Разведка обнародовала список россиян из истребительного авиационного полка, атакующего украинские города
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ГУР МО Украины получило список военнослужащих 31 истребительного авиационного полка, (в/ч 75391) г. Миллерово, совершающих военные преступления против народа Украины.
Об этом сообщает ГУР МО Украины, передает Цензор.НЕТ.
Со списком 49 россиян вместе с их семьями, которые на истребителях совершают военные преступления против украинцев, вы можете ознакомиться по ссылке.
"Помните! За совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности!", - напоминают разведчики.
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І вони хочуть щоб так само жили Українці?????🧐
Больні на голову люди,Невиліковується!😡
яке ж там убожество в цьому казацкому краю живуть як худоба
В следственный изолятор Днепра доставили пленных «орков» из Харьковской, Херсонкой и Запорожской областей. И их внешний вид просто ужасен. Сейчас рассматривается вопрос об их дальнейшем этапировании.
Об этом сообщает Информатор со ссылкой на интервью заместителя мэра Днепра Михаила Лысенко
«Я находился при их высадке после этапирования. Зрелище достаточно ужасное. Оборванные, голодные, поцарапанные, вонючие. Я не знаю, когда они в последний раз принимали душ или стирали одежду. Скорее всего, это было на День рождения путина, судя по их внешнему виду. Зрелище удручающее. Я так понимаю, что это первая волна - те, кого отправляют на убой и пытаются забросать трупами город Днепр и прилегающие территории. По большей части это были непонятные удмурты и сомнительные якуты. Когда я их увидел, то не поверил своим глазам. Причем все они маленького роста, армия боевых гномов бл***»
Также Михаил Лысенко отметил, что 20 марта в Днепр доставили еще 23 пленных. Некоторые из них не ели по 3-5 дней.