В Киевской области на время войны запретили использовать видеорегистраторы

В Киевской области на время войны автомобилистам запретили использовать видеорегистраторы.

Об этом сообщила Вышгородская районная государственная администрация, передает Цензор.НЕТ.

"Во избежание разглашения информации, которая может помочь противнику узнать о перемещении и ходе выполнения задач Сил обороны, ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование видеорегистраторов в авто, мототранспорте для фото, видеосъемки дорог общего пользования, объектов общего назначения, объектов инфраструктуры, блокпостов, укреплений, расположения, сосредоточения или перемещения воинских частей (подразделений) сил обороны", – говорится в сообщении.

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