Украина обеспечена продовольствием на несколько лет вперед, - ОП

В Офисе президента уверяют, что у Украины не будет проблем с едой из-за российской агрессии.

Об этом в эфире телемарафона заявил заместитель главы ОП Ростислав Шурма, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Экономическую правду".

Мы с точки зрения продовольствия обеспечены сейчас и будем обеспечены в следующем году, потому что запасов пшеницы, кукурузы, подсолнечного масла, базовых продуктов сегодня на складах, на элеваторах достаточно на 3-5 лет, поскольку всегда мы 70-80% этого продукта экспортировали. . Поэтому себя мы точно прокормим", - сказал Шурма.