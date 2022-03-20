Україна забезпечена продовольством на кілька років вперед, - ОП
Новини Цензор.НЕТ Економіка
В Офісі президента запевняють, що Україна не буде мати проблем з їжею через російську агресію.
Про це в ефірі телемарафону заявив заступник глави ОП Ростислав Шурма, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Економічну правду".
"Ми з точки зору продовольства забезпечені зараз і будемо забезпечені в наступному році, тому що запасів пшениці, кукурудзи, соняшникової олії, базових продуктів сьогодні на складах, на елеваторах достатньо на 3-5 років, оскільки завжди ми 70-80% цього продукту експортували. Тому себе ми точно прогодуємо", - сказав Шурма.
Топ коментарі
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Будь ласка, зачекайте...
ЯКУ ЧАСТИНУ СКЛАДСЬКИХ ЗАПАСІВ (ПЕРЕМОЖНУ РЕЛЯЦІЮ ПРО ЯКІ ОГОЛОСИВ ОП)
складають оплачене але не вивезене (в Китай і арабам)збіжжя
-паніка населення перших днів війни
-непершочергвість питання для місцевої Влади..
Или эту новость про запасы пшеницы на 3 года опять нам Арестович выдумал?
там дуже цікаве питання...
продане,але не доставлене зерно враховано?
Але ж яка скромність !