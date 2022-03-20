На Николаевщине объявлен траур

В Николаевской области объявили траур по погибшим в результате ракетных обстрелов оккупантов.

Об этом сообщил в телеграме глава Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

"Приспускаем флаги! В память о погибших от ночного ракетного обстрела спавших военных", - написал Ким.

Напомним, из-под завалов военной казармы в Николаеве, разрушенной в результате ракетного удара 18 марта, извлечены не менее 50 тел погибших.

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