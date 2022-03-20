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Пограничники разоблачили диверсантов, устанавливавших на позиции ВСУ в Мариуполе маячки, замаскированные под гаджеты, – ГПСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маріуполь

Пограничники в Мариуполе разоблачили неизвестных, корректировавших огонь оккупантов по позициям защитников города маячками, замаскированными в ценные гаджеты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственную пограничную службу.

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"Кроме отражения атак врага, пограничники разоблачили попытку корректировки огня с помощью маячков, замаскированных в ценные гаджеты. Бойцы пограничного ведомства заметили остановку гражданского автомобиля недалеко от позиций Сил обороны Украины. Неизвестные оставили мобильный телефон и портативную музыкальную колонку. В каждом из этих устройств передатчики, которые пограничники уничтожили на месте", – говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащие Госпогранслужбы пограничного отряда и отряда морской охраны защищают город с первых дней и вместе с бойцами ВСУ и Нацгвардии дают отпор военным преступникам, которые со всех сторон оцепили и ведут огонь по городу.

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Хай тепер ковтають їх і в степ.
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20.03.2022 11:18 Ответить
Надеюсь,- расстреляли?
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20.03.2022 11:18 Ответить
Справедливо було б знищити і тих,хто їх розставляв...По законам воєнного часу...
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20.03.2022 11:19 Ответить
Ну навіщо так... Ну їхали... Ну з керуванням щось не те... ********* - і СЛАВА БОГУ !!!
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20.03.2022 11:53 Ответить
Вот также и с казармой проделали суки! Люди, будьте бдительны, враг хитер и коварен. Ловите гадов!
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20.03.2022 11:24 Ответить
Я бы ети маячки засунул етим диверсантам в карман и похоронил где то в поле всех вместе
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20.03.2022 11:31 Ответить
Тепер треба поліції проводити опитування хто з людей знаходив цінні гаджети.адже по них знають де бомбосховища.
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20.03.2022 11:42 Ответить
я сам гуманист . . . но в теперешнем положении у защитников Мариуполя нет выбора кроме как расстрелять предателей
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20.03.2022 12:31 Ответить
хорошая новость . . . и главное в тему . . . потому что тема сейчас одна - победа в войне со страной Тундра
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гугл . . .
Элиты РФ хотят ликвидировать Путина, уже выбрали преемника - разведка
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20.03.2022 12:33 Ответить
 
 