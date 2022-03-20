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Вілкул - до Царьова: "Пошел нах#й, предатель, вместе со своими хозяевами!"

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

царьов,вілкул

Мер Кривого Рога Олександр Вілкул відповів колишньому нардепу Олегу Царьову на заклик до співпраці з окупантами.

Співпрацювати з окупантами Царьов закликав Вілкула через телеграм, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він заявив, що війська РФ перебувають біля Кривого Рогу і нагадав, що Олександр Вілкул та його батько Юрій Вілкул "завжди займали проросійську позицію".

"Піти на співробітництво з армією РФ - це значить зберегти місто й життя криворіжан. Сподіваюсь, мер Кривого Рогу прийме правильне рішення", - написав Царьов.

Реакція Вілкула була лаконічною.

"Пошел на х@й, предатель, вместе со своими хозяевами!" - відповів він Царьову мовою співрозмовника.

"По ситуации на утро: Кривой Рог, у нас всё ровно. Работаем", - невдовзі додав Вілкул.

Вілкул - до Царьова: Пошел нах#й, предатель, вместе со своими хозяевами! 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+81
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20.03.2022 10:17
+64
вілкулу не можна вірити, він -це щось накшталт китаю.
він буде діяти по ситуації.
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20.03.2022 10:19
+45
это тот вилкул который за деньги "миттинги" создавал?
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20.03.2022 10:18
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Русские уши послали русский чпуй
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20.03.2022 11:23 Відповісти
если Вилкул так ответил - значит что-то знает
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20.03.2022 11:31 Відповісти
ВІЛКУЛ ВИКОНЮЧИ САЛЬТО ПЕРЕВЗУВАЄТЬСЯ ПРЯМО У ПОВІТРІ...
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20.03.2022 11:34 Відповісти
Багато хто перевзується і перевдягнеться.....Боюся, щоб ми лиш не стали добренькими...
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20.03.2022 11:41 Відповісти
Нах уй не нах уй , а вилку надо крепко держать за яйца . Этот ублюдок сдаст , и не чихнёт.
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20.03.2022 11:42 Відповісти
Как бухой Царёв гуманитарку раздавал

https://www.youtube.com/watch?v=et-SAJOcpL8
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20.03.2022 11:56 Відповісти
Что???
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20.03.2022 12:46 Відповісти
МЕДВЕДЧУК просит помощи у Путина
https://www.youtube.com/watch?v=kVKSUKcVg5g&t=5s
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20.03.2022 13:34 Відповісти
Я не вірю,що перевбуваються,чогось хочеться вірити,що таки дійшло і Вілкулу,і Добкіну,що рашка нам ворог!! А те, що в них інша позиція ,я вважаю,що це їхне право,в Німеччині в усіх однакова позиція?Війна багатьом відкриває очі,на сьогодні не стоїть питання,щоб ліквідовувати УПЦ,вона практично самоліквідується після перемоги і Лаври повернуться в рідний дім,як говорив батюшка,всьому свій час і Господь вкаже вірний шлях,це говорив років 6-ть тому,так і виходить. Заблукати може кожен,але не кожен зможе знайти вихід з темряви! Такі як Мураєв,Рабінович і їм подібні--вони вже наткнулись на бетонну стіну,ЇМ ВСЕ!!!!!
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20.03.2022 11:57 Відповісти
Ты, *****, фашисчты пришли тебя "освобождать", мразь крысинная. Чем ты от того недоноска отличаешься?
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20.03.2022 12:44 Відповісти
Скільки вілкул заплатив царьову щоб так відповісти?
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20.03.2022 12:51 Відповісти
Цією заявою Вілкул плвідомив, що він однозначно перевзувся
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20.03.2022 19:05 Відповісти
40 БТО "Кривбас" - ми ще за Іловайськ і Дебальцеве з московськими нацистами не розрахувалися...
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21.03.2022 02:37 Відповісти
Я что-то пропустил? Когда это Александр Вилкул стал мером Кривого Рога?
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21.03.2022 15:45 Відповісти
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