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На Миколаївщині оголошено жалобу
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В Миколаївській області оголосили жалобу за загиблими внаслідок ракетного обстрілу окупантів.
Про це повідомив у телеграмі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
"Приспускаємо прапори! На згадку про загиблих від нічного ракетного обстрілу військових, які спали", - написав Кім.
Нагадаємо, з-під завалів військової казарми в Миколаєві, зруйнованій внаслідок ракетного удару 18 березня, дістали не менше 50 тіл загиблих.
Топ коментарі
+41 Иван Мозговой 608c4f89
показати весь коментар20.03.2022 13:46
+21 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар20.03.2022 13:45
+20 Hanka Panyanka
показати весь коментар20.03.2022 13:56
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Будь ласка, зачекайте...
Зараз спати в казармі набагато небезпечніше ніж воювати в полях з кацапським колонами!!!
Це злочинний саботаж не робити висновків після Охтирки, Яворова і зараз Миколаєва
Потрібно писати ПРАВДУ:
В Миколаївській області оголосили жалобу за загиблими внаслідок злочинної діяльності військового командування.
Але потрібно ставити питання і до тих, хто безпосередньо займається облаштуванням військових в Миколаєві.
Путін - злочинець і терорист міжнародного масштабу - це без коментарів.
А от по другій твоїй фразі "потрібно ставити питання...."
Не питання потрібно ставити, а негайно притягнути до відповідальності! Знаєш який обов'язок командира усіх армій світу? Він безпосередньо відповідає за життя своїх підлеглих.
І якщо по його злочинній халатності (дуже надіюсь, що там зради не було) загинуло стільки солдат, він (вони) має бути негайно розжалуваний до рядового і відправлений на передову - кров'ю спокутовати загибель хлопців.
Так було і є завжди.
А от як би то цінічно не прозвучало (не знаю точно - можливо помиляюсь) - по Женевській конвенціїї знищення живої військової сили супротивника (де б вона не знаходилась) не є військовим злочином. Навіть сплячих.. на жаль.
Шукайте зрадників ...))
применении гиперзвуковой ракеты
«Кинжал».
Теперь по Николаевщине
20 марта, 2022Без рубрикиКомментарии: 5
Це я колись ще на військовій кафедрі в старих підручниках читав. Тепер я розумію, чому так.
І головна умова, біля місця відпочинку військових не повинно бути зайвих очей, місця відпочинку час від часу змінювати, можна робити фейкові місця відпочинку, щоб заплутати ворогів та їх ДРГ.
КПУ, ПР, закрили, але членів тих партій не закрили, цієї мерзоти дуже багато особливо на півдні України.
ГДЕ СХЕМЫ ? Могли бы разобраться ?