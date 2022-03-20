Украина обеспечена продовольствием на несколько лет вперед, - ОП
В Офисе президента уверяют, что у Украины не будет проблем с едой из-за российской агрессии.
Об этом в эфире телемарафона заявил заместитель главы ОП Ростислав Шурма, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Экономическую правду".
Мы с точки зрения продовольствия обеспечены сейчас и будем обеспечены в следующем году, потому что запасов пшеницы, кукурузы, подсолнечного масла, базовых продуктов сегодня на складах, на элеваторах достаточно на 3-5 лет, поскольку всегда мы 70-80% этого продукта экспортировали. . Поэтому себя мы точно прокормим", - сказал Шурма.
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ЯКУ ЧАСТИНУ СКЛАДСЬКИХ ЗАПАСІВ (ПЕРЕМОЖНУ РЕЛЯЦІЮ ПРО ЯКІ ОГОЛОСИВ ОП)
складають оплачене але не вивезене (в Китай і арабам)збіжжя
-паніка населення перших днів війни
-непершочергвість питання для місцевої Влади..
Или эту новость про запасы пшеницы на 3 года опять нам Арестович выдумал?
там дуже цікаве питання...
продане,але не доставлене зерно враховано?
Але ж яка скромність !