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Україна забезпечена продовольством на кілька років вперед, - ОП

Новини Цензор.НЕТ Економіка

продукты

В Офісі президента запевняють, що Україна не буде мати проблем з їжею через російську агресію.

Про це в ефірі телемарафону заявив заступник глави ОП Ростислав Шурма, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Економічну правду".

"Ми з точки зору продовольства забезпечені зараз і будемо забезпечені в наступному році, тому що запасів пшениці, кукурудзи, соняшникової олії, базових продуктів сьогодні на складах, на елеваторах достатньо на 3-5 років, оскільки завжди ми 70-80% цього продукту експортували. Тому себе ми точно прогодуємо", - сказав Шурма.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+12
Правильно, а ООН со своими голодающими пусть идет лесом. А то беспокоятся они как прокормят 200 миллионов человек. За украинцев, на которых каждый день рашенские бомбы падают, они не беспокоятся, а это значит что и нам все равно на их голодающих.
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20.03.2022 10:44
+12
ой, стара ця пісенька, знаємо як ви готуєтесь наперед, у вас один інстикт - нахапати побільше і вже, бо завтра розхапають інші. Держрезерв зерна недарма з'їли миші, що сидять в ОПі, а вони розказують про кілька років наперед....з чого?
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20.03.2022 10:48
+9
Я це вже чув коли Проффесор став прем"єром, а після Нового року оголосив що зерно вивезли за кордон і довелось закупляти в Канаді.
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20.03.2022 10:48
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Правильно, а ООН со своими голодающими пусть идет лесом. А то беспокоятся они как прокормят 200 миллионов человек. За украинцев, на которых каждый день рашенские бомбы падают, они не беспокоятся, а это значит что и нам все равно на их голодающих.
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20.03.2022 10:44 Відповісти
Готов к гневной критике, но ...
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20.03.2022 10:47 Відповісти
неделю назад сказали и буквально за неделю обеспечили... молодцы...
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20.03.2022 10:48 Відповісти
Я це вже чув коли Проффесор став прем"єром, а після Нового року оголосив що зерно вивезли за кордон і довелось закупляти в Канаді.
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20.03.2022 10:48 Відповісти
ой, стара ця пісенька, знаємо як ви готуєтесь наперед, у вас один інстикт - нахапати побільше і вже, бо завтра розхапають інші. Держрезерв зерна недарма з'їли миші, що сидять в ОПі, а вони розказують про кілька років наперед....з чого?
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20.03.2022 10:48 Відповісти
Говорили кілька днів тому , що пшениці на рік маємо.
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20.03.2022 10:49 Відповісти
там дуже цікаве питання...

ЯКУ ЧАСТИНУ СКЛАДСЬКИХ ЗАПАСІВ (ПЕРЕМОЖНУ РЕЛЯЦІЮ ПРО ЯКІ ОГОЛОСИВ ОП)

складають оплачене але не вивезене (в Китай і арабам)збіжжя
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20.03.2022 10:58 Відповісти
Дивилась відео з АТБ десь на Полтавщині - пусті полиці. Нічого немає.
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20.03.2022 10:50 Відповісти
Шурма нагодує..на рік вперед
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20.03.2022 10:54 Відповісти
-труднощі з логістикою..

-паніка населення перших днів війни

-непершочергвість питання для місцевої Влади..
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20.03.2022 11:01 Відповісти
Пустая голова.
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20.03.2022 11:28 Відповісти
Так не треба голосити, що ми будемо нагодовані.
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20.03.2022 12:50 Відповісти
Как насчет того, что ранее до войны сообщали про вывоз всей пшеницы на экспорт и про рост цен на хлеб из-за нехватки пшеницы?
Или эту новость про запасы пшеницы на 3 года опять нам Арестович выдумал?
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20.03.2022 10:59 Відповісти
залежить що рахувати.

там дуже цікаве питання...

продане,але не доставлене зерно враховано?
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20.03.2022 11:03 Відповісти
Ні, я звичайно вірю, АЛЕ....
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20.03.2022 11:01 Відповісти
Очень хорошо, но надо наличие мышей в Госрезерве проверить:
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20.03.2022 11:03 Відповісти
Ага, потім скажуть що миші з'їли.
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20.03.2022 11:07 Відповісти
і скумбрія по 8 грн
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20.03.2022 11:07 Відповісти
Певно,з початком попередження західних країн супергерой Зєлєнскій дав наказ наповнити склади Держрезерву ?
Але ж яка скромність !
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20.03.2022 11:12 Відповісти
Хто підвищує ціни на продукти і товари пкршої необхідності, то має понемти покарання.
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20.03.2022 11:16 Відповісти
https://www.airfunding.net/project/661346?hl=ru&utm_source=copy&utm_medium=social&utm_campaign=project_detail_shares&utm_content=project_id661346
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20.03.2022 11:31 Відповісти
якщо миші не зїдять
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20.03.2022 11:59 Відповісти
так ОП весь врожай минулого року продав ! Навіть продали недоторканний запас ! Ви ж самі писали про це ! миші поїли ! московити стягували війська, а влада продавала зерно, знищили зовнішню розвідку, підірвали всі найпотужніші арсенали з лінії фронту вивели всю потужну зброю й т.д.
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20.03.2022 12:31 Відповісти
Про що саме мова, про запаси зерна, щоб випікати лєнінградскій пайок?
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20.03.2022 12:55 Відповісти
Ага так і шашлики будемо їсти і є-бабулю кожному. Зелені як завжди ********!!!
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20.03.2022 13:30 Відповісти
 
 