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"Кадирівці" повернулися до Чечні після втрат і "PR-війни", - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

чечня,кадирівці

За час перебування в Україні чеченські військові російської армії втратили сотні бійців і 13 березня повернулися у Грозний.

Про це пише з посиланням на контррозвідку СБУ "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

Проросійські телеграм-канали 13 березня опублікували відео з військової наради в підвальному приміщенні за участі лідера Чечні Рамзана Кадирова — нібито на території України, за кілька кілометрів від Києва.

Утім, контррозвідка СБУ каже, що Кадиров не перебував в Україні, а 13 березня — саме той день, коли угруповання "кадирівців" вивели з Київської області у Білорусь і далі в Чечню.

"26 лютого на українську землю в районі гостомельського аеропорту при спробі десантної операції спробували зайти 450 "кадирівців". Не вийшло. Частина все ж змогла висадитися з одного з літаків і була обстріляна прямо на злітній смузі. Загальні втрати бійців Кадирова за період з 26 по 28 лютого становлять декілька сотень бійців", — розповів "Радіо Свобода" співрозмовник в контррозвідці СБУ.

Дивіться: Військові злочини та місця перебування кадировських окупантів в Україні. ФОТОрепортаж

А 4 березня з Білорусі через Чорнобильську зону прибув загін військ нацгвардії Чечні — близько 1200 людей. "Кадирівці" облаштували табір у лісі під Бородянкою, а однієї ночі там було підірвано боєкомплект, частина бійців загинули, стверджують в СБУ.

"З того часу вони почали діяти обережніше і розбилися на декілька груп. Та участі безпосередньо у боях не брали, а займалися лише тим, що "кошмарили" місцеве населення в районі Бородянки, Бабинців, Катюжанки і аж до Лютіжа. Паралельно знімаючи різноманітні відео для соцмереж", — кажуть в контррозвідці СБУ.

Зрештою, за їхніми даними, 13 березня "кадирівців" вивели з території Київської області через Білорусь і далі повітряним транспортом до Чечні. Водночас Рамзан Кадиров днями заявив, що відправляє в Україну ще тисячу своїх бійців, писали прокремлівські видання.

Також читайте: Деталі ліквідації Кадирівців, які збиралися вбити Зеленського. АУДІО

Нагадаємо, повідомлення про участь чеченських військовослужбовців у війни росії проти України почали надходити з перших днів вторгнення. 26 лютого у мережі з'явилося відео, на якому ймовірні "кадирівці" вивішують російський прапор на військовій частині в Гостомелі.

На записі один із бійців, звертаючись до Кадирова, заявляє, що його загін відбив три атаки української армії та захопив об'єкт. ЗСУ прокоментували, що "кадирівці" насправді ввійшли на територію вже порожньої частини — боїв за неї не було.

27 лютого стало відомо, що в ході війни загинув командир 141-го моторизованого полку росгвардії Чечні генерал Магомед Тушаєв. Того ж дня у мережу потрапило відео величезної колони "кадирівців" — нібито на північ від Києва. Згодом у мережі опублікували ролик, ймовірно, з селища Буча. На записі місцевий житель демонструє знищену колону військової техніки та каже: "Це кадирівці".

Засновник розслідувальної групи Conflict Intelligence Team Руслан Левієв називає чеченців "PR-військами": "Їхньої участі в боях ми в результаті жодного разу не побачили ... вони можуть робити багато відео, багато фотографій, зроблених гарно, як вони ходять з автоматами, "зачищають" будинки".

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+63
Сдулись овце@бы
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20.03.2022 07:08
+48
Нічого , кадирівці ,які получили пізди в Україні
трохи відпочинуть, наберуть бойового духу і почнуть займатися звичною справою-будуть кошмарити кацапів. Весь свій войовничий запал вони вимістять на кацапських овцах.
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20.03.2022 07:13
+38
Овец не нашли, а до коровы даже на табуретке не достали
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20.03.2022 07:21
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Сдулись овце@бы
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20.03.2022 07:08 Відповісти
Кадиркін розуміє, що в рашці скоро буде кіпіш. А також розуміє, що його головорізи, це єдиний шанс залишитись при владі коли все почне сипатись. Такщо йому максимально не вигідно слати їх у мясорубку.
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20.03.2022 07:20 Відповісти
Без денег его бараны сами разбегутся. Кадыровский аллах превратил их деньги в бумагу. Теперь им не за что воевать. Будут наверное пробовать строить чечен эмират и отрекутся от бункерного аллаха ПЕРВЫМИ.
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20.03.2022 13:10 Відповісти
Аллаху поклоняются 1.5 миллиарда человек по всему миру, что же вы никак не можете угомонится и начинаете оскорблять религию? Может вы все таки сможете отделять религию от неких смутных персонажей? Если у вас было бы немного ума вы бы знали что их называют "муртады" то есть люди вышедшие из религии.
Сегодня в Украине воюют 3 "Кавказких Батальона" и это люди которые поклоняются Аллаху и не на видят Кадырова и кадыровцев. Не смотря на то что после войны 2014 украинские власти выдали на явную смерть, по запросу русских кафиров несколько бойцов, которые приезжали что бы противостоять русским,а сейчас никто даже не знает живы они или нет.
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20.03.2022 13:59 Відповісти
Я про аллаха Кадырова. А не про того Аллаха, которому 1.5 миллиарда поклоняются. Усёк?
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20.03.2022 14:42 Відповісти
Овец не нашли, а до коровы даже на табуретке не достали
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20.03.2022 07:21 Відповісти
Сами в роли овец оказались.
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20.03.2022 09:27 Відповісти
Корова ******** может нехилых отсыпать.))
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20.03.2022 18:13 Відповісти
Борадатые Тик токерши, они такие)))
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20.03.2022 07:21 Відповісти
Точно знаю, що частина кадирівців дислокувалася у Гаврилівці.
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20.03.2022 07:10 Відповісти
Курей гвалтували? на птицефабриці?
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20.03.2022 09:10 Відповісти
Там бурятів вистачало для цього.
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20.03.2022 09:13 Відповісти
Нічого , кадирівці ,які получили пізди в Україні
трохи відпочинуть, наберуть бойового духу і почнуть займатися звичною справою-будуть кошмарити кацапів. Весь свій войовничий запал вони вимістять на кацапських овцах.
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20.03.2022 07:13 Відповісти
Вони ще відосікі знімають, як по білораші шукають бендер))) Повернулись додому бо інстаграм закрили- війна втратила сенс))) ЗСУ їх добряче отколошматили, довго будуть рани зализувать.
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20.03.2022 07:21 Відповісти
Наснаги їм. Бажаємо перемоги обидвим сторонам - жабі і гадюкі
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20.03.2022 08:23 Відповісти
СМЕРДЮЧІ СЕРЛИВІ ШАКАЛИ ПОВЕРНУЛИСЬ ОБІСРАНИМИ ДО ГОЛОВНОГО ОБІСРАНОГО СМЕРДЮЧОГО ДУЖЕ СЕРЛИВОГО ШАКАЛА-РАМЗАНКИ ДИРОВА.ШАКАЛИ ЦАРЮЮТЬ ДОКИ НЕ ПРОКИНУТЬСЯ ЛЕВИ-УКРАЇНСЬКІ ЛЕВИ ПРОКИНУЛИСЬ...
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20.03.2022 07:14 Відповісти
Можно теперь опять чморить мацкву.
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20.03.2022 07:14 Відповісти
по-восточному мудрый рамзан ахматович дальновидно предугадывает, что всё его боеспособное поголовье ему скоро очень понадобится возле себя. а прайс от ***** один и тот же.
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20.03.2022 07:15 Відповісти
Твій "мудрий" звичайнісінський ************,який навіть не зрозумів що його"елітно обісрану" гвардію відп%здила звичайнісінська тероборона,якій нас%ати і на Кадирку віце%ба і на його баранів. Мені цікаво,і що зараз у кацапів знову всі, від губернаторів до депутатів Госдури, будуть вибачатися перед Кадирком???
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20.03.2022 09:01 Відповісти
А хтось чекав іншого від цих дітей свині й віслюка?
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20.03.2022 07:16 Відповісти
Отведали украинского х..ра - теперь можно и путинского еще нюхнуть. Такая участь каДЫРКИНских овце и козлое@ов.
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20.03.2022 07:16 Відповісти
Дон гвардія в обісцяних штанцях поїхала до свого ********** займатись звичною справою, донвбати один одного в сраку на облизувати соплі шавки дон
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20.03.2022 07:17 Відповісти
тушка тушаева должна забрать с собой на концерт кабздёла какдыркина... а как известно, какдыркин не зря имеет такую фамилию... правда, можно поменять на бездыркин... но с добавкой - отлюблен горным ишаком...
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20.03.2022 07:18 Відповісти
Вчера спрашивал, куда исчез блогер Кадыров, оказывается он абиделся, что блоканули его инсту и фб, и поэтому отменил "операцию", а был ли он в Украине, останется легендой для нанайских мальчиков.
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20.03.2022 07:21 Відповісти
Поехали домой дальше пугать кацапов и садить их на бутылку.
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20.03.2022 07:27 Відповісти
Кадыров давно сдёрнул из Грозного и возможно из РФ.Все его видео "из украины" оказались монтажём.он такой же трус как и путин..Вообще выжившие кадыровцы должны "спрсить" со своего князька за брошенные тела убитых чеченцев.
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20.03.2022 07:27 Відповісти
Побрить бы этому Чучелу бороду..
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20.03.2022 07:28 Відповісти
Стоило только сало на Джавелине нашим хлопцам порезать, так сразу и дрыснули кавказские солдаты бункерфюрера.
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20.03.2022 07:30 Відповісти
Кадыров и правда был в Украине. Фото с беспилотника.
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20.03.2022 07:34 Відповісти
Де?
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20.03.2022 12:37 Відповісти
вдов кадирівців
тепер крити будуть кітайози-друзі
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20.03.2022 07:35 Відповісти
Все правильно. Їм ще з руськими воювати...
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20.03.2022 07:45 Відповісти
Мабуть їм повідомили, що Бандера мертвий - отже їх місія виконана Нє, ну а шо?.
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20.03.2022 07:46 Відповісти
Та ні. Вони дізналися, що Степан Андрійович чудовий майстер маскування., і з таємною місією прибув до Грозного.
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20.03.2022 08:44 Відповісти
Здесь вам не тут,так что пугайте лучше и дальше своих лапотных спонсоров.
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20.03.2022 07:56 Відповісти
Що воно таке кадирівець, це таке випещене тільце, ткни і дирка.
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20.03.2022 08:24 Відповісти
Ожидаемо. Набутыливание кацапов намного безопаснее и приятнее. И оплачивается из бюджета.
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20.03.2022 08:37 Відповісти
дон так що дондондон, оддодонилися
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20.03.2022 08:37 Відповісти
під@р@си
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20.03.2022 08:38 Відповісти
кадирівці повернулись
бо тут овець немає..
А без вівці кадировець жити не в змозі
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20.03.2022 08:40 Відповісти
Овец нет, идите домой к русскому кораблю.
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20.03.2022 09:09 Відповісти
кадыровцы - позор Чеченского народа!
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20.03.2022 09:30 Відповісти
инстасамки
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20.03.2022 09:53 Відповісти
Кадыровцы нужнее на улицах городов россии - русня сама себя на зарежет
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20.03.2022 10:03 Відповісти
Що до т.з.кадирівців треба використовувати не слова бійці чи люди,а наприклад овцетрахи,ослойоби,шакали,кацапські собаки,донгандони
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20.03.2022 10:10 Відповісти
Ахмат сосила!
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20.03.2022 10:11 Відповісти
Кадирову саме час покаятись перед народом Чечнi за зраду i зробити самостiйну республiку Iчкерiя - путiн навiть не пискне. Правда, для цього треба мати стальнi яйця.
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20.03.2022 10:15 Відповісти
за кожного вбитого, чеченці мусять помститися. Помста Українцям - дурня. Їм треба вбити того, хто туди їх направив...
Є можливість пересвіччитись - кадирівці можуть називатись Чеченцями...
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20.03.2022 10:43 Відповісти
Так їх зразу фсб здало, постійно попадали під обстріли, тому й драпанули додому. Зрозуміли що їх просто винищать.
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20.03.2022 11:05 Відповісти
Вярнуліся да Чачні? А хіба яны не ў Кіеў збіраліся? У іх што, глобус зламаўся? 0_0
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20.03.2022 11:32 Відповісти
Оце так! Такі воіни, бородаті, грізні...(.боюся щось написати, бо знову заблокують)...
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20.03.2022 11:50 Відповісти
Усі справжні сини Ічкерії полягли у війні з кацапами, або втекли за кордон. Залишилися лише тупорилі совкові овцейоби на чолі з академіком-ідіотом
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20.03.2022 12:22 Відповісти
Как мало тут людей которые знают историю Чечни и чеченцев.
Большинство пишут какие то тупые комменты которые не имеют ни чего общего ни с настоящими чеченцами,ни самой Чечней
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20.03.2022 14:09 Відповісти
Кадирівці теж настаящіє чєчєнци, і якщо брати цей народ цілком - то вони вороги для нас, як не крути
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20.03.2022 18:23 Відповісти
Ротация, видно путлер относится к ним особо, расстреливать митинги в россии очень нужно свое время, жто лучше всез справятся..
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20.03.2022 15:37 Відповісти
Лохи чорножопі.
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20.03.2022 18:23 Відповісти
 
 