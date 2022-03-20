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В Киевской области на время войны запретили использовать видеорегистраторы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

відеореєстратор

В Киевской области на время войны автомобилистам запретили использовать видеорегистраторы.

Об этом сообщила Вышгородская районная государственная администрация, передает Цензор.НЕТ.

"Во избежание разглашения информации, которая может помочь противнику узнать о перемещении и ходе выполнения задач Сил обороны, ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование видеорегистраторов в авто, мототранспорте для фото, видеосъемки дорог общего пользования, объектов общего назначения, объектов инфраструктуры, блокпостов, укреплений, расположения, сосредоточения или перемещения воинских частей (подразделений) сил обороны", – говорится в сообщении.

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давно пора. не надо кацапов информацией снабжать
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20.03.2022 13:18 Ответить
Потрібно по всій Україні заборонити.
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20.03.2022 13:49 Ответить
я й до забороны наводив камеру в потолок коли проезжав БП, давно потрiбно було ввести цю заборону.
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20.03.2022 13:21 Ответить
радостная весть, жириновский сдыхает-
Известия»: состояние лидера ЛДПР Жириновского ухудшилось, у него начался сепсис
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20.03.2022 13:37 Ответить
кабыздох начинает распевку, готовясь встретить ))
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20.03.2022 13:45 Ответить
Тільки зараз дійшло... а у 2015 році за те що ми відбирали рації дальнього діапазону, та забороняли відеореєстратори у зоні АТО аваков та прокурори намалювали статтю
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20.03.2022 14:12 Ответить
Мене це страшенно бісить - робити селфі на блокпостах заборонено, але любий таксист з реестратором "здасть" за кілька годин всю оборонну структуру любого міста...
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20.03.2022 14:14 Ответить
Есть дебилы которые в военное время снимают всё на регистраторы?
Я и все мои знакомые свои оставили в гараже при появлении первого же блокпоста.
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20.03.2022 17:00 Ответить
 
 