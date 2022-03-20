Вилкул – Цареву: "Пошел нах#й, предатель, вместе со своими хозяевами!"
Мэр Кривого Рога Александр Вилкул ответил бывшему нардепу Олегу Цареву на призыв к сотрудничеству с оккупантами.
Сотрудничать с оккупантами Царев призвал Вилкула через телеграм, сообщает Цензор.НЕТ.
Он заявил, что войска РФ находятся у Кривого Рога и напомнил, что Александр Вилкул и его отец Юрий Вилкул "всегда занимали прорусскую позицию".
"Пойти на сотрудничество с армией РФ – это значит сохранить город и жизнь криворожцев. Надеюсь, мэр Кривого Рога примет правильное решение", – написал Царев.
Реакция Вилкула была лаконична.
"Пошел нах@й, предатель, вместе со своими хозяевами!" - ответил он на языке собеседника.
"По ситуации на утро: Кривой Рог, у нас все ровно. Работаем", - вскоре добавил Вилкул.
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