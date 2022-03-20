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"Кадыровцы" вернулись в Чечню после потерь и "PR-войны", - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

чечня,кадирівці

За время пребывания в Украине чеченские военные русской армии потеряли сотни бойцов и 13 марта вернулись в Грозный.

Об этом пишет со ссылкой на контрразведку СБУ "Радио Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.

Пророссийские телеграм-каналы 13 марта опубликовали видео с военного совещания в подвальном помещении с участием лидера Чечни Рамзана Кадырова — якобы на территории Украины, в нескольких километрах от Киева.

Впрочем, контрразведка СБУ говорит, что Кадыров не находился в Украине, а 13 марта — именно тот день, когда группировка "кадыровцев" была выведена из Киевской области в Беларусь и дальше в Чечню.

"26 февраля на украинскую землю в районе гостомельского аэропорта при попытке десантной операции попытались зайти 450 "кадыровцев". Не получилось. Часть все же смогла высадиться из одного из самолетов и была обстреляна прямо на взлетной полосе. Общие потери бойцов Кадырова за период с 26 по 28 февраля составили несколько сотен бойцов", - рассказал "Радио Свобода" собеседник в контрразведке СБУ.

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А 4 марта из Беларуси через Чернобыльскую зону прибыл отряд войск нацгвардии Чечни – около 1200 человек. "Кадыровцы" обустроили лагерь в лесу под Бородянкой, одной ночью там был взорван боекомплект, часть бойцов погибли, утверждают в СБУ.

"С тех пор они начали действовать осторожнее и разбились на несколько групп. Но непосредственно в боях не участвовали, а занимались лишь тем, что "кошмарили" местное население в районе Бородянки, Бабинцев, Катюжанки и вплоть до Лютижа. Параллельно снимая разнообразные видео для соцсетей", — говорят в контрразведке СБУ.

Наконец, по их данным, 13 марта "кадыровцев" вывели с территории Киевской области через Беларусь и далее воздушным транспортом в Чечню. В то же время Рамзан Кадыров на днях заявил, что отправляет в Украину еще тысячу своих бойцов, писали прокремлевские издания.

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Напомним, сообщения об участии чеченских военнослужащих в войне России против Украины начали поступать с первых дней вторжения. 26 февраля в сети появилось видео, на котором вероятные "кадыровцы" вывешивают российский флаг на воинской части в Гостомеле.

На записи один из бойцов, обращаясь к Кадырову, заявляет, что его отряд отразил три атаки украинской армии и захватил объект. ВСУ прокомментировали, что "кадыровцы" действительно вошли на территорию уже пустой части — боев за нее не было.

27 февраля стало известно, что в ходе войны погиб командир 141 моторизированного полка росгвардии Чечни генерал Магомед Тушаев. В тот же день в сеть попало видео огромной колонны "кадыровцев" — якобы к северу от Киева. Впоследствии в сети опубликовали ролик, вероятно, из поселка Буча. На записи местный житель демонстрирует уничтоженную колонну военной техники и говорит: "Это кадыровцы".

Основатель расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев называет чеченцев "PR-войсками": "Их участия в боях мы в итоге ни разу не увидели... они могут делать много видео, много фотографий, сделанных хорошо, как они ходят с автоматами," зачищают "дома".
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Топ комментарии
+63
Сдулись овце@бы
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20.03.2022 07:08
+48
Нічого , кадирівці ,які получили пізди в Україні
трохи відпочинуть, наберуть бойового духу і почнуть займатися звичною справою-будуть кошмарити кацапів. Весь свій войовничий запал вони вимістять на кацапських овцах.
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20.03.2022 07:13
+38
Овец не нашли, а до коровы даже на табуретке не достали
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20.03.2022 07:21
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Сдулись овце@бы
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20.03.2022 07:08 Ответить
Кадиркін розуміє, що в рашці скоро буде кіпіш. А також розуміє, що його головорізи, це єдиний шанс залишитись при владі коли все почне сипатись. Такщо йому максимально не вигідно слати їх у мясорубку.
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20.03.2022 07:20 Ответить
Без денег его бараны сами разбегутся. Кадыровский аллах превратил их деньги в бумагу. Теперь им не за что воевать. Будут наверное пробовать строить чечен эмират и отрекутся от бункерного аллаха ПЕРВЫМИ.
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20.03.2022 13:10 Ответить
Аллаху поклоняются 1.5 миллиарда человек по всему миру, что же вы никак не можете угомонится и начинаете оскорблять религию? Может вы все таки сможете отделять религию от неких смутных персонажей? Если у вас было бы немного ума вы бы знали что их называют "муртады" то есть люди вышедшие из религии.
Сегодня в Украине воюют 3 "Кавказких Батальона" и это люди которые поклоняются Аллаху и не на видят Кадырова и кадыровцев. Не смотря на то что после войны 2014 украинские власти выдали на явную смерть, по запросу русских кафиров несколько бойцов, которые приезжали что бы противостоять русским,а сейчас никто даже не знает живы они или нет.
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20.03.2022 13:59 Ответить
Я про аллаха Кадырова. А не про того Аллаха, которому 1.5 миллиарда поклоняются. Усёк?
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20.03.2022 14:42 Ответить
Овец не нашли, а до коровы даже на табуретке не достали
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20.03.2022 07:21 Ответить
Сами в роли овец оказались.
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20.03.2022 09:27 Ответить
Корова ******** может нехилых отсыпать.))
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20.03.2022 18:13 Ответить
Борадатые Тик токерши, они такие)))
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20.03.2022 07:21 Ответить
Точно знаю, що частина кадирівців дислокувалася у Гаврилівці.
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20.03.2022 07:10 Ответить
Курей гвалтували? на птицефабриці?
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20.03.2022 09:10 Ответить
Там бурятів вистачало для цього.
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20.03.2022 09:13 Ответить
Нічого , кадирівці ,які получили пізди в Україні
трохи відпочинуть, наберуть бойового духу і почнуть займатися звичною справою-будуть кошмарити кацапів. Весь свій войовничий запал вони вимістять на кацапських овцах.
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20.03.2022 07:13 Ответить
Вони ще відосікі знімають, як по білораші шукають бендер))) Повернулись додому бо інстаграм закрили- війна втратила сенс))) ЗСУ їх добряче отколошматили, довго будуть рани зализувать.
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20.03.2022 07:21 Ответить
Наснаги їм. Бажаємо перемоги обидвим сторонам - жабі і гадюкі
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20.03.2022 08:23 Ответить
СМЕРДЮЧІ СЕРЛИВІ ШАКАЛИ ПОВЕРНУЛИСЬ ОБІСРАНИМИ ДО ГОЛОВНОГО ОБІСРАНОГО СМЕРДЮЧОГО ДУЖЕ СЕРЛИВОГО ШАКАЛА-РАМЗАНКИ ДИРОВА.ШАКАЛИ ЦАРЮЮТЬ ДОКИ НЕ ПРОКИНУТЬСЯ ЛЕВИ-УКРАЇНСЬКІ ЛЕВИ ПРОКИНУЛИСЬ...
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20.03.2022 07:14 Ответить
Можно теперь опять чморить мацкву.
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20.03.2022 07:14 Ответить
по-восточному мудрый рамзан ахматович дальновидно предугадывает, что всё его боеспособное поголовье ему скоро очень понадобится возле себя. а прайс от ***** один и тот же.
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20.03.2022 07:15 Ответить
Твій "мудрий" звичайнісінський ************,який навіть не зрозумів що його"елітно обісрану" гвардію відп%здила звичайнісінська тероборона,якій нас%ати і на Кадирку віце%ба і на його баранів. Мені цікаво,і що зараз у кацапів знову всі, від губернаторів до депутатів Госдури, будуть вибачатися перед Кадирком???
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20.03.2022 09:01 Ответить
А хтось чекав іншого від цих дітей свині й віслюка?
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20.03.2022 07:16 Ответить
Отведали украинского х..ра - теперь можно и путинского еще нюхнуть. Такая участь каДЫРКИНских овце и козлое@ов.
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20.03.2022 07:16 Ответить
Дон гвардія в обісцяних штанцях поїхала до свого ********** займатись звичною справою, донвбати один одного в сраку на облизувати соплі шавки дон
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20.03.2022 07:17 Ответить
тушка тушаева должна забрать с собой на концерт кабздёла какдыркина... а как известно, какдыркин не зря имеет такую фамилию... правда, можно поменять на бездыркин... но с добавкой - отлюблен горным ишаком...
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20.03.2022 07:18 Ответить
Вчера спрашивал, куда исчез блогер Кадыров, оказывается он абиделся, что блоканули его инсту и фб, и поэтому отменил "операцию", а был ли он в Украине, останется легендой для нанайских мальчиков.
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20.03.2022 07:21 Ответить
Поехали домой дальше пугать кацапов и садить их на бутылку.
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20.03.2022 07:27 Ответить
Кадыров давно сдёрнул из Грозного и возможно из РФ.Все его видео "из украины" оказались монтажём.он такой же трус как и путин..Вообще выжившие кадыровцы должны "спрсить" со своего князька за брошенные тела убитых чеченцев.
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20.03.2022 07:27 Ответить
Побрить бы этому Чучелу бороду..
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20.03.2022 07:28 Ответить
Стоило только сало на Джавелине нашим хлопцам порезать, так сразу и дрыснули кавказские солдаты бункерфюрера.
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20.03.2022 07:30 Ответить
Кадыров и правда был в Украине. Фото с беспилотника.
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20.03.2022 07:34 Ответить
Де?
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20.03.2022 12:37 Ответить
вдов кадирівців
тепер крити будуть кітайози-друзі
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20.03.2022 07:35 Ответить
Все правильно. Їм ще з руськими воювати...
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20.03.2022 07:45 Ответить
Мабуть їм повідомили, що Бандера мертвий - отже їх місія виконана Нє, ну а шо?.
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20.03.2022 07:46 Ответить
Та ні. Вони дізналися, що Степан Андрійович чудовий майстер маскування., і з таємною місією прибув до Грозного.
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20.03.2022 08:44 Ответить
Здесь вам не тут,так что пугайте лучше и дальше своих лапотных спонсоров.
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20.03.2022 07:56 Ответить
Що воно таке кадирівець, це таке випещене тільце, ткни і дирка.
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20.03.2022 08:24 Ответить
Ожидаемо. Набутыливание кацапов намного безопаснее и приятнее. И оплачивается из бюджета.
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20.03.2022 08:37 Ответить
дон так що дондондон, оддодонилися
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20.03.2022 08:37 Ответить
під@р@си
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20.03.2022 08:38 Ответить
кадирівці повернулись
бо тут овець немає..
А без вівці кадировець жити не в змозі
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20.03.2022 08:40 Ответить
Овец нет, идите домой к русскому кораблю.
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20.03.2022 09:09 Ответить
кадыровцы - позор Чеченского народа!
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20.03.2022 09:30 Ответить
инстасамки
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20.03.2022 09:53 Ответить
Кадыровцы нужнее на улицах городов россии - русня сама себя на зарежет
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20.03.2022 10:03 Ответить
Що до т.з.кадирівців треба використовувати не слова бійці чи люди,а наприклад овцетрахи,ослойоби,шакали,кацапські собаки,донгандони
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20.03.2022 10:10 Ответить
Ахмат сосила!
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20.03.2022 10:11 Ответить
Кадирову саме час покаятись перед народом Чечнi за зраду i зробити самостiйну республiку Iчкерiя - путiн навiть не пискне. Правда, для цього треба мати стальнi яйця.
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20.03.2022 10:15 Ответить
за кожного вбитого, чеченці мусять помститися. Помста Українцям - дурня. Їм треба вбити того, хто туди їх направив...
Є можливість пересвіччитись - кадирівці можуть називатись Чеченцями...
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20.03.2022 10:43 Ответить
Так їх зразу фсб здало, постійно попадали під обстріли, тому й драпанули додому. Зрозуміли що їх просто винищать.
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20.03.2022 11:05 Ответить
Вярнуліся да Чачні? А хіба яны не ў Кіеў збіраліся? У іх што, глобус зламаўся? 0_0
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20.03.2022 11:32 Ответить
Оце так! Такі воіни, бородаті, грізні...(.боюся щось написати, бо знову заблокують)...
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20.03.2022 11:50 Ответить
Усі справжні сини Ічкерії полягли у війні з кацапами, або втекли за кордон. Залишилися лише тупорилі совкові овцейоби на чолі з академіком-ідіотом
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20.03.2022 12:22 Ответить
Как мало тут людей которые знают историю Чечни и чеченцев.
Большинство пишут какие то тупые комменты которые не имеют ни чего общего ни с настоящими чеченцами,ни самой Чечней
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20.03.2022 14:09 Ответить
Кадирівці теж настаящіє чєчєнци, і якщо брати цей народ цілком - то вони вороги для нас, як не крути
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20.03.2022 18:23 Ответить
Ротация, видно путлер относится к ним особо, расстреливать митинги в россии очень нужно свое время, жто лучше всез справятся..
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20.03.2022 15:37 Ответить
Лохи чорножопі.
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20.03.2022 18:23 Ответить
 
 