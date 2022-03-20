РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8808 посетителей онлайн
Новости
4 685 34

Украина обеспечена продовольствием на несколько лет вперед, - ОП

продукты

В Офисе президента уверяют, что у Украины не будет проблем с едой из-за российской агрессии.

Об этом в эфире телемарафона заявил заместитель главы ОП Ростислав Шурма, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Экономическую правду".

Мы с точки зрения продовольствия обеспечены сейчас и будем обеспечены в следующем году, потому что запасов пшеницы, кукурузы, подсолнечного масла, базовых продуктов сегодня на складах, на элеваторах достаточно на 3-5 лет, поскольку всегда мы 70-80% этого продукта экспортировали. . Поэтому себя мы точно прокормим", - сказал Шурма.

продовольствие (262) Офис Президента (1792) Шурма Ростислав (51)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+12
Правильно, а ООН со своими голодающими пусть идет лесом. А то беспокоятся они как прокормят 200 миллионов человек. За украинцев, на которых каждый день рашенские бомбы падают, они не беспокоятся, а это значит что и нам все равно на их голодающих.
показать весь комментарий
20.03.2022 10:44
+12
ой, стара ця пісенька, знаємо як ви готуєтесь наперед, у вас один інстикт - нахапати побільше і вже, бо завтра розхапають інші. Держрезерв зерна недарма з'їли миші, що сидять в ОПі, а вони розказують про кілька років наперед....з чого?
показать весь комментарий
20.03.2022 10:48
+9
Я це вже чув коли Проффесор став прем"єром, а після Нового року оголосив що зерно вивезли за кордон і довелось закупляти в Канаді.
показать весь комментарий
20.03.2022 10:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Правильно, а ООН со своими голодающими пусть идет лесом. А то беспокоятся они как прокормят 200 миллионов человек. За украинцев, на которых каждый день рашенские бомбы падают, они не беспокоятся, а это значит что и нам все равно на их голодающих.
показать весь комментарий
20.03.2022 10:44 Ответить
Готов к гневной критике, но ...
показать весь комментарий
20.03.2022 10:47 Ответить
неделю назад сказали и буквально за неделю обеспечили... молодцы...
показать весь комментарий
20.03.2022 10:48 Ответить
Я це вже чув коли Проффесор став прем"єром, а після Нового року оголосив що зерно вивезли за кордон і довелось закупляти в Канаді.
показать весь комментарий
20.03.2022 10:48 Ответить
ой, стара ця пісенька, знаємо як ви готуєтесь наперед, у вас один інстикт - нахапати побільше і вже, бо завтра розхапають інші. Держрезерв зерна недарма з'їли миші, що сидять в ОПі, а вони розказують про кілька років наперед....з чого?
показать весь комментарий
20.03.2022 10:48 Ответить
Говорили кілька днів тому , що пшениці на рік маємо.
показать весь комментарий
20.03.2022 10:49 Ответить
там дуже цікаве питання...

ЯКУ ЧАСТИНУ СКЛАДСЬКИХ ЗАПАСІВ (ПЕРЕМОЖНУ РЕЛЯЦІЮ ПРО ЯКІ ОГОЛОСИВ ОП)

складають оплачене але не вивезене (в Китай і арабам)збіжжя
показать весь комментарий
20.03.2022 10:58 Ответить
Дивилась відео з АТБ десь на Полтавщині - пусті полиці. Нічого немає.
показать весь комментарий
20.03.2022 10:50 Ответить
Шурма нагодує..на рік вперед
показать весь комментарий
20.03.2022 10:54 Ответить
-труднощі з логістикою..

-паніка населення перших днів війни

-непершочергвість питання для місцевої Влади..
показать весь комментарий
20.03.2022 11:01 Ответить
Пустая голова.
показать весь комментарий
20.03.2022 11:28 Ответить
Так не треба голосити, що ми будемо нагодовані.
показать весь комментарий
20.03.2022 12:50 Ответить
Как насчет того, что ранее до войны сообщали про вывоз всей пшеницы на экспорт и про рост цен на хлеб из-за нехватки пшеницы?
Или эту новость про запасы пшеницы на 3 года опять нам Арестович выдумал?
показать весь комментарий
20.03.2022 10:59 Ответить
залежить що рахувати.

там дуже цікаве питання...

продане,але не доставлене зерно враховано?
показать весь комментарий
20.03.2022 11:03 Ответить
Ні, я звичайно вірю, АЛЕ....
показать весь комментарий
20.03.2022 11:01 Ответить
Очень хорошо, но надо наличие мышей в Госрезерве проверить:
показать весь комментарий
20.03.2022 11:03 Ответить
Ага, потім скажуть що миші з'їли.
показать весь комментарий
20.03.2022 11:07 Ответить
і скумбрія по 8 грн
показать весь комментарий
20.03.2022 11:07 Ответить
Певно,з початком попередження західних країн супергерой Зєлєнскій дав наказ наповнити склади Держрезерву ?
Але ж яка скромність !
показать весь комментарий
20.03.2022 11:12 Ответить
Хто підвищує ціни на продукти і товари пкршої необхідності, то має понемти покарання.
показать весь комментарий
20.03.2022 11:16 Ответить
https://www.airfunding.net/project/661346?hl=ru&utm_source=copy&utm_medium=social&utm_campaign=project_detail_shares&utm_content=project_id661346
показать весь комментарий
20.03.2022 11:31 Ответить
якщо миші не зїдять
показать весь комментарий
20.03.2022 11:59 Ответить
так ОП весь врожай минулого року продав ! Навіть продали недоторканний запас ! Ви ж самі писали про це ! миші поїли ! московити стягували війська, а влада продавала зерно, знищили зовнішню розвідку, підірвали всі найпотужніші арсенали з лінії фронту вивели всю потужну зброю й т.д.
показать весь комментарий
20.03.2022 12:31 Ответить
Про що саме мова, про запаси зерна, щоб випікати лєнінградскій пайок?
показать весь комментарий
20.03.2022 12:55 Ответить
Ага так і шашлики будемо їсти і є-бабулю кожному. Зелені як завжди ********!!!
показать весь комментарий
20.03.2022 13:30 Ответить
 
 