Разведка обнародовала список россиян из истребительного авиационного полка, атакующего украинские города

ГУР МО Украины получило список военнослужащих 31 истребительного авиационного полка, (в/ч 75391) г. Миллерово, совершающих военные преступления против народа Украины.

Об этом сообщает ГУР МО Украины, передает Цензор.НЕТ.

Со списком 49 россиян вместе с их семьями, которые на истребителях совершают военные преступления против украинцев, вы можете ознакомиться по ссылке.

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"Помните! За совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности!", - напоминают разведчики.