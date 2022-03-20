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Миколаївська область (1821) жалоба (106) Кім Віталій (452)

На Миколаївщині оголошено жалобу

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

жалоба

В Миколаївській області оголосили жалобу за загиблими внаслідок ракетного обстрілу окупантів.

Про це повідомив у телеграмі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Приспускаємо прапори! На згадку про загиблих від нічного ракетного обстрілу військових, які спали", - написав Кім.

Нагадаємо, з-під завалів військової казарми в Миколаєві, зруйнованій внаслідок ракетного удару 18 березня, дістали не менше 50 тіл загиблих.

Дивіться: "Орки підло вдарили ракетою по сплячих наших солдатах. Триває рятувальна операція", - голова Миколаївської ОВА Кім. ВIДЕО

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+41
Треба не жалобу оголошувати, а роботу над помилками! Коли вже дійде що не можна під час війни всіх розміщати в 1 казармі у частинах де навіть немає ПВО по периметру!
Зараз спати в казармі набагато небезпечніше ніж воювати в полях з кацапським колонами!!!
Це злочинний саботаж не робити висновків після Охтирки, Яворова і зараз Миколаєва
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20.03.2022 13:46
+21
ЖОДЕН ГЕРОЙ ПОЛЕГЛИЙ ЗА ВОЛЮ УКРАЇНИ НЕ МАЄ БУТИ ЗАБУТИЙ-ПАМ'ЯТАЙМО...
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20.03.2022 13:45
+20
да элементарное укрытие должно быть во время военных действий, а не спать в казарме, как на учениях, это преступное разгильдяйство
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20.03.2022 13:56
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ЖОДЕН ГЕРОЙ ПОЛЕГЛИЙ ЗА ВОЛЮ УКРАЇНИ НЕ МАЄ БУТИ ЗАБУТИЙ-ПАМ'ЯТАЙМО...
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20.03.2022 13:45 Відповісти
Треба не жалобу оголошувати, а роботу над помилками! Коли вже дійде що не можна під час війни всіх розміщати в 1 казармі у частинах де навіть немає ПВО по периметру!
Зараз спати в казармі набагато небезпечніше ніж воювати в полях з кацапським колонами!!!
Це злочинний саботаж не робити висновків після Охтирки, Яворова і зараз Миколаєва
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20.03.2022 13:46 Відповісти
да элементарное укрытие должно быть во время военных действий, а не спать в казарме, как на учениях, это преступное разгильдяйство
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20.03.2022 13:56 Відповісти
При том ,что в Николаеве уже был прилёт в казармы с жертвами и раненными среди военных.Видать военное руководство не учло этого и не захотело учиться не только на чужих ошибках (это я про кацапов в Чернобаевке)но и на своих
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20.03.2022 14:27 Відповісти
"роботу над помилками" мусили зробить ще аж 24 лютого. Перщий удар по казармам відбувся 24 лютого в селі Липецьке Одеської області. Під завалами загинули 22 війскових. Після того було розбомблено ще десятки розташуваннь воїнів по всій территорії України. Як можна було сидіти в казармах після всього цього, та ще й цій горячій точці?
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20.03.2022 15:27 Відповісти
Так, казарми це для мирного часу, під час війни перебувати у казармі дурість чи зрада.
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20.03.2022 15:34 Відповісти
Царство Небесне...

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20.03.2022 13:46 Відповісти
до слез. хлопцы погибли не в бою. командира надо расстрелять
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20.03.2022 13:48 Відповісти
"В Миколаївській області оголосили жалобу за загиблими внаслідок ракетного обстрілу окупантів. "

Потрібно писати ПРАВДУ:

В Миколаївській області оголосили жалобу за загиблими внаслідок злочинної діяльності військового командування.
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20.03.2022 14:08 Відповісти
Головний злочинець і винуватець цього злочину пуйло.
Але потрібно ставити питання і до тих, хто безпосередньо займається облаштуванням військових в Миколаєві.
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20.03.2022 14:57 Відповісти
Военный трибунал за разгильдяйство
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20.03.2022 15:39 Відповісти
Давайте відокремимо зерна від плевел.
Путін - злочинець і терорист міжнародного масштабу - це без коментарів.
А от по другій твоїй фразі "потрібно ставити питання...."
Не питання потрібно ставити, а негайно притягнути до відповідальності! Знаєш який обов'язок командира усіх армій світу? Він безпосередньо відповідає за життя своїх підлеглих.
І якщо по його злочинній халатності (дуже надіюсь, що там зради не було) загинуло стільки солдат, він (вони) має бути негайно розжалуваний до рядового і відправлений на передову - кров'ю спокутовати загибель хлопців.
Так було і є завжди.
А от як би то цінічно не прозвучало (не знаю точно - можливо помиляюсь) - по Женевській конвенціїї знищення живої військової сили супротивника (де б вона не знаходилась) не є військовим злочином. Навіть сплячих.. на жаль.
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20.03.2022 15:58 Відповісти
R.I.P.
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20.03.2022 13:48 Відповісти
Вічна пам'ять нашим воінам 😪😪😪

Шукайте зрадників ...))
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20.03.2022 13:54 Відповісти
Жалоба під час війни?! Таке лише у нас могли видумати, де половина діб в календарі - дні жалоби
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20.03.2022 14:01 Відповісти
россия заявила о новом

применении гиперзвуковой ракеты

«Кинжал».

Теперь по Николаевщине
20 марта, 2022Без рубрикиКомментарии: 5
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20.03.2022 14:08 Відповісти
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20.03.2022 14:09 Відповісти
Під час війни воїни мають відпочивати тільки в окопах або інших земляних укріпленнях.

Це я колись ще на військовій кафедрі в старих підручниках читав. Тепер я розумію, чому так.
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20.03.2022 14:19 Відповісти
Не лише в окопах, можна де завгодно, але точно не в казармі, розташування яких відомо ворогу.
І головна умова, біля місця відпочинку військових не повинно бути зайвих очей, місця відпочинку час від часу змінювати, можна робити фейкові місця відпочинку, щоб заплутати ворогів та їх ДРГ.
КПУ, ПР, закрили, але членів тих партій не закрили, цієї мерзоти дуже багато особливо на півдні України.
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20.03.2022 15:44 Відповісти
Второй раз на те же грабли. Кто то сдаёт врагу координаты расположения наших войск .Надеюсь руководство армии извлечет из этого урок и не наступит на те же грабли в третий раз (как кацапы это делают в Чернобаевке уже 6 раз),а сбу и контрразведка внимательнее будут мониторить и мобильную связь и интернет
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20.03.2022 14:24 Відповісти
Не "второй", а не менш як десятий.
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20.03.2022 15:29 Відповісти
Ну не двести это точно.Вчера инфа была на цензоре о 50 погибших и 57 раненных из 200 человек там присутствующих
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20.03.2022 14:35 Відповісти
Это мало?
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20.03.2022 17:14 Відповісти
КТО-ТО должен идти в отставку и под военный трибунал !!!!!!!
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20.03.2022 15:34 Відповісти
Кстати, почему не были взорванны мосты на юге от армии с Крыма ?

ГДЕ СХЕМЫ ? Могли бы разобраться ?
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20.03.2022 15:35 Відповісти
Для подобных горе-командиров необходимо сформировать штрафную роту.Пускай солдатом искупают свою вину за допущенные преступные халатности и воинские преступления
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20.03.2022 16:43 Відповісти
Командира части под трибунал
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20.03.2022 17:13 Відповісти
Але ж то якась тварина наводку дала оркам. Я не розумію як ці падли будуть жити далі.
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20.03.2022 17:30 Відповісти
Разом з жалобою розстріл командира, який прийняв таке рішення. Причому публічний.
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20.03.2022 17:39 Відповісти
 
 