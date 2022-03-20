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Новости ПроисшествияВойна в Украине
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Николаевская область (1869) траур (180) Ким Виталий (235)

На Николаевщине объявлен траур

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

жалоба

В Николаевской области объявили траур по погибшим в результате ракетных обстрелов оккупантов.

Об этом сообщил в телеграме глава Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

"Приспускаем флаги! В память о погибших от ночного ракетного обстрела спавших военных", - написал Ким.

Напомним, из-под завалов военной казармы в Николаеве, разрушенной в результате ракетного удара 18 марта, извлечены не менее 50 тел погибших.

Также смотрите: "Орки подло ударили ракетой по спящим нашим солдатам. Продолжается спасательная операция", - глава Николаевской ОВА Ким. ВИДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+41
Треба не жалобу оголошувати, а роботу над помилками! Коли вже дійде що не можна під час війни всіх розміщати в 1 казармі у частинах де навіть немає ПВО по периметру!
Зараз спати в казармі набагато небезпечніше ніж воювати в полях з кацапським колонами!!!
Це злочинний саботаж не робити висновків після Охтирки, Яворова і зараз Миколаєва
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20.03.2022 13:46
+21
ЖОДЕН ГЕРОЙ ПОЛЕГЛИЙ ЗА ВОЛЮ УКРАЇНИ НЕ МАЄ БУТИ ЗАБУТИЙ-ПАМ'ЯТАЙМО...
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20.03.2022 13:45
+20
да элементарное укрытие должно быть во время военных действий, а не спать в казарме, как на учениях, это преступное разгильдяйство
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20.03.2022 13:56
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ЖОДЕН ГЕРОЙ ПОЛЕГЛИЙ ЗА ВОЛЮ УКРАЇНИ НЕ МАЄ БУТИ ЗАБУТИЙ-ПАМ'ЯТАЙМО...
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20.03.2022 13:45 Ответить
Треба не жалобу оголошувати, а роботу над помилками! Коли вже дійде що не можна під час війни всіх розміщати в 1 казармі у частинах де навіть немає ПВО по периметру!
Зараз спати в казармі набагато небезпечніше ніж воювати в полях з кацапським колонами!!!
Це злочинний саботаж не робити висновків після Охтирки, Яворова і зараз Миколаєва
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20.03.2022 13:46 Ответить
да элементарное укрытие должно быть во время военных действий, а не спать в казарме, как на учениях, это преступное разгильдяйство
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20.03.2022 13:56 Ответить
При том ,что в Николаеве уже был прилёт в казармы с жертвами и раненными среди военных.Видать военное руководство не учло этого и не захотело учиться не только на чужих ошибках (это я про кацапов в Чернобаевке)но и на своих
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20.03.2022 14:27 Ответить
"роботу над помилками" мусили зробить ще аж 24 лютого. Перщий удар по казармам відбувся 24 лютого в селі Липецьке Одеської області. Під завалами загинули 22 війскових. Після того було розбомблено ще десятки розташуваннь воїнів по всій территорії України. Як можна було сидіти в казармах після всього цього, та ще й цій горячій точці?
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20.03.2022 15:27 Ответить
Так, казарми це для мирного часу, під час війни перебувати у казармі дурість чи зрада.
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20.03.2022 15:34 Ответить
Царство Небесне...

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20.03.2022 13:46 Ответить
до слез. хлопцы погибли не в бою. командира надо расстрелять
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20.03.2022 13:48 Ответить
"В Миколаївській області оголосили жалобу за загиблими внаслідок ракетного обстрілу окупантів. "

Потрібно писати ПРАВДУ:

В Миколаївській області оголосили жалобу за загиблими внаслідок злочинної діяльності військового командування.
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20.03.2022 14:08 Ответить
Головний злочинець і винуватець цього злочину пуйло.
Але потрібно ставити питання і до тих, хто безпосередньо займається облаштуванням військових в Миколаєві.
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20.03.2022 14:57 Ответить
Военный трибунал за разгильдяйство
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20.03.2022 15:39 Ответить
Давайте відокремимо зерна від плевел.
Путін - злочинець і терорист міжнародного масштабу - це без коментарів.
А от по другій твоїй фразі "потрібно ставити питання...."
Не питання потрібно ставити, а негайно притягнути до відповідальності! Знаєш який обов'язок командира усіх армій світу? Він безпосередньо відповідає за життя своїх підлеглих.
І якщо по його злочинній халатності (дуже надіюсь, що там зради не було) загинуло стільки солдат, він (вони) має бути негайно розжалуваний до рядового і відправлений на передову - кров'ю спокутовати загибель хлопців.
Так було і є завжди.
А от як би то цінічно не прозвучало (не знаю точно - можливо помиляюсь) - по Женевській конвенціїї знищення живої військової сили супротивника (де б вона не знаходилась) не є військовим злочином. Навіть сплячих.. на жаль.
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20.03.2022 15:58 Ответить
R.I.P.
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20.03.2022 13:48 Ответить
Вічна пам'ять нашим воінам 😪😪😪

Шукайте зрадників ...))
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20.03.2022 13:54 Ответить
Жалоба під час війни?! Таке лише у нас могли видумати, де половина діб в календарі - дні жалоби
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20.03.2022 14:01 Ответить
россия заявила о новом

применении гиперзвуковой ракеты

«Кинжал».

Теперь по Николаевщине
20 марта, 2022Без рубрикиКомментарии: 5
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20.03.2022 14:08 Ответить
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20.03.2022 14:09 Ответить
Під час війни воїни мають відпочивати тільки в окопах або інших земляних укріпленнях.

Це я колись ще на військовій кафедрі в старих підручниках читав. Тепер я розумію, чому так.
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20.03.2022 14:19 Ответить
Не лише в окопах, можна де завгодно, але точно не в казармі, розташування яких відомо ворогу.
І головна умова, біля місця відпочинку військових не повинно бути зайвих очей, місця відпочинку час від часу змінювати, можна робити фейкові місця відпочинку, щоб заплутати ворогів та їх ДРГ.
КПУ, ПР, закрили, але членів тих партій не закрили, цієї мерзоти дуже багато особливо на півдні України.
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20.03.2022 15:44 Ответить
Второй раз на те же грабли. Кто то сдаёт врагу координаты расположения наших войск .Надеюсь руководство армии извлечет из этого урок и не наступит на те же грабли в третий раз (как кацапы это делают в Чернобаевке уже 6 раз),а сбу и контрразведка внимательнее будут мониторить и мобильную связь и интернет
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20.03.2022 14:24 Ответить
Не "второй", а не менш як десятий.
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20.03.2022 15:29 Ответить
Ну не двести это точно.Вчера инфа была на цензоре о 50 погибших и 57 раненных из 200 человек там присутствующих
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20.03.2022 14:35 Ответить
Это мало?
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20.03.2022 17:14 Ответить
КТО-ТО должен идти в отставку и под военный трибунал !!!!!!!
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20.03.2022 15:34 Ответить
Кстати, почему не были взорванны мосты на юге от армии с Крыма ?

ГДЕ СХЕМЫ ? Могли бы разобраться ?
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20.03.2022 15:35 Ответить
Для подобных горе-командиров необходимо сформировать штрафную роту.Пускай солдатом искупают свою вину за допущенные преступные халатности и воинские преступления
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20.03.2022 16:43 Ответить
Командира части под трибунал
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20.03.2022 17:13 Ответить
Але ж то якась тварина наводку дала оркам. Я не розумію як ці падли будуть жити далі.
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20.03.2022 17:30 Ответить
Разом з жалобою розстріл командира, який прийняв таке рішення. Причому публічний.
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20.03.2022 17:39 Ответить
 
 