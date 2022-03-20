Із загону десантників-окупантів під Києвом вижив лише один, - Генштаб
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Окупанти майже повністю втратили зведений загін 331-го гвардійського парашутно-десантного ударного костромського полку, який брав участь у бойових діях на Київському напрямку.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 6 ранку 20 березня, інформує Цензор.НЕТ.
"Стало відомо, що зі зведеного загону 331-го гвардійського парашутно-десантного ударного костромського полку, який брав участь у бойових діях на Київському напрямку, залишився в живих один військовий, і той перебуває у шпиталі", - сказано в повідомленні.
Зростає й число відказників в рядах окупантів - так, воювати в України відмовилися 130 контрактників бригади морської піхоти. Їх замінюють десантниками 7-ї десантно-штурмової дивізії. Питання щодо подальшої служби відказників вирішує ФСБ.
Крім того, на тимчасово окупованій території Донеччини росіяни оголосили чергову хвилю мобілізації для поповнення 1–го армійського корпусу.
"Граничний вік відмобілізованих піднято до 65 років. Подібне очікує і на тимчасово окупованій території Луганської області з огляду на те, що з зони дії 2–го армійського корпусу до населених пунктів Луганськ, Сорокіне та Довжанське щодня прибувають вантажні автомобілі заповнені тілами солдат", – додають у Генштабі.
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хай вертається до свої раші
він і правнукам своїм теперка заповість не лізти на Україну, бо залишишся в Україні.
це ходячий (ну лежачий в шпиталі наразі) засіб психологічної зброї
- В Ньютонах.
абасрался, бросил пушку и был грязный как свинья!
Его , просто, не нашли наверху.
Однією з потужних "скрєп" путінської росії був міф про "велику вітчизняну" та унікальний "російський народ-побєдітель". Кульмінацією "побєдобесных" конвульсій в останні роки були військові паради в москві, під час яких елітні підрозділи армії рф браво марширували Красною площею, демонструючи "доблесть" та "вірність" традиціям "дєдов".
Три тижні, які минули від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну довели всьому світу, що вміти добре марширувати у парадній формі аж ніяк не означає вміти воювати. "Елітні" російські дивізії стають "елітними" добривами для українського чорнозему. Гинуть і високопоставлені російські генерали, які, не маючи змоги продемонструвати хоч якусь перемогу, особисто беруться керувати бойовими діями безпосередньо на передку. Для того, щоб хоча б доповісти бункерному "фюреру", що, принаймні, зробили все що могли.
За три тижні широкомасштабної російської агресії українські воїни знищили більше десятка вищих командирів армії агресора, у тому числі не менше шести генералів (якщо рахувати з росгвардією):
генерал-майор Магомед Тушаєв - командир 141 моторизованого полку національної гвардії рф;
генерал-майор Віталій Герасимов - перший заступник командувача 41-ї армії Центрального військового округу росії;
генерал-майор Андрій Колесніков командувач 29-ю армією Східного військового округу;
генерал-майор Андрій Суховецький - заступник командуючого 41-ї армії Центрального військового округу.
П'ятим генералом, який також поїхав на "концерт Кобзона", став Олег Мітяєв, командир 150-ї мотострілецької дивізії. Варто зазначити, що 150-та мотострілецька Ідрицько-Берлінська ордену Кутузова дивізія презентується в рф як спадкоємиця 150-ї стрілецької дивізії, яка була сформована у 1943 році і брала участь у штурмі Рейхстагу. Це її штурмовий прапор відкривав московські паради на 9 травня, як "головний символ перемоги у Великій Вітчизняній війні". Проте, вже в перші десять днів вторгнення в Україну дивізія зазнала розгромної поразки під Маріуполем.
Що тепер понесуть попереду парадних колон у москві на 9 травня? Прапор перемоги на нацизмом, який став прапором ганебної поразки?
І чи буде той парад взагалі? Після того як "внучки" влаштували масові руйнування цілих міст та винищення цивільного населення в Україні, стало остаточно зрозуміло, що їхні справжні "дєди" - нацисти.
І так само як нацисти, вони зазнають ганебних поразок в Україні.
Тому паради 9 травня в москві тепер, мабуть, вже не актуальні….
P.s. Шостим рашистським генералом, якого ліквідували 18 березня, став генерал-лейтенант Андрій Мордвічев - командувач 8-ї гвардійської загальновійськової армії Південного військового округу рф.
Стало відомо, що вчора українській армії вдалося ліквідувати двох високопоставлених командирів: це заступник керівника Чорноморського флоту з промовистим прізвищем Палій. Ця людина відповідала за ідеологічну роботу,
- розповів радник міністра.
https://24tv.ua/za-dobu-zsu-likviduvali-dvoh-rosiyskih-polkovnikiv-denisenko_n1912542
https://24tv.ua/za-dobu-zsu-likviduvali-dvoh-rosiyskih-polkovnikiv-denisenko_n1912542
https://24tv.ua/resources/photos/news/768x933_DIR/202203/1912542_15611257.jpg?202203082208
А матерям и их женам хорошего настроения,твари.
Гранату Ф-1 он повертел устало,
Затем сорвал чеку, и никого не стало.
Нас оставалось только трое
Из восемнадцати ребят
Поправка
Всего один остался я
И вояки при этом молчат и тупо дохнут как тараканы от дихлофоса.
Империи не меняются. Они лишь меняют вывеску.
"Если ваш дом ваш, на семью вашу воры напали, вы ведь пойдёте их защищать. А тут на росиюшку, на дом царя-батюшки нашего напали - так значит, сторицею мы должны защищать!"
Потом, конечно, царя скинули и никто не плакал. А внуки поставили николашку над христом.
Это, кстати, одна из многих причин, по которой я из пгмщика превратился в пастафари.