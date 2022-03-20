"Кадыровцы" вернулись в Чечню после потерь и "PR-войны", - СМИ
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За время пребывания в Украине чеченские военные русской армии потеряли сотни бойцов и 13 марта вернулись в Грозный.
Об этом пишет со ссылкой на контрразведку СБУ "Радио Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.
Пророссийские телеграм-каналы 13 марта опубликовали видео с военного совещания в подвальном помещении с участием лидера Чечни Рамзана Кадырова — якобы на территории Украины, в нескольких километрах от Киева.
Впрочем, контрразведка СБУ говорит, что Кадыров не находился в Украине, а 13 марта — именно тот день, когда группировка "кадыровцев" была выведена из Киевской области в Беларусь и дальше в Чечню.
"26 февраля на украинскую землю в районе гостомельского аэропорта при попытке десантной операции попытались зайти 450 "кадыровцев". Не получилось. Часть все же смогла высадиться из одного из самолетов и была обстреляна прямо на взлетной полосе. Общие потери бойцов Кадырова за период с 26 по 28 февраля составили несколько сотен бойцов", - рассказал "Радио Свобода" собеседник в контрразведке СБУ.
А 4 марта из Беларуси через Чернобыльскую зону прибыл отряд войск нацгвардии Чечни – около 1200 человек. "Кадыровцы" обустроили лагерь в лесу под Бородянкой, одной ночью там был взорван боекомплект, часть бойцов погибли, утверждают в СБУ.
"С тех пор они начали действовать осторожнее и разбились на несколько групп. Но непосредственно в боях не участвовали, а занимались лишь тем, что "кошмарили" местное население в районе Бородянки, Бабинцев, Катюжанки и вплоть до Лютижа. Параллельно снимая разнообразные видео для соцсетей", — говорят в контрразведке СБУ.
Наконец, по их данным, 13 марта "кадыровцев" вывели с территории Киевской области через Беларусь и далее воздушным транспортом в Чечню. В то же время Рамзан Кадыров на днях заявил, что отправляет в Украину еще тысячу своих бойцов, писали прокремлевские издания.
Напомним, сообщения об участии чеченских военнослужащих в войне России против Украины начали поступать с первых дней вторжения. 26 февраля в сети появилось видео, на котором вероятные "кадыровцы" вывешивают российский флаг на воинской части в Гостомеле.
На записи один из бойцов, обращаясь к Кадырову, заявляет, что его отряд отразил три атаки украинской армии и захватил объект. ВСУ прокомментировали, что "кадыровцы" действительно вошли на территорию уже пустой части — боев за нее не было.
27 февраля стало известно, что в ходе войны погиб командир 141 моторизированного полка росгвардии Чечни генерал Магомед Тушаев. В тот же день в сеть попало видео огромной колонны "кадыровцев" — якобы к северу от Киева. Впоследствии в сети опубликовали ролик, вероятно, из поселка Буча. На записи местный житель демонстрирует уничтоженную колонну военной техники и говорит: "Это кадыровцы".
Основатель расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев называет чеченцев "PR-войсками": "Их участия в боях мы в итоге ни разу не увидели... они могут делать много видео, много фотографий, сделанных хорошо, как они ходят с автоматами," зачищают "дома".
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Сегодня в Украине воюют 3 "Кавказких Батальона" и это люди которые поклоняются Аллаху и не на видят Кадырова и кадыровцев. Не смотря на то что после войны 2014 украинские власти выдали на явную смерть, по запросу русских кафиров несколько бойцов, которые приезжали что бы противостоять русским,а сейчас никто даже не знает живы они или нет.
трохи відпочинуть, наберуть бойового духу і почнуть займатися звичною справою-будуть кошмарити кацапів. Весь свій войовничий запал вони вимістять на кацапських овцах.
тепер крити будуть кітайози-друзі
бо тут овець немає..
А без вівці кадировець жити не в змозі
Є можливість пересвіччитись - кадирівці можуть називатись Чеченцями...
Большинство пишут какие то тупые комменты которые не имеют ни чего общего ни с настоящими чеченцами,ни самой Чечней