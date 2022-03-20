"Кадирівці" повернулися до Чечні після втрат і "PR-війни", - ЗМІ
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За час перебування в Україні чеченські військові російської армії втратили сотні бійців і 13 березня повернулися у Грозний.
Про це пише з посиланням на контррозвідку СБУ "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.
Проросійські телеграм-канали 13 березня опублікували відео з військової наради в підвальному приміщенні за участі лідера Чечні Рамзана Кадирова — нібито на території України, за кілька кілометрів від Києва.
Утім, контррозвідка СБУ каже, що Кадиров не перебував в Україні, а 13 березня — саме той день, коли угруповання "кадирівців" вивели з Київської області у Білорусь і далі в Чечню.
"26 лютого на українську землю в районі гостомельського аеропорту при спробі десантної операції спробували зайти 450 "кадирівців". Не вийшло. Частина все ж змогла висадитися з одного з літаків і була обстріляна прямо на злітній смузі. Загальні втрати бійців Кадирова за період з 26 по 28 лютого становлять декілька сотень бійців", — розповів "Радіо Свобода" співрозмовник в контррозвідці СБУ.
А 4 березня з Білорусі через Чорнобильську зону прибув загін військ нацгвардії Чечні — близько 1200 людей. "Кадирівці" облаштували табір у лісі під Бородянкою, а однієї ночі там було підірвано боєкомплект, частина бійців загинули, стверджують в СБУ.
"З того часу вони почали діяти обережніше і розбилися на декілька груп. Та участі безпосередньо у боях не брали, а займалися лише тим, що "кошмарили" місцеве населення в районі Бородянки, Бабинців, Катюжанки і аж до Лютіжа. Паралельно знімаючи різноманітні відео для соцмереж", — кажуть в контррозвідці СБУ.
Зрештою, за їхніми даними, 13 березня "кадирівців" вивели з території Київської області через Білорусь і далі повітряним транспортом до Чечні. Водночас Рамзан Кадиров днями заявив, що відправляє в Україну ще тисячу своїх бійців, писали прокремлівські видання.
Нагадаємо, повідомлення про участь чеченських військовослужбовців у війни росії проти України почали надходити з перших днів вторгнення. 26 лютого у мережі з'явилося відео, на якому ймовірні "кадирівці" вивішують російський прапор на військовій частині в Гостомелі.
На записі один із бійців, звертаючись до Кадирова, заявляє, що його загін відбив три атаки української армії та захопив об'єкт. ЗСУ прокоментували, що "кадирівці" насправді ввійшли на територію вже порожньої частини — боїв за неї не було.
27 лютого стало відомо, що в ході війни загинув командир 141-го моторизованого полку росгвардії Чечні генерал Магомед Тушаєв. Того ж дня у мережу потрапило відео величезної колони "кадирівців" — нібито на північ від Києва. Згодом у мережі опублікували ролик, ймовірно, з селища Буча. На записі місцевий житель демонструє знищену колону військової техніки та каже: "Це кадирівці".
Засновник розслідувальної групи Conflict Intelligence Team Руслан Левієв називає чеченців "PR-військами": "Їхньої участі в боях ми в результаті жодного разу не побачили ... вони можуть робити багато відео, багато фотографій, зроблених гарно, як вони ходять з автоматами, "зачищають" будинки".
Будь ласка, зачекайте...
Сегодня в Украине воюют 3 "Кавказких Батальона" и это люди которые поклоняются Аллаху и не на видят Кадырова и кадыровцев. Не смотря на то что после войны 2014 украинские власти выдали на явную смерть, по запросу русских кафиров несколько бойцов, которые приезжали что бы противостоять русским,а сейчас никто даже не знает живы они или нет.
трохи відпочинуть, наберуть бойового духу і почнуть займатися звичною справою-будуть кошмарити кацапів. Весь свій войовничий запал вони вимістять на кацапських овцах.
тепер крити будуть кітайози-друзі
бо тут овець немає..
А без вівці кадировець жити не в змозі
Є можливість пересвіччитись - кадирівці можуть називатись Чеченцями...
Большинство пишут какие то тупые комменты которые не имеют ни чего общего ни с настоящими чеченцами,ни самой Чечней