
в правді .... - Слава та Подяка ЗСУ !!!!
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20.03.2022 08:37 Ответить
- В чём сила?
- В Ньютонах.
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20.03.2022 09:09 Ответить
Рекорд! Скільки їх вже було, і скільки ще буде, розганяємося хлопці ))
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20.03.2022 08:35 Ответить
из десантнага загону выжил толька адин я,
абасрался, бросил пушку и был грязный как свинья!
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20.03.2022 08:35 Ответить
Выжил потому, что его парашют за сосну зацепился.

Его , просто, не нашли наверху.
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20.03.2022 09:46 Ответить
ДЯКУЮ УКРАЇНСЬКИМ ФАХІВЦЯМ ЯКІ ДОСКОНАЛО ВИКОНАЛИ СВОЮ РОБОТУ...
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20.03.2022 08:35 Ответить
Москалюги, ще не зрозуміли куди прийшли ? Тікайте у свої їбеня, бо інакше відправитесь до їбеньої матері.
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20.03.2022 08:36 Ответить
вопрос- а зачем он вижил....
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20.03.2022 08:37 Ответить
Задля ганьби.
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20.03.2022 08:40 Ответить
Теперь будет рассказывать внукам про свои геройские подвиги
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20.03.2022 08:56 Ответить
классику жанра, как спас знамя атряда )
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20.03.2022 09:16 Ответить
Нічого, свої грохнуть, що б не патякав. А то ще зруйнує міф про непереможну армію. А так- не було ніякого загону, ви все вретн
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20.03.2022 09:42 Ответить
Добра новина! Слава ЗСУ ! Слава Украiнi!
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20.03.2022 08:39 Ответить
Десантировались в ад.
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20.03.2022 08:39 Ответить
Оце вірно- відпустити одного аби розповів іншим, чи закінчиться "відрядження" в Україну. Так завжди чинили у війнах.
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20.03.2022 08:39 Ответить
Новоспечені лапті з лугандону, гоп до купи. Аусвайс з куркою отримали? Ідіть подихайте за *****.
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20.03.2022 08:40 Ответить
Эти животные скорей не за ***** умирают,а что бы оплатить ипотеку.Нищиброды кацапские.
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20.03.2022 08:51 Ответить
Любителів руzкого мірка з окупованих територій не жаль спасітелям, кидають перед собою в м'ясорубку.
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20.03.2022 08:43 Ответить
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20.03.2022 08:43 Ответить
Крах "побєдобєсія"

Однією з потужних "скрєп" путінської росії був міф про "велику вітчизняну" та унікальний "російський народ-побєдітель". Кульмінацією "побєдобесных" конвульсій в останні роки були військові паради в москві, під час яких елітні підрозділи армії рф браво марширували Красною площею, демонструючи "доблесть" та "вірність" традиціям "дєдов".

Три тижні, які минули від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну довели всьому світу, що вміти добре марширувати у парадній формі аж ніяк не означає вміти воювати. "Елітні" російські дивізії стають "елітними" добривами для українського чорнозему. Гинуть і високопоставлені російські генерали, які, не маючи змоги продемонструвати хоч якусь перемогу, особисто беруться керувати бойовими діями безпосередньо на передку. Для того, щоб хоча б доповісти бункерному "фюреру", що, принаймні, зробили все що могли.

За три тижні широкомасштабної російської агресії українські воїни знищили більше десятка вищих командирів армії агресора, у тому числі не менше шести генералів (якщо рахувати з росгвардією):
генерал-майор Магомед Тушаєв - командир 141 моторизованого полку національної гвардії рф;
генерал-майор Віталій Герасимов - перший заступник командувача 41-ї армії Центрального військового округу росії;
генерал-майор Андрій Колесніков командувач 29-ю армією Східного військового округу;
генерал-майор Андрій Суховецький - заступник командуючого 41-ї армії Центрального військового округу.

П'ятим генералом, який також поїхав на "концерт Кобзона", став Олег Мітяєв, командир 150-ї мотострілецької дивізії. Варто зазначити, що 150-та мотострілецька Ідрицько-Берлінська ордену Кутузова дивізія презентується в рф як спадкоємиця 150-ї стрілецької дивізії, яка була сформована у 1943 році і брала участь у штурмі Рейхстагу. Це її штурмовий прапор відкривав московські паради на 9 травня, як "головний символ перемоги у Великій Вітчизняній війні". Проте, вже в перші десять днів вторгнення в Україну дивізія зазнала розгромної поразки під Маріуполем.
Що тепер понесуть попереду парадних колон у москві на 9 травня? Прапор перемоги на нацизмом, який став прапором ганебної поразки?
І чи буде той парад взагалі? Після того як "внучки" влаштували масові руйнування цілих міст та винищення цивільного населення в Україні, стало остаточно зрозуміло, що їхні справжні "дєди" - нацисти.
І так само як нацисти, вони зазнають ганебних поразок в Україні.
Тому паради 9 травня в москві тепер, мабуть, вже не актуальні….

P.s. Шостим рашистським генералом, якого ліквідували 18 березня, став генерал-лейтенант Андрій Мордвічев - командувач 8-ї гвардійської загальновійськової армії Південного військового округу рф.
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20.03.2022 08:44 Ответить
Скоро для парада в Москве людей не останется
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20.03.2022 10:09 Ответить
Нехай якнайшвидше забирають своїх недобитків з України і проводять в своїй москві "паради" хоч щоденно.
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20.03.2022 12:19 Ответить
Іконостас!
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20.03.2022 09:35 Ответить
хватит пленных, они авиационные 1000кг бомбы бросают на больницы дома без малейшего сожаления.
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20.03.2022 08:43 Ответить
ну так деды воевали.... От нехай і гинуть
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20.03.2022 08:46 Ответить
331, це часом не ті, що під Іловайськом розстрілювали? атвєточка прийшла....
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20.03.2022 08:48 Ответить
Ті паскуди
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20.03.2022 09:17 Ответить
ще одно путлера - фашиста знищили і не простого .......- але що кацапо проганда там зомбі оркам втирае - це не укладаеться в розум ...- а там хавають

Стало відомо, що вчора українській армії вдалося ліквідувати двох високопоставлених командирів: це заступник керівника Чорноморського флоту з промовистим прізвищем Палій. Ця людина відповідала за ідеологічну роботу,
- розповів радник міністра.

https://24tv.ua/za-dobu-zsu-likviduvali-dvoh-rosiyskih-polkovnikiv-denisenko_n1912542
https://24tv.ua/za-dobu-zsu-likviduvali-dvoh-rosiyskih-polkovnikiv-denisenko_n1912542

https://24tv.ua/resources/photos/news/768x933_DIR/202203/1912542_15611257.jpg?202203082208
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20.03.2022 08:53 Ответить
Земля этим пид.рам стекловатой.
А матерям и их женам хорошего настроения,твари.
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20.03.2022 08:55 Ответить
русский окупант-десантник! Твои солдаты гибнут. Им нужна помощь. Прыгай без парашута и быстрее долетиш!
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20.03.2022 08:56 Ответить
Жаль... Что один выжил, так бы кацапская десантура собрала флеш-рояль😆
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20.03.2022 08:56 Ответить
Какая-то незавершённая неопределённость... Надо бы как-то так:
Гранату Ф-1 он повертел устало,
Затем сорвал чеку, и никого не стало.
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20.03.2022 09:01 Ответить
Ну вот и остался в вашем полку один недобиток.
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20.03.2022 09:08 Ответить
бабушка накормила окупантов пирожками (с яд@м), 8 орков улетели домой в цинковых гробах. https://www.youtube.com/shorts/jisF1xsJkIw
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20.03.2022 09:08 Ответить
Народный общепит в действии
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20.03.2022 09:14 Ответить
пацюків тільки отрутою і треба .
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20.03.2022 09:34 Ответить
Руки треба перед їжею мити, орду ніхто гінієни не навчив)
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20.03.2022 09:43 Ответить
Как в той песне:
Нас оставалось только трое
Из восемнадцати ребят
Поправка
Всего один остался я
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20.03.2022 09:12 Ответить
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20.03.2022 09:15 Ответить
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20.03.2022 09:37 Ответить
Нащо його було брати. Це ті що у 14 під Йоловайском наших хлопців розстрілювали.
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20.03.2022 09:16 Ответить
люби мои воины свободи...не треба вбивати оркив залишайте без рук без ниг и хай император годуе довго
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20.03.2022 09:16 Ответить
пусть в переходах сидят, воспитательную работу на московии проводят....
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20.03.2022 09:24 Ответить
у них форма майже як у німецьких фашистів, копіюють все підряд, чи путлер такий прибічник всього гітлерівського, а може його "дед" за них воевал.
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20.03.2022 09:33 Ответить
Нас осталось только два, тьфу один, нас с тобою на *****!
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20.03.2022 09:34 Ответить
Знищувати клятих московитів без жалю, не давати закріплюватися, окопи, які вони для себе копають, ранячи нашу землю, мають стати їх могилою !!! А ні хвилини покою не повинні мати кляті фашисти, вжахатися від кожного звуку повинні !!!
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20.03.2022 09:52 Ответить
воювати в України відмовилися 130 контрактників бригади морської піхоти - интересно, это "потому что там (в Украине) стреляют" или потому что контрактники поняли, что путин - *****?
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20.03.2022 10:05 Ответить
********* конец! Хороший русский 🐷 оккупант = мёртвый русский 🐷 оккупант!
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20.03.2022 10:07 Ответить
краще б не вижило б ні одного... не брати в полон фашистську, кацапську сволоту.
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20.03.2022 10:12 Ответить
Я поражаюсь как ***** удалось построить систему как в совке - отказываешься воевать - растрел, тюрьма. Раньше хоть за коммунистические идеалы умирали, а теперь за что умирают?
И вояки при этом молчат и тупо дохнут как тараканы от дихлофоса.
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20.03.2022 10:14 Ответить
Ну, а за что умирали в Первую Мировую? За что умирали в русско-турецкую? Сейчас слова "спасём братушек-славян" сейчас значат для орка даже больше, чем для его пра-пра-...-прадеда, который и слово-то "славянин" только перед отправкой на фронт услышал.

Империи не меняются. Они лишь меняют вывеску.
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20.03.2022 10:42 Ответить
Я даже больше скажу, сейчас правда точную цитату не найду. Когда был пгмнутым, всякие книжки по истории религии читал, нашёл проповедь на начало очередной какой-то рашкинской войны. Нагуглить не могу, поэтому по памяти:

"Если ваш дом ваш, на семью вашу воры напали, вы ведь пойдёте их защищать. А тут на росиюшку, на дом царя-батюшки нашего напали - так значит, сторицею мы должны защищать!"

Потом, конечно, царя скинули и никто не плакал. А внуки поставили николашку над христом.

Это, кстати, одна из многих причин, по которой я из пгмщика превратился в пастафари.
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20.03.2022 13:51 Ответить
Ці «вояки» йдуть гроші заробляти та грабувати. ***** їх недарма тримав у злиднях, саме для того, щоб війна для них стала єдиним способом заробітку. Ненависть до українців у орків виховувалась з дитинства, а тут і час з нами розібратися настав. Для одічалих війна - це не боротьба за ідею, - це можливість вижити та розбагатіти.
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20.03.2022 10:58 Ответить
"Граничний вік відмобілізованих піднято до 65 років."
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20.03.2022 10:35 Ответить
з якої дупи виліз цей кловун?
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20.03.2022 14:01 Ответить
С ещё более старой...
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21.03.2022 11:27 Ответить
 
 