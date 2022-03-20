"Кадирівці" повернулися до Чечні після втрат і "PR-війни", - ЗМІ

За час перебування в Україні чеченські військові російської армії втратили сотні бійців і 13 березня повернулися у Грозний.

Про це пише з посиланням на контррозвідку СБУ "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

Проросійські телеграм-канали 13 березня опублікували відео з військової наради в підвальному приміщенні за участі лідера Чечні Рамзана Кадирова — нібито на території України, за кілька кілометрів від Києва.

Утім, контррозвідка СБУ каже, що Кадиров не перебував в Україні, а 13 березня — саме той день, коли угруповання "кадирівців" вивели з Київської області у Білорусь і далі в Чечню.

"26 лютого на українську землю в районі гостомельського аеропорту при спробі десантної операції спробували зайти 450 "кадирівців". Не вийшло. Частина все ж змогла висадитися з одного з літаків і була обстріляна прямо на злітній смузі. Загальні втрати бійців Кадирова за період з 26 по 28 лютого становлять декілька сотень бійців", — розповів "Радіо Свобода" співрозмовник в контррозвідці СБУ.

Дивіться: Військові злочини та місця перебування кадировських окупантів в Україні. ФОТОрепортаж

А 4 березня з Білорусі через Чорнобильську зону прибув загін військ нацгвардії Чечні — близько 1200 людей. "Кадирівці" облаштували табір у лісі під Бородянкою, а однієї ночі там було підірвано боєкомплект, частина бійців загинули, стверджують в СБУ.

"З того часу вони почали діяти обережніше і розбилися на декілька груп. Та участі безпосередньо у боях не брали, а займалися лише тим, що "кошмарили" місцеве населення в районі Бородянки, Бабинців, Катюжанки і аж до Лютіжа. Паралельно знімаючи різноманітні відео для соцмереж", — кажуть в контррозвідці СБУ.

Зрештою, за їхніми даними, 13 березня "кадирівців" вивели з території Київської області через Білорусь і далі повітряним транспортом до Чечні. Водночас Рамзан Кадиров днями заявив, що відправляє в Україну ще тисячу своїх бійців, писали прокремлівські видання.

Також читайте: Деталі ліквідації Кадирівців, які збиралися вбити Зеленського. АУДІО

Нагадаємо, повідомлення про участь чеченських військовослужбовців у війни росії проти України почали надходити з перших днів вторгнення. 26 лютого у мережі з'явилося відео, на якому ймовірні "кадирівці" вивішують російський прапор на військовій частині в Гостомелі.

На записі один із бійців, звертаючись до Кадирова, заявляє, що його загін відбив три атаки української армії та захопив об'єкт. ЗСУ прокоментували, що "кадирівці" насправді ввійшли на територію вже порожньої частини — боїв за неї не було.

27 лютого стало відомо, що в ході війни загинув командир 141-го моторизованого полку росгвардії Чечні генерал Магомед Тушаєв. Того ж дня у мережу потрапило відео величезної колони "кадирівців" — нібито на північ від Києва. Згодом у мережі опублікували ролик, ймовірно, з селища Буча. На записі місцевий житель демонструє знищену колону військової техніки та каже: "Це кадирівці".

Засновник розслідувальної групи Conflict Intelligence Team Руслан Левієв називає чеченців "PR-військами": "Їхньої участі в боях ми в результаті жодного разу не побачили ... вони можуть робити багато відео, багато фотографій, зроблених гарно, як вони ходять з автоматами, "зачищають" будинки".