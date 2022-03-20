Пограничники разоблачили диверсантов, устанавливавших на позиции ВСУ в Мариуполе маячки, замаскированные под гаджеты, – ГПСУ

Пограничники в Мариуполе разоблачили неизвестных, корректировавших огонь оккупантов по позициям защитников города маячками, замаскированными в ценные гаджеты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственную пограничную службу.

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"Кроме отражения атак врага, пограничники разоблачили попытку корректировки огня с помощью маячков, замаскированных в ценные гаджеты. Бойцы пограничного ведомства заметили остановку гражданского автомобиля недалеко от позиций Сил обороны Украины. Неизвестные оставили мобильный телефон и портативную музыкальную колонку. В каждом из этих устройств передатчики, которые пограничники уничтожили на месте", – говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащие Госпогранслужбы пограничного отряда и отряда морской охраны защищают город с первых дней и вместе с бойцами ВСУ и Нацгвардии дают отпор военным преступникам, которые со всех сторон оцепили и ведут огонь по городу.

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