Із загону десантників-окупантів під Києвом вижив лише один, - Генштаб

Окупанти майже повністю втратили зведений загін 331-го гвардійського парашутно-десантного ударного костромського полку, який брав участь у бойових діях на Київському напрямку.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 6 ранку 20 березня, інформує Цензор.НЕТ.

"Стало відомо, що зі зведеного загону 331-го гвардійського парашутно-десантного ударного костромського полку, який брав участь у бойових діях на Київському напрямку, залишився в живих один військовий, і той перебуває у шпиталі", - сказано в повідомленні.

Зростає й число відказників в рядах окупантів - так, воювати в України відмовилися 130 контрактників бригади морської піхоти. Їх замінюють десантниками 7-ї десантно-штурмової дивізії. Питання щодо подальшої служби відказників вирішує ФСБ.

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Крім того, на тимчасово окупованій території Донеччини росіяни оголосили чергову хвилю мобілізації для поповнення 1–го армійського корпусу.

"Граничний вік відмобілізованих піднято до 65 років. Подібне очікує і на тимчасово окупованій території Луганської області з огляду на те, що з зони дії 2–го армійського корпусу до населених пунктів Луганськ, Сорокіне та Довжанське щодня прибувають вантажні автомобілі заповнені тілами солдат", – додають у Генштабі.