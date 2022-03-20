На Миколаївщині оголошено жалобу

В Миколаївській області оголосили жалобу за загиблими внаслідок ракетного обстрілу окупантів.

Про це повідомив у телеграмі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Приспускаємо прапори! На згадку про загиблих від нічного ракетного обстрілу військових, які спали", - написав Кім.

Нагадаємо, з-під завалів військової казарми в Миколаєві, зруйнованій внаслідок ракетного удару 18 березня, дістали не менше 50 тіл загиблих.

Дивіться: "Орки підло вдарили ракетою по сплячих наших солдатах. Триває рятувальна операція", - голова Миколаївської ОВА Кім. ВIДЕО