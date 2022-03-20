"Кадыровцы" вернулись в Чечню после потерь и "PR-войны", - СМИ

За время пребывания в Украине чеченские военные русской армии потеряли сотни бойцов и 13 марта вернулись в Грозный.

Об этом пишет со ссылкой на контрразведку СБУ "Радио Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.

Пророссийские телеграм-каналы 13 марта опубликовали видео с военного совещания в подвальном помещении с участием лидера Чечни Рамзана Кадырова — якобы на территории Украины, в нескольких километрах от Киева.

Впрочем, контрразведка СБУ говорит, что Кадыров не находился в Украине, а 13 марта — именно тот день, когда группировка "кадыровцев" была выведена из Киевской области в Беларусь и дальше в Чечню.

"26 февраля на украинскую землю в районе гостомельского аэропорта при попытке десантной операции попытались зайти 450 "кадыровцев". Не получилось. Часть все же смогла высадиться из одного из самолетов и была обстреляна прямо на взлетной полосе. Общие потери бойцов Кадырова за период с 26 по 28 февраля составили несколько сотен бойцов", - рассказал "Радио Свобода" собеседник в контрразведке СБУ.

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А 4 марта из Беларуси через Чернобыльскую зону прибыл отряд войск нацгвардии Чечни – около 1200 человек. "Кадыровцы" обустроили лагерь в лесу под Бородянкой, одной ночью там был взорван боекомплект, часть бойцов погибли, утверждают в СБУ.

"С тех пор они начали действовать осторожнее и разбились на несколько групп. Но непосредственно в боях не участвовали, а занимались лишь тем, что "кошмарили" местное население в районе Бородянки, Бабинцев, Катюжанки и вплоть до Лютижа. Параллельно снимая разнообразные видео для соцсетей", — говорят в контрразведке СБУ.

Наконец, по их данным, 13 марта "кадыровцев" вывели с территории Киевской области через Беларусь и далее воздушным транспортом в Чечню. В то же время Рамзан Кадыров на днях заявил, что отправляет в Украину еще тысячу своих бойцов, писали прокремлевские издания.

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Напомним, сообщения об участии чеченских военнослужащих в войне России против Украины начали поступать с первых дней вторжения. 26 февраля в сети появилось видео, на котором вероятные "кадыровцы" вывешивают российский флаг на воинской части в Гостомеле.

На записи один из бойцов, обращаясь к Кадырову, заявляет, что его отряд отразил три атаки украинской армии и захватил объект. ВСУ прокомментировали, что "кадыровцы" действительно вошли на территорию уже пустой части — боев за нее не было.

27 февраля стало известно, что в ходе войны погиб командир 141 моторизированного полка росгвардии Чечни генерал Магомед Тушаев. В тот же день в сеть попало видео огромной колонны "кадыровцев" — якобы к северу от Киева. Впоследствии в сети опубликовали ролик, вероятно, из поселка Буча. На записи местный житель демонстрирует уничтоженную колонну военной техники и говорит: "Это кадыровцы".

Основатель расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев называет чеченцев "PR-войсками": "Их участия в боях мы в итоге ни разу не увидели... они могут делать много видео, много фотографий, сделанных хорошо, как они ходят с автоматами," зачищают "дома".