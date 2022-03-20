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Новости Война
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Вилкул – Цареву: "Пошел нах#й, предатель, вместе со своими хозяевами!"

царьов,вілкул

Мэр Кривого Рога Александр Вилкул ответил бывшему нардепу Олегу Цареву на призыв к сотрудничеству с оккупантами.

Сотрудничать с оккупантами Царев призвал Вилкула через телеграм, сообщает Цензор.НЕТ.

Он заявил, что войска РФ находятся у Кривого Рога и напомнил, что Александр Вилкул и его отец Юрий Вилкул "всегда занимали прорусскую позицию".

"Пойти на сотрудничество с армией РФ – это значит сохранить город и жизнь криворожцев. Надеюсь, мэр Кривого Рога примет правильное решение", – написал Царев.

Реакция Вилкула была лаконична.

"Пошел нах@й, предатель, вместе со своими хозяевами!" - ответил он на языке собеседника.

"По ситуации на утро: Кривой Рог, у нас все ровно. Работаем", - вскоре добавил Вилкул.

Вилкул – Цареву: Пошел нах#й, предатель, вместе со своими хозяевами! 01

Вилкул Александр (474) Кривой Рог (1346) Царев (433) коллаборационизм (868)


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Топ комментарии
+81
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20.03.2022 10:17
+64
вілкулу не можна вірити, він -це щось накшталт китаю.
він буде діяти по ситуації.
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20.03.2022 10:19
+45
это тот вилкул который за деньги "миттинги" создавал?
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20.03.2022 10:18
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Русские уши послали русский чпуй
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20.03.2022 11:23 Ответить
если Вилкул так ответил - значит что-то знает
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20.03.2022 11:31 Ответить
ВІЛКУЛ ВИКОНЮЧИ САЛЬТО ПЕРЕВЗУВАЄТЬСЯ ПРЯМО У ПОВІТРІ...
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20.03.2022 11:34 Ответить
Багато хто перевзується і перевдягнеться.....Боюся, щоб ми лиш не стали добренькими...
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20.03.2022 11:41 Ответить
Нах уй не нах уй , а вилку надо крепко держать за яйца . Этот ублюдок сдаст , и не чихнёт.
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20.03.2022 11:42 Ответить
Как бухой Царёв гуманитарку раздавал

https://www.youtube.com/watch?v=et-SAJOcpL8
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20.03.2022 11:56 Ответить
Что???
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20.03.2022 12:46 Ответить
МЕДВЕДЧУК просит помощи у Путина
https://www.youtube.com/watch?v=kVKSUKcVg5g&t=5s
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20.03.2022 13:34 Ответить
Я не вірю,що перевбуваються,чогось хочеться вірити,що таки дійшло і Вілкулу,і Добкіну,що рашка нам ворог!! А те, що в них інша позиція ,я вважаю,що це їхне право,в Німеччині в усіх однакова позиція?Війна багатьом відкриває очі,на сьогодні не стоїть питання,щоб ліквідовувати УПЦ,вона практично самоліквідується після перемоги і Лаври повернуться в рідний дім,як говорив батюшка,всьому свій час і Господь вкаже вірний шлях,це говорив років 6-ть тому,так і виходить. Заблукати може кожен,але не кожен зможе знайти вихід з темряви! Такі як Мураєв,Рабінович і їм подібні--вони вже наткнулись на бетонну стіну,ЇМ ВСЕ!!!!!
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20.03.2022 11:57 Ответить
Ты, *****, фашисчты пришли тебя "освобождать", мразь крысинная. Чем ты от того недоноска отличаешься?
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20.03.2022 12:44 Ответить
Скільки вілкул заплатив царьову щоб так відповісти?
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20.03.2022 12:51 Ответить
Цією заявою Вілкул плвідомив, що він однозначно перевзувся
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20.03.2022 19:05 Ответить
40 БТО "Кривбас" - ми ще за Іловайськ і Дебальцеве з московськими нацистами не розрахувалися...
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21.03.2022 02:37 Ответить
Я что-то пропустил? Когда это Александр Вилкул стал мером Кривого Рога?
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21.03.2022 15:45 Ответить
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